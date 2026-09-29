La China Suárez respondió a los rumores de crisis con Mauro Icardi: sus fotos juntos y enamorados

La pareja posó abrazada y sonriente en la escalera de la "Casa de los Sueños" (Instagram)

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La China Suárez publicó una serie de fotografías junto a Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, en las que ambos aparecen abrazados y en un gesto de complicidad, tras varios días de versiones cruzadas sobre una posible crisis en la pareja. La publicación, que el futbolista respondió con un like, funcionó como una respuesta directa a los rumores que circularon en los programas de espectáculos.

El origen de la controversia se remonta al sábado pasado, cuando Icardi compartió en sus historias una fotografía del hotel parisino donde, según su propio relato, comenzó su vínculo con la actriz. El mensaje incluía la fecha “26/09/21” y una frase cargada de simbolismo: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”. Con ese posteo, el delantero reconoció públicamente que la relación con Suárez había comenzado mientras aún estaba casado con Wanda Nara.

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Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron juntos en varias imágenes de la publicación

La ausencia de reacción de la actriz de Casi Ángeles frente a ese mensaje encendió las alarmas en los medios de espectáculos. La periodista Paula Varela aseguró en Intrusos (América TV) que la actriz no compartió ni comentó la publicación de Icardi, y explicó el motivo detrás de ese silencio. “A ella no le gustó nada y a su mamá menos. La China, mediáticamente la pasó pésimo, sufrió mucho cuando explotó el Wandagate y esto es una forma de revivirlo”, detalló la panelista.

Las imágenes que la actriz compartió en Instagram despejaron las versiones sobre una crisis en la pareja

Según la reconstrucción que circuló en distintos programas, la artista había fijado como fecha oficial del inicio del noviazgo el 29 de noviembre, dato que había mencionado en las escasas entrevistas que dio sobre el tema. “Es la fecha oficial, Mauro habla de otra cosa y eso a la China no le gustó. De hecho, no lo reposteó ni nada”, agregó Varela, que remarcó la molestia de la actriz ante la iniciativa unilateral de su pareja.

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Frente a ese escenario de rumores, la actriz decidió mostrar públicamente su cercanía con el futbolista. Las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, incluyen una serie de fotos tomadas frente a distintos espejos de la que sería la residencia de la pareja en Buenos Aires, conocida mediáticamente como la “Casa de los Sueños”. En una de las postales, la China Suárez posa sola con un look casual, remera con estampa alusiva a Japón y pantalón a rayas. En otra, aparece con su hija Magnolia en la misma escalera. Pero la imagen que despejó las dudas sobre la crisis fue la que la muestra abrazada a Icardi, con él besándola en la cabeza, en un gesto que contrastó con la tensión mediática de los días previos.

Madre e hija protagonizaron una de las postales más espontáneas de la serie

El propio Mauro Icardi dejó su “me gusta” en la publicación, un gesto que los seguidores de la pareja interpretaron como una confirmación tácita de que la relación continúa sin sobresaltos, más allá de las versiones sobre el malestar de la actriz. La postal final de la serie, en la que ambos sonríen abrazados en la escalera de la vivienda, funcionó como el contrapunto visual a la controversia generada por el posteo del delantero.

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El vínculo entre el futbolista y la actriz comenzó a blanquearse públicamente después de que Wanda Nara confirmara su separación del delantero en julio de 2024. Desde entonces, la pareja se consolidó y empezó a mostrarse en conjunto, primero en Turquía, donde el delantero se encontraba jugando para el Galatasaray, y luego en Buenos Aires. El episodio de París de 2021, conocido como el Wandagate, había sido negado en su momento por ambos protagonistas, hasta que la propia China Suárez confirmó el encuentro meses atrás en una entrevista con Moria Casán.