Ciencia

Qué problemas digestivos pueden aparecer junto con la depresión y qué papel tiene el eje intestino-cerebro

Molestias abdominales y variaciones del tránsito reflejan cómo el diálogo entre el sistema nervioso y el aparato gastrointestinal puede influir en el bienestar emocional

Ilustración de una silueta humana de perfil con el cerebro y el sistema digestivo visibles e interconectados por un haz luminoso.
La relación entre la depresión y el malestar gastrointestinal posee una base física y bidireccional (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dolor abdominal, la hinchazón, las náuseas, la diarrea o la constipación pueden presentarse junto con alteraciones del ánimo. La relación entre depresión y malestar gastrointestinal tiene una base física y bidireccional, por lo que estos síntomas no deben interpretarse como algo imaginario ni como señales de una única causa.

La depresión puede afectar el sueño, el apetito, la energía y las actividades diarias. También puede incluir dolores, calambres o problemas digestivos que no muestran una causa física clara o que no ceden con el tratamiento, de acuerdo con el National Institute of Mental Health de Estados Unidos. La institución señala que no todas las personas presentan los mismos síntomas.

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La asociación aparece también en datos de población. Un estudio publicado en Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry analizó a 31.191 adultos que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos entre 2005 y 2016.

La investigación encontró que las personas con síntomas depresivos de moderados a graves presentaban mayores probabilidades de informar diversos síntomas gastrointestinales, entre ellos diarrea, constipación y malestar estomacal. El diseño del estudio muestra una asociación, pero no determina cuál de los dos problemas aparece primero ni establece una relación de causa y efecto.

El elemento que conecta ambos planos es el eje intestino-cerebro, una red de señales nerviosas y químicas que funciona en dos direcciones. El sistema nervioso puede influir sobre la actividad intestinal, mientras que la información procedente del aparato gastrointestinal también circula en sentido inverso. Esa comunicación ayuda a entender por qué estas molestias pueden coincidir con períodos de ansiedad, estrés o depresión.

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Las alteraciones en la interacción entre cerebro e intestino pueden modificar el tránsito y aumentar el dolor

Diagrama anatómico que señala el cerebro, el nervio vago, el estómago, los intestinos y el microbioma intestinal con etiquetas explicativas.
El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos informa que la depresión incluye molestias digestivas sin causa física evidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de intestino irritable es uno de los cuadros que permiten observar esa interacción. Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos, incluye dolor abdominal repetido y cambios en las evacuaciones, que pueden expresarse como diarrea, constipación o ambas manifestaciones. En este trastorno no hay signos visibles de daño o enfermedad en el tubo digestivo.

El organismo estadounidense clasifica al síndrome de intestino irritable entre los trastornos de la interacción intestino-cerebro. Esta denominación describe problemas en el modo en que ambos sistemas trabajan en conjunto. Esas alteraciones pueden volver más sensible al intestino y modificar las contracciones de los músculos intestinales, con consecuencias sobre el dolor abdominal, la hinchazón y el ritmo de las evacuaciones.

La motilidad intestinal es el movimiento muscular que impulsa el contenido a lo largo del aparato digestivo. Si ese movimiento se acelera o se enlentece, pueden variar las deposiciones.

A su vez, una mayor sensibilidad intestinal puede hacer que cantidades habituales de gas o materia fecal se perciban como dolor o hinchazón. Estos mecanismos permiten describir una vía corporal concreta para síntomas que a veces se atribuyen erróneamente solo a factores emocionales.

El NIDDK también indica que entre las personas con síndrome de intestino irritable son frecuentes otros problemas, incluidos ciertos trastornos mentales como la ansiedad y la depresión.

La microbiota es un área de investigación y no reemplaza la atención clínica

Mujer con camisa azul y la mano en el abdomen en una habitación con libreros, plantas y un sofá.
Un análisis sobre 31.191 adultos relacionó la presencia de síntomas depresivos con la diarrea y la constipación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal está compuesta por los microorganismos que habitan el intestino. La Cleveland Clinic explica que estos microbios participan en la conexión intestino-cerebro porque producen o contribuyen a producir sustancias químicas, entre ellas neurotransmisores, compuestos que ayudan a transmitir mensajes entre las células nerviosas.

La institución médica estadounidense indica que las señales entre ambos sistemas circulan por redes nerviosas, entre ellas el sistema nervioso entérico y el nervio vago, además de mecanismos hormonales e inmunitarios. El estado del cerebro y del intestino también puede modificar el ambiente en el que vive la microbiota. Por ello, los cambios observados en estos microorganismos se estudian como una pieza de una red más amplia.

Los resultados disponibles justifican la investigación, pero no permiten presentar a los probióticos, los suplementos o una dieta determinada como tratamiento único de la depresión. El estudio poblacional citado y la información de Cleveland Clinic describen vínculos y mecanismos posibles, no una intervención capaz de resolver por sí sola un problema de salud mental o digestivo.

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