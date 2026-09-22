Ciencia

Así es el desayuno que puede ayudar a reducir el colesterol un 10%, según expertos

Lauren Manaker, experta en nutrición, advierte sobre ciertos ingredientes populares que, lejos de sumar beneficios, resultan contraproducentes para la salud cardiovascular. Qué tener en cuenta

Tazón de avena con arándanos, frambuesas, rodajas de banana y nueces junto a una cuchara y un vaso de jugo de naranja sobre madera.
El estudio observó que una dieta basada en avena durante 48 horas mantuvo beneficios visibles seis semanas después (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una porción de avena con frutas frescas y nueces es el desayuno más recomendado para reducir el colesterol LDL, según la dietista registrada estadounidense Lauren Manaker, consultada por el sitio de salud Verywell Health. El secreto está en la fibra soluble beta-glucano, un compuesto que actúa directamente en el intestino para impedir que el organismo absorba el colesterol “malo”.

El colesterol LDL elevado es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Modificar el desayuno, la primera comida del día, puede ser un punto de partida concreto para mejorar los niveles en sangre sin cambios drásticos. La evidencia científica respalda que ciertos alimentos matutinos marcan una diferencia medible en el perfil lipídico, algo que especialistas en nutrición e investigadores vienen confirmando con estudios cada vez más contundentes.

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La avena reduce el colesterol LDL gracias al beta-glucano

Infografía ilustrada que incluye tazones de avena, bananas, manzanas, nueces, frascos de miel y textos informativos.
Una infografía de la Universidad de Bonn en Alemania detalla que el consumo de avena reduce un 10 % el colesterol LDL gracias a su fibra soluble (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de avena cocida aporta alrededor de cuatro gramos de fibra soluble. Al llegar al intestino, el beta-glucano forma una sustancia gelatinosa que captura el colesterol LDL y facilita su eliminación antes de que pase al torrente sanguíneo. Manaker señaló a Verywell Health que este mecanismo convierte a la avena en una opción especialmente eficaz para quienes buscan resultados concretos desde el desayuno.

Un estudio clínico publicado en 2026 en la revista científica Nature Communications por investigadores de la Universidad de Bonn, Alemania, refuerza esa afirmación. El ensayo, realizado en personas con síndrome metabólico, mostró que una dieta basada casi exclusivamente en avena durante 48 horas redujo el colesterol LDL un 10%, con beneficios que se mantuvieron visibles seis semanas después.

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Los científicos también detectaron cambios favorables en la microbiota intestinal: las bacterias descomponen la avena y producen compuestos fenólicos, como el ácido ferúlico, que parecen instruir al hígado para metabolizar el colesterol de manera más eficiente.

Algunos agregados populares pueden sabotear los beneficios del desayuno

Un tazón transparente con capas de yogur, granos de cereal, fresas, frambuesas y arándanos, junto a una cuchara sobre una mesa de madera.
El estudio, realizado por investigadores alemanes en pacientes con síndrome metabólico, también detectó cambios favorables en las bacterias intestinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los agregados son compatibles con un plan para bajar el colesterol. Según la especialista, el azúcar y los jarabes endulzados elevan la glucemia y favorecen el aumento de peso, dos factores que impactan negativamente en los niveles de colesterol. Las frutas deshidratadas con azúcar añadida, los chips de chocolate y las golosinas también deben evitarse, ya que introducen grasas saturadas y azúcares innecesarios que contrarrestan los efectos positivos del cereal.

La dietista, en cambio, aconseja sumar berries, rodajas de banana o manzana, que aportan vitaminas, antioxidantes y fibra adicional. Almendras, nueces y semillas de chía incorporan grasas saludables, proteínas y ácidos grasos omega-3, todos beneficiosos para el corazón. Para endulzar, la canela y un toque de miel son alternativas con propiedades antioxidantes que no perjudican el perfil lipídico.

Más allá de la avena, existen otras opciones igualmente recomendadas. Las claras de huevo salteadas con espinaca aportan proteína sin colesterol. El salmón ahumado provee ácidos grasos omega-3 que elevan el colesterol HDL —el “bueno”— y reducen los triglicéridos. El jugo de naranja enriquecido con esteroles vegetales puede bajar el LDL entre un 7,5% y un 12% con un consumo de 1,5 a 3 gramos diarios de esos compuestos.

El desayuno es solo una pieza de un estilo de vida cardiosaludable

Un médico señala un monitor con gráficos frente a una mujer mayor y una mujer joven en un consultorio.
Una dieta basada en este cereal durante 48 horas redujo el colesterol LDL un 10% en personas con síndrome metabólico, con beneficios que persistieron semanas después (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista advirtió que el impacto del desayuno se amplifica cuando se integra a una alimentación equilibrada a lo largo del día.

Incorporar verduras, proteínas magras como pescado o legumbres, cereales integrales y grasas insaturadas como el aceite de oliva o la palta potencia los efectos sobre el colesterol. Mantener un peso saludable y practicar actividad física regular también contribuyen de forma significativa.

La especialista enumeró además cambios dietéticos complementarios: evitar alimentos ricos en grasas saturadas o trans, reducir el sodio, eliminar azúcares añadidos y priorizar alimentos altos en fibra. Dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol completan el cuadro de recomendaciones. En cuanto a los controles médicos, la mayoría de los adultos debería controlar sus niveles de colesterol cada cuatro a seis años, aunque quienes tienen diabetes o enfermedades cardíacas deben hacerlo con mayor frecuencia.

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