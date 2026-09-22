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El precio del petróleo sube ligeramente ante la expectativa de posibles conversaciones entre EEUU e Irán en la ONU

El contrato de futuros del Brent para noviembre subió 1,14 dólares, un 1,1%, hasta los 101,48 dólares por barril, mientras que el WTI para octubre, que vence este martes, avanzó 87 centavos, un 0,9%, hasta los 96,65 dólares

El precio del petróleo sube ligeramente ante la expectativa de posibles conversaciones entre EEUU e Irán en la ONU (REUTERS)
El precio del petróleo sube ligeramente ante la expectativa de posibles conversaciones entre EEUU e Irán en la ONU (REUTERS)
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Los precios del petróleo subieron este martes por primera vez en cinco sesiones, mientras los inversores aguardaban novedades sobre posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán durante la Asamblea General de Naciones Unidas de esta semana, después de que durante el fin de semana aumentaran los suministros a través del estrecho de Ormuz.

El contrato de futuros del Brent para noviembre subió 1,14 dólares, un 1,1%, hasta los 101,48 dólares por barril, mientras que el WTI para octubre, que vence este martes, avanzó 87 centavos, un 0,9%, hasta los 96,65 dólares.

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El contrato de WTI para noviembre, que registra una mayor actividad comercial, ganó 85 centavos, un 0,9%, hasta los 93,22 dólares por barril.

Estados Unidos e Irán intercambiaron amenazas el domingo, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que estaría dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien se espera que esté esta semana en Nueva York para la reunión de Naciones Unidas.

“El movimiento al alza del WTI y la apertura más fuerte del Brent tienen la apariencia de un rebote típico por cobertura de posiciones cortas después de la reciente caída, más que de un cambio fundamental”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade. “Los operadores que estaban posicionados para nuevas caídas están reduciendo parte del riesgo mientras se desarrolla el escenario diplomático”, agregó.

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El contrato de WTI para noviembre, que registra una mayor actividad comercial, ganó 85 centavos, un 0,9%, hasta los 93,22 dólares por barril (REUTERS)
El contrato de WTI para noviembre, que registra una mayor actividad comercial, ganó 85 centavos, un 0,9%, hasta los 93,22 dólares por barril (REUTERS)

Durante el fin de semana, Irán también comunicó a mediadores sus condiciones para volver a entablar negociaciones, según informó Al Jazeera, que citó al responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei.

Waterer afirmó que los precios del petróleo probablemente se mantendrán dentro de un rango y serán sensibles a las noticias hasta que exista un avance claro o un retroceso en los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Las tensiones en Medio Oriente continuaron después de que los hutíes, respaldados por Irán, afirmaran que atacaron Riad y una instalación de Saudi Aramco en Yanbu, además de intensificar sus esfuerzos para cortar el acceso de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita a la costa del mar Rojo.

China pidió en privado a Teherán que ayude a frenar los ataques de los hutíes, según tres fuentes iraníes citadas por Reuters. El pedido se produjo después de que Arabia Saudita apelara a Beijing por un reciente aumento de las operaciones militares del grupo.

Saudi Aramco incrementó sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz después de que los ataques contra su oleoducto Este-Oeste obligaran a la compañía a detener algunos envíos a través de Yanbu.

Los datos de seguimiento de buques mostraron que unos 14 millones de barriles de crudo de Saudi Aramco fueron cargados en siete superpetroleros dentro del golfo el domingo.

Saudi Aramco incrementó sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz después de que los ataques contra su oleoducto Este-Oeste obligaran a la compañía a detener algunos envíos a través de Yanbu (REUTERS)
Saudi Aramco incrementó sus exportaciones a través del estrecho de Ormuz después de que los ataques contra su oleoducto Este-Oeste obligaran a la compañía a detener algunos envíos a través de Yanbu (REUTERS)

“Las preocupaciones sobre el suministro están disminuyendo a medida que los envíos a través del estrecho de Ormuz alcanzan un máximo de seis meses y Arabia Saudita trabaja para restablecer su oleoducto Este-Oeste”, señalaron analistas de Saxo Bank en una nota para clientes.

La volatilidad implícita del crudo cayó un 3,3%, hasta 50,39, aunque permanece en niveles históricamente elevados, según los analistas de Saxo Bank.

Por separado, un grupo armado cerró el lunes la válvula siete del oleoducto de crudo Sharara, que llega hasta el puerto de Zawiya, en Libia, según informó la Corporación Nacional de Petróleo de Libia en un comunicado.

La producción del yacimiento Sharara cayó unos 200.000 barriles por día y se encuentra actualmente entre 100.000 y 105.000 barriles diarios, según dos ingenieros del yacimiento citados por Reuters.

El yacimiento Sharara produce crudo que se transporta a través del oleoducto hasta el puerto de Zawiya. La interrupción de la válvula siete provocó una caída significativa de la producción del campo, de acuerdo con la Corporación Nacional de Petróleo de Libia y los dos ingenieros citados.

(Con información de Reuters)

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