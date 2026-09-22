Ciencia

Qué significa que las rodillas crujan y cuándo es motivo para consultar a un médico

Dos especialistas de Cleveland Clinic señalaron que este sonido puede esconder una dolencia que puede afectar la calidad de vida. Qué revela realmente, según una revisión publicada en British Journal of Sports Medicine

Ilustración de fémur, tibia, rótula y ligamentos de una rodilla humana con líneas circulares doradas alrededor de la articulación.
Una revisión de 2025 indicó que los crujidos de rodilla son frecuentes y no alcanzan por sí solos para confirmar una lesión ni una osteoartritis (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un crujido en la rodilla puede inquietar, pero el sonido por sí solo no permite saber si hay una lesión ni confirmar una osteoartritis.

Una revisión de estudios ayuda a poner el fenómeno en perspectiva: los ruidos de rodilla son frecuentes, incluso en personas que no sienten dolor.

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La nota de Cleveland Clinic, que reúne las explicaciones de Wesley Baker, médico de medicina deportiva de atención primaria, y Andrew Bang, quiropráctico, aporta un criterio para interpretar esos sonidos.

Ambos especialistas distinguen los ruidos aislados de los que aparecen junto con dolor o hinchazón. La revisión reunió 103 estudios con 36.439 participantes y 42.816 rodillas.

Infografía con la ilustración del mapa articular de una rodilla, gráficos informativos, porcentajes e íconos explicativos sobre fondo azul.
El estudio sobre crepitación de rodilla reunió 103 estudios, 36.439 participantes y 42.816 rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores calcularon que el 41% de las rodillas de la población general presentaba crepitación, el nombre médico de los crujidos, chasquidos o roces que se oyen al mover una articulación. Entre las personas sin dolor de rodilla, la proporción fue del 36%.

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El trabajo se publicó en British Journal of Sports Medicine, una revista especializada en medicina deportiva. Sus resultados permiten responder una duda habitual sin exagerar el alcance de los datos: una rodilla ruidosa no equivale, por sí sola, a una rodilla lesionada.

Más de un tercio de las personas sin dolor tiene ruidos en la rodilla

La crepitación puede sentirse o escucharse al doblar la articulación, levantarse de una silla, subir escaleras o ponerse en cuclillas. El estudio halló que era frecuente entre quienes no habían informado dolor. Ese dato impide tomar el ruido aislado como una prueba de daño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 41% de las rodillas de la población general presentó crepitación y entre las personas sin dolor de rodilla la proporción fue del 36% (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, que el sonido sea común no significa que deba ignorarse cualquier cambio. La misma revisión encontró crepitación en el 81% de las personas con artrosis de rodilla.

También la registró en personas con lesiones de ligamentos o alteraciones del cartílago, el tejido que recubre los extremos de los huesos dentro de la articulación.

Los resultados muestran que el crujido puede estar presente en situaciones muy distintas. Algunas personas lo oyen sin tener molestias y otras lo presentan junto con una afección de la rodilla.

La diferencia no la establece el sonido aislado, sino el conjunto de síntomas y la evaluación de cada caso.

Plano detalle de la pierna y rodilla de una persona con pantalón gris y zapatilla al subir un escalón de madera.
La crepitación de rodilla puede aparecer al doblar la articulación, levantarse de una silla, subir escaleras o ponerse en cuclillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crujido se relaciona con la artrosis, pero no permite diagnosticarla

La revisión encontró una relación entre la crepitación y la artrosis visible en radiografías. Sin embargo, los investigadores advirtieron que la certeza de los datos era baja o muy baja, tanto para estimar cuán frecuentes son los ruidos como para medir su relación con cambios en la articulación.

Esa advertencia es importante porque una relación entre dos fenómenos no demuestra que uno cause el otro. El estudio no permite afirmar que el crujido provoque artrosis. Tampoco permite asegurar que una persona con una rodilla ruidosa tenga esa enfermedad.

Primer plano de una rodilla masculina con pantalones cortos oscuros, mostrando un círculo verde brillante sobre la articulación en un campo verde borroso.
La revisión encontró crepitación en el 81% de las personas con artrosis de rodilla, pero aclaró que el crujido no permite diagnosticar artrosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajos incluidos analizaron grupos de personas y métodos diferentes. Esa diversidad limita la posibilidad de obtener una respuesta única para todas las personas. La revisión aporta un dato poblacional, no una herramienta de diagnóstico individual.

La conclusión práctica es más acotada. El ruido de rodilla merece atención cuando aparece junto con otros cambios, pero no funciona como una señal suficiente para identificar una lesión o una enfermedad.

El dolor persistente y la hinchazón son los datos que cambian la consulta

Baker señala que el dolor constante o la hinchazón junto con un chasquido son motivos para consultar a un profesional de salud. El médico explica que los sonidos sin dolor suelen no ser motivo de preocupación, mientras que los síntomas asociados pueden requerir una evaluación.

Hombre con camiseta azul y pantalones cortos negros se agarra la rodilla con ambas manos mientras se inclina en un camino arbolado.
Los investigadores advirtieron que la relación entre crujidos de rodilla y cambios en la articulación tuvo una certeza baja o muy baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad tampoco resuelve la duda. La publicación que recoge las explicaciones de Baker y Bang indica que algunos ruidos articulares pueden alcanzar unos 83 decibeles. Que un crujido sea fuerte no permite conocer su causa ni medir la gravedad de un posible problema.

Lo relevante es distinguir entre un hallazgo aislado y una molestia que persiste. El dolor y la hinchazón aportan información que el sonido no ofrece. Cuando se presentan junto con el crujido, un profesional puede revisar la articulación y definir si hace falta tratamiento.

Los datos sobre la rodilla no se aplican por igual a todas las articulaciones

La revisión estudió las rodillas. Sus cifras no deben trasladarse de manera automática al cuello, los tobillos, los codos o los dedos. Cada zona puede producir ruidos por razones distintas y puede requerir una evaluación diferente si aparecen molestias.

Hombre con camiseta gris y pantalón corto negro con una rodilla sobre el césped en posición de estiramiento.
Cleveland Clinic señaló, con explicaciones de Wesley Baker y Andrew Bang, que el dolor persistente y la hinchazón junto con un chasquido justifican una consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vale resaltar que la publicación que reúne las explicaciones de Baker y Bang llama crepitación a los sonidos que pueden aparecer al mover distintas articulaciones. Siendo que, en el caso de la rodilla, los crujidos son frecuentes incluso entre personas sin dolor y no permiten establecer un diagnóstico por sí solos.

Para quien nota un ruido en la rodilla, el dato principal no es cuántas veces se repite ni qué tan fuerte suena. La información que orienta una consulta es si aparece junto con dolor persistente o hinchazón.

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