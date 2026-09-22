Ciencia

Dieta o cardio para bajar de peso: cuál estrategia ayuda a adelgazar más y por cuánto tiempo

Una revisión con más de 500.000 observaciones y un metaanálisis adicional coinciden en señalar una estrategia con resultados sostenidos, que permite una reducción promedio de hasta 3,68 kilogramos tras 12 meses

Un plato con pollo, palta, espinacas y quinua, frutos secos, un reloj inteligente, una cuerda de saltar y zapatillas sobre una mesa de madera.
La dieta sola supera al cardio para crear déficit calórico, pero el ejercicio aporta beneficios metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando se trata de perder peso, el debate entre ajustar la alimentación o sumar horas de ejercicio cardiovascular lleva décadas sin una respuesta única.

La evidencia científica de los últimos años, sin embargo, inclina la balanza con mayor claridad: controlar la dieta genera un déficit calórico más eficiente que el cardio por sí solo, aunque prescindir del ejercicio tiene consecuencias que van mucho más allá de la báscula.

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Los estudios más recientes coinciden en que la pérdida de peso a largo plazo no depende de elegir entre una opción u otra, sino de entender qué aporta cada estrategia y cómo se potencian mutuamente.

La dieta lidera en la creación del déficit calórico

Infografía con ilustraciones de personas corriendo y levantando pesas, un plato de comida, una báscula, gráficos y textos explicativos.
Una infografía detalla los efectos combinados de la alimentación reducida en calorías y el ejercicio cardiovascular en la reducción de peso y la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la ingesta calórica es, en términos prácticos, la vía más directa para generar el déficit que el organismo necesita para quemar grasa. Recortar entre 300 y 500 kilocalorías diarias mediante cambios en la alimentación resulta más sostenible que intentar quemar esa misma cantidad con 30 minutos diarios de carrera. La razón es concreta: los alimentos calóricamente densos aportan mucha más energía de la que un entrenamiento estándar consume.

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Una dieta rica en proteínas, además, eleva el gasto energético durante la digestión —fenómeno conocido como termogénesis inducida por los alimentos—, lo que implica que lo que se come no solo define cuántas calorías ingresan, sino también cuántas se queman al procesarlas. La alimentación actúa en ambos frentes del balance energético, algo que el ejercicio aeróbico no logra de forma aislada.

Una revisión científica del Instituto Nacional de Nutrición del Consejo Médico de Investigación de India (ICMR-NIN), publicada en la revista Obesity Pillars, analizó evidencia de 112 revisiones sistemáticas y metaanálisis —con más de 507.000 observaciones en más de 50 países— y encontró que las dietas bajas en calorías fueron las más eficaces en el corto plazo, con una reducción promedio de 2,64 kilogramos en los primeros tres meses.

El cardio quema más calorías por sesión, pero tiene límites concretos

Imagen dividida de mujer en gimnasio realizando ejercicio con balón medicinal: a la izquierda, en cuclillas; a la derecha, sujetando el balón por encima de la cabeza diagonalmente.
Dos revisiones de amplia escala hallaron que la combinación de alimentación hipocalórica y ejercicio aeróbico produjo una reducción promedio de 3,68 kilogramos al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio cardiovascular supera a otras modalidades en calorías quemadas durante la actividad: saltar la cuerda puede consumir entre 667 y 990 kilocalorías por hora; correr, entre 566 y 839. Ese beneficio, no obstante, tiene un límite claro, según se infiere de la investigación.

Sin entrenamiento muscular complementario, una parte del peso perdido proviene de masa magra —no de grasa—, lo que reduce el metabolismo basal y dificulta sostener los resultados en el tiempo.

Un metaanálisis publicado en abril de 2026 en Nutrition Reviews —que analizó 97 ensayos clínicos aleatorizados— confirmó que sumar ejercicio aeróbico a una dieta hipocalórica mejora de forma significativa la glucosa en sangre, la insulina, los triglicéridos, el colesterol HDL y la presión arterial frente a la dieta sola. Los mayores beneficios metabólicos se observaron en programas supervisados de alta intensidad, particularmente el ciclismo.

La combinación de ambas estrategias produce resultados superiores y más duraderos

Un hombre sostiene comida sobre una cazuela de barro con pozole envuelta en cinta métrica, junto a cuencos con rábanos, limones y chiles.
Un metaanálisis de 97 ensayos asocia la dieta hipocalórica con ejercicio a mejoras cardiometabólicas significativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso que emerge de ambos estudios es claro: ni la dieta sola ni el cardio solo representan la estrategia óptima. El ICMR-NIN determinó que combinar dieta y actividad física produjo la mayor reducción sostenida de peso más allá de los 12 meses, con una baja promedio de 3,68 kilogramos frente al grupo de control, además de las mejoras más consistentes en glucosa en ayunas y resistencia a la insulina.

El metaanálisis de Nutrition Reviews precisó que el ejercicio aeróbico de alta intensidad —y no el entrenamiento de fuerza— fue el principal responsable de las mejoras cardiometabólicas cuando se combina con una dieta hipocalórica.

La fórmula más eficaz resultó ser el cardio supervisado de alta intensidad junto con una alimentación reducida en calorías, con beneficios que se extienden más allá del peso hacia la salud cardiovascular y metabólica en su conjunto.

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