ANSES: quiénes cobran hoy, martes 22 de septiembre de 2026

ANSES paga este martes 22 de septiembre de 2026 jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones según la terminación del DNI (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este martes 22 de septiembre con los pagos para jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones. El calendario de acreditaciones se define, en la mayoría de los casos, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante este mes, las prestaciones tuvieron una actualización del 2,11%, vinculada con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor. Además, continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cumplan las condiciones establecidas.

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Quiénes cobran hoy, 22 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes son superiores al mínimo cobran hoy si sus documentos terminan en 0 o 1.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 8 tienen acreditado su pago este martes.

La Asignación por Embarazo se acredita este 22 de septiembre para titulares con DNI finalizado en 8 y está dirigida a personas embarazadas sin obra social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.

Prestación por Desempleo Plan 1

También cobran hoy los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 que tengan documentos terminados en 0 y 1.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación mínima de septiembre de 2026 asciende a $428.633,20 y llega a $498.633,20 con el bono de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

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En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La AUH de septiembre de 2026 tiene un valor bruto de $154.031 por hijo y ANSES paga el 80% mensual hasta la presentación de la Libreta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

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Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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