Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 22 de septiembre de 2026

El aumento mensual fue del 2,11% por la variación del IPC y se suma un refuerzo extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplan los requisitos establecidos en el sistema previsional

ANSES paga este martes 22 de septiembre de 2026 jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones según la terminación del DNI (REUTERS/Agustin Marcarian)
ANSES paga este martes 22 de septiembre de 2026 jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones según la terminación del DNI (REUTERS/Agustin Marcarian)
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este martes 22 de septiembre con los pagos para jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones. El calendario de acreditaciones se define, en la mayoría de los casos, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante este mes, las prestaciones tuvieron una actualización del 2,11%, vinculada con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor. Además, continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cumplan las condiciones establecidas.

PUBLICIDAD

Quiénes cobran hoy, 22 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes son superiores al mínimo cobran hoy si sus documentos terminan en 0 o 1.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 8 tienen acreditado su pago este martes.

embarazada, embarazo, mujer embarazada, espera de embarazo, madre - VisualesIA
La Asignación por Embarazo se acredita este 22 de septiembre para titulares con DNI finalizado en 8 y está dirigida a personas embarazadas sin obra social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.

Prestación por Desempleo Plan 1

También cobran hoy los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 que tengan documentos terminados en 0 y 1.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

PUBLICIDAD

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La jubilación mínima de septiembre de 2026 asciende a $428.633,20 y llega a $498.633,20 con el bono de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La AUH de septiembre de 2026 tiene un valor bruto de $154.031 por hijo y ANSES paga el 80% mensual hasta la presentación de la Libreta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

Temas Relacionados

ANSESJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se profundiza el pesimismo industrial: empresarios proyectan menos producción y empleo en el tercer trimestre

Un relevamiento del Indec mostró que las empresas prevén recortes en horas trabajadas y dotaciones, mientras la debilidad de los pedidos locales y la competencia importada condicionan al sector

Se profundiza el pesimismo industrial: empresarios proyectan menos producción y empleo en el tercer trimestre

Por qué la fuerte liquidación del agro ya no va a reservas: quién compra los dólares que no acumula el Banco Central

La oferta récord de divisas del sector exportador encontró una demanda privada elevada, con compras de billetes, importaciones y pagos al exterior que limitaron la acumulación oficial

Por qué la fuerte liquidación del agro ya no va a reservas: quién compra los dólares que no acumula el Banco Central

Caputo buscó despejar dudas sobre 2027 ante inversores extranjeros y ratificó el rumbo del programa económico

Ante fondos de inversión en Manhattan, el ministro confirmó que no habrá cambios en el programa económico por las elecciones de 2027 y destacó el respaldo de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial

Caputo buscó despejar dudas sobre 2027 ante inversores extranjeros y ratificó el rumbo del programa económico

Tras los cruces en el día de la Industria, Economía y la UIA se reúnen para atender pedidos del sector

El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, recibe hoy a la cúpula de la entidad industrial. El reclamo por la marcha atrás sobre la posibilidad de las empresas de operar a través de las ALYCS y no pagar el impuesto al cheque

Tras los cruces en el día de la Industria, Economía y la UIA se reúnen para atender pedidos del sector

Precios, carga y todo lo que hay que saber sobre las nuevas estrellas del mercado de autos: pros y contras de los 100% eléctricos

El programa de exención impositiva del Gobierno permitió que en Argentina sea posible comprar un auto eléctrico a un precio similar al de uno naftero. Pero antes de tomar la decisión, es importante conocer esta tecnología y sus números

Precios, carga y todo lo que hay que saber sobre las nuevas estrellas del mercado de autos: pros y contras de los 100% eléctricos

DEPORTES

Un miembro de la comisión directiva de Chacarita golpeó a un hombre durante un partido y le prohibieron el ingreso a las canchas

Un miembro de la comisión directiva de Chacarita golpeó a un hombre durante un partido y le prohibieron el ingreso a las canchas

Fue un futbolista talentoso y polémico, lo echaron de un Mundial y protagonizó un escándalo histórico: “Cerdo, me has robado la mujer”

Nicolás Varrone habló por primera vez tras su salida de la Fórmula 2: “Perdí plata”

Argentina suma 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la ventaja que sacó y cómo quedó en el ranking

Finalizó la fecha 10 y arde el Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual clasificatoria a la Libertadores y Sudamericana

TELESHOW

La fuerte advertencia que Nicole Neumann recibió de su hermana antes de comenzar su relación con Manu Urcera

La fuerte advertencia que Nicole Neumann recibió de su hermana antes de comenzar su relación con Manu Urcera

La furia de Mauro Icardi contra el Ministerio de Transporte tras la inhabilitación de su licencia

Homero Pettinato confirmó la denuncia al hombre que lo amenazó de muerte y tuvo un pedido: “No quiero que lo violenten”

Gladys La Bomba Tucumana se reunió con el gobernador de su provincia: “Me gusta la justicia social”

Debutó Gran Hermano Uruguay, la primera edición del reality que se filma en Argentina: todos los participantes

INFOBAE AMÉRICA

Comienza la Asamblea General de la ONU: los líderes mundiales se reúnen para tratar las guerras, la crisis climática y el avance de la IA

Comienza la Asamblea General de la ONU: los líderes mundiales se reúnen para tratar las guerras, la crisis climática y el avance de la IA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y 6 heridos

El precio del petróleo sube ligeramente ante la expectativa de posibles conversaciones entre EEUU e Irán en la ONU

Los cancilleres del G7 exigieron a los hutíes el cese inmediato de sus acciones militares y ataques contra el transporte marítimo

Aduanas de Panamá retiene cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $2.8 millones