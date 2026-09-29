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Luck Ra y Juli Poggio, ¿muy cerca en las grabaciones de MasterChef Celebrity?

En Intrusos aseguraron que el cantante y la actriz fueron vistos muy cómplices, apartados del resto, en los pasillos de Telefe

Luck Ra y Julieta Poggio estarían mostrando complicidad detrás de cámara en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Video: Intrusos, América TV)
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Luck Ra y Julieta Poggio, figuras de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), estarían protagonizando un inesperado acercamiento durante las grabaciones del ciclo de cocina, según trascendió en las últimas horas. La versión surgió en Intrusos (América TV), donde el panel aseguró que entre ambos existiría mucha complicidad detrás de cámara, sugiendo que se estarían conociendo, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que exista algo más que buena relación.

El rumor se conoció apenas dos meses después de la separación del cantante con La Joaqui, con quien mantuvo una relación mediática de alto perfil. El vínculo entre ambos artistas terminó en medio de versiones cruzadas, y el propio Luck Ra había calificado de “traidor” a Tiago PZK tras conocerse que este último inició un romance con su expareja. La confirmación pública de esa nueva relación llegó cuando La Joaqui y Tiago PZK se mostraron juntos al bajar de un avión privado, una imagen que circuló rápidamente en redes sociales y que, según el panel del ciclo televisivo, funcionó como un punto de quiebre para el cantante cuartetero.

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El rumor sobre el acercamiento surgió dos meses después de la separación entre Luck Ra y La Joaqui
El rumor sobre el acercamiento surgió dos meses después de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

De acuerdo con la información difundida en el programa, Luck Ra atravesaría ese proceso de duelo sentimental sin estar solo. “Él está súper despechado”, señalaron los panelistas al referirse al vínculo reciente con La Joaqui, la relación que terminó hace menos de dos meses. Según esa misma reconstrucción, el escenario para un acercamiento con Poggio estaría dado por la propia dinámica de pareja de la actriz: “Ella tiene pareja abierta con su novio”, indicaron en el ciclo, en relación al vínculo que Poggio mantiene desde hace dos años con Fabrizio Maida.

La propia Poggio detalló en distintas ocasiones que su relación con su novio se sostiene bajo reglas de pareja abierta, un esquema que, según explicó públicamente, les permite vivir su sexualidad con libertad siempre que exista sinceridad entre ambos. Ese marco, remarcaron en Intrusos, sería el que habilitaría el coqueteo entre la actriz y el cantante sin que exista, al menos hasta el momento, un conflicto declarado dentro de su pareja.

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Los estudios de Telefe, donde se graba la nueva edición de MasterChef Celebrity, serían el escenario de este acercamiento. “Presten mucha atención, porque los ven muy juntitos en el pasillo, cuchicheando y apartados del resto”, advirtieron en el panel, al remarcar que la actitud de ambos ya llamó la atención de sus propios compañeros de competencia.

Julieta Poggio sufrió una quemadura de aceite caliente durante una de las pruebas de cocina (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

En medio del rumor, Poggio también fue noticia por otro motivo dentro del certamen: se convirtió en la primera participante accidentada de esta temporada. La actriz mostró en una charla con Marixa Balli la ampolla que le provocó una quemadura con aceite caliente mientras preparaba una receta. “Me quemé un poquito. Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla”, relató, y agregó que el episodio la marcó de cara a las próximas pruebas: “Prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más”.

Pese al incidente, la actriz aseguró que transita con entusiasmo sus primeros días en el reality. “Estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele”, sostuvo, y remarcó que el certamen le permitió acercarse a la cocina de una manera que no esperaba, al punto de sorprenderse con la simpleza de algunas preparaciones que antes consideraba complejas, como la mayonesa casera.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity se estrenará este lunes 28 de septiembre a las 22:15 por la pantalla de Telefe, luego de que el canal confirmara la fecha con un sketch protagonizado por Wanda Nara, quien condujo la promoción caracterizada como azafata junto a los integrantes del jurado y los 24 participantes del certamen. La pieza, titulada “MasterChef: El despegue”, marcó el inicio formal de la competencia.

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