Deportes

Cómo funciona la Conference League de fútbol para amputados, el torneo que busca darle mayor proyección a la disciplina en Europa

La primera edición reunió en Bucarest a cuatro clubes de distintos países y fue creada para ampliar las oportunidades de competencia internacional en lugares sin ligas nacionales consolidadas

La Conference League de fútbol para amputados nació como una opción internacional para clubes sin ligas nacionales consolidadas (AP/Andreea Alexaandru)
La Conference League de fútbol para amputados nació como una opción internacional para clubes sin ligas nacionales consolidadas (AP/Andreea Alexaandru)
Guardar

La Conference League europea de fútbol para amputados se inauguró con el objetivo de ser una competencia internacional para clubes que no cuentan con torneos nacionales consolidados. El certamen, disputado durante dos días en Bucarest, Rumania, reunió a cuatro equipos y terminó con el Maccabi Haifa FC consagrándose campeón: venció 4-0 al Ayr United de Escocia en la final disputada el pasado 25 de septiembre.

El torneo fue organizado por la Federación Europea de Fútbol para Amputados (EAFF) y buscó incorporar a clubes de países que todavía no tienen estructuras locales regulares. La entidad presentó la iniciativa como una instancia internacional para ampliar las oportunidades de juego y el contacto entre equipos de distintas ligas.

PUBLICIDAD

Cuatro clubes disputaron la primera edición del torneo

El Maccabi Haifa FC se consagró campeón sin recibir goles en los partidos que disputó en la capital rumana. Además del conjunto israelí y del club escocés, participaron FCSB, de Rumania, y Panathinaikos AC PwD, de Grecia.

Entre los integrantes del equipo campeón estuvo Ben Binyamin, quien perdió la pierna derecha durante el ataque de Hamás al festival de música Tribe of Nova, en Israel, en 2023. El futbolista volvió a competir luego de la amputación y vinculó el valor deportivo del certamen con su proceso de recuperación.

Estoy muy feliz de que hayamos ganado este torneo; lo hicimos sin encajar un solo gol”, dijo Binyamin en declaraciones recogidas por Associated Press. “El fútbol para nosotros es fisioterapia, vida y una segunda familia. Nos ayuda y nos da fuerza”, agregó.

PUBLICIDAD

El entrenador del Ayr United, Iain Matthew, consideró que el resultado de la final fue adverso para su equipo, aunque valoró la posibilidad de enfrentar rivales de otros países. “La competencia es muy buena para naciones más pequeñas, para obtener experiencia en el fútbol europeo”, afirmó a la misma agencia.

El Maccabi Haifa FC venció 4-0 al Ayr United en la final y levantó el título en Bucarest (AP/Andreea Alexaandru)
El Maccabi Haifa FC venció 4-0 al Ayr United en la final y levantó el título en Bucarest (AP/Andreea Alexaandru)

El nuevo certamen amplía el calendario internacional del fútbol para amputados

La EAFF presentó la nueva competencia como un paso dentro de un sistema continental que ya incluye una Liga de Naciones, una Champions League y una Europa League. La Conference League queda destinada, en particular, a entidades de países donde el fútbol para amputados no tiene una liga doméstica establecida.

El formato replica parcialmente la lógica de las copas de clubes del fútbol convencional, pero se adapta a las características de la disciplina. Los encuentros se juegan con siete futbolistas por lado, en canchas de 60 metros de largo por 40 de ancho. Los jugadores de campo tienen una amputación o una diferencia congénita en una pierna y se desplazan con muletas; los arqueros tienen ambas piernas y una amputación o diferencia en una mano o brazo.

La Federación Mundial de Fútbol para Amputados fue creada en 2003 y organiza una Copa del Mundo cada cuatro años. En Europa, la EAFF funciona desde 2015 con el objetivo de extender el acceso al deporte y de impulsar competencias para varones, mujeres y juveniles.

El nuevo certamen se inspira en las competiciones de clubes del fútbol convencional y procura resolver una limitación concreta: la falta de rivales y calendarios estables para instituciones de países con una actividad todavía incipiente. La participación de cuatro equipos en esta primera edición marcó el inicio de ese esquema.

Los encuentros de fútbol para amputados se disputan con siete jugadores por equipo y en canchas de dimensiones reducidas (AP/Andreea Alexaandru)
Los encuentros de fútbol para amputados se disputan con siete jugadores por equipo y en canchas de dimensiones reducidas (AP/Andreea Alexaandru)

La competencia internacional busca darle mayor visibilidad al fútbol para amputados

La competencia también fue concebida para atraer público y favorecer vínculos entre instituciones de distintos países. Para los clubes participantes, los partidos fuera de sus fronteras permiten medir rendimientos frente a estilos de juego diversos y sostener una agenda que no dependa únicamente de competencias locales.

El fútbol para amputados se juega sin prótesis en el campo. La exigencia física se concentra en el uso de muletas, la coordinación y la velocidad de desplazamiento, en un formato con menos jugadores y dimensiones de cancha reducidas respecto del fútbol de once. Esas condiciones requieren reglas específicas y adaptaciones en cada puesto.

La final de Bucarest dejó, además, una señal sobre el alcance de estas competencias: equipos de cuatro países se concentraron durante dos días en una copa diseñada para ampliar oportunidades, no solo para los clubes con mayor infraestructura.

La EAFF prevé mantener sus distintas iniciativas continentales, mientras el fútbol para amputados busca sumar espectadores, jugadores y espacios de competencia sostenida.

Temas Relacionados

Conference LeagueBucarestFútbolPersonas con discapacidadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Acompañar a los mejores futbolistas del mundo: la experiencia que puede llegar a costar 17 mil dólares

Los clubes de la Premier League ofrecen sorteos y paquetes para que los fanáticos más chicos puedan salir al campo de juego con sus ídolos, con un valor que varía dependiendo el equipo

Acompañar a los mejores futbolistas del mundo: la experiencia que puede llegar a costar 17 mil dólares

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

El combinado africano salió durante la madrugada de Marruecos rumbo a Buenos Aires y debió sumar algunos juveniles de urgencia. El duelo está pautado para las 21 en el Monumental

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

El récord de 111 años que rompieron dos hermanos jugando para Italia

Pio y Sebastiano Espósito dijeron presentes en la goleada 4-1 ante Turquía por la Liga de Naciones y lograron una coincidencia que no ocurría desde 1915

El récord de 111 años que rompieron dos hermanos jugando para Italia

Subasta histórica: vendieron una camiseta de Michael Jordan en una cifra millonaria y estableció un nuevo récord

La prenda que utilizó el ex escolta de los Chicago Bulls en el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 superó la marca previa para una indumentaria usada en la liga estadounidense

Subasta histórica: vendieron una camiseta de Michael Jordan en una cifra millonaria y estableció un nuevo récord

Franco Colapinto reveló el plan de Alpine y se mostró optimista antes del Gran Premio de Baréin

El piloto argentino de la escudería francesa largará 21° en Sepang, Malasia, producto de una penalización

Franco Colapinto reveló el plan de Alpine y se mostró optimista antes del Gran Premio de Baréin

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

Phil Collins revela que su hija Lily lloró al temer que muriera por su adicción al alcohol: “Estaba conectado a una máquina de diálisis y las cosas empezaron a fallar"

Fue dado en adopción y 58 años después descubrió que su padre biológico era una estrella de rock

Murió Brooke Eby, estrella de TikTok que mostró al mundo su vida con ELA

INFOBAE AMÉRICA

Un cubano es detenido en el Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la dictadura

Un cubano es detenido en el Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la dictadura

El récord de 111 años que rompieron dos hermanos jugando para Italia

Santiago Peña destacó la relevancia de las elecciones en Brasil: “Vamos a estar todos expectantes”

Emiratos Árabes dijo que lo sucedido en el vuelo de Flydubai es un aviso de que la lucha contra el terrorismo “no ha terminado”

“Nos dijeron que había muerto”: el caso de un colombiano que viajó a Rusia y reapareció vivo en un video como preso en Ucrania