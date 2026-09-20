El sencillo hábito con cereales integrales que podría mejorar el colesterol, la presión y el azúcar en sangre

Un análisis de 87 ensayos aleatorizados con más de 6.500 adultos observó cambios pequeños pero simultáneos en lípidos, tensión arterial, azúcar en ayunas y peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en el European Heart Journal y recogido por Science Daily determinó que consumir entre cuatro y seis porciones diarias de cereales integrales mejora de forma simultánea varios factores de riesgo cardiovascular: colesterol, presión arterial, glucemia y peso corporal.

El trabajo es un metaanálisis que combinó datos de 87 ensayos clínicos controlados y aleatorizados con más de 6.500 participantes de Asia, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Brasil. Quienes consumían más cereales integrales tendían a registrar menor peso corporal, cintura más reducida, presión arterial más baja y mejores indicadores de colesterol y glucemia.

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El “punto óptimo” se ubica entre 60 y 100 gramos diarios

Un análisis nutricional explica las recomendaciones sobre el consumo de cereales integrales y sus efectos en la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios comenzaron a observarse desde los 30 a 40 gramos por día (peso en seco), pero los efectos más consistentes aparecieron en el rango de 60 a 100 gramos, equivalente a cuatro o seis porciones. En términos prácticos, esa cantidad puede alcanzarse con un tazón de avena en el desayuno, un sándwich de pan integral en el almuerzo y una porción de arroz integral en la cena.

Esa cifra supera las recomendaciones actuales de algunos países. Las directrices de Estados Unidos, por ejemplo, sugieren entre dos y cuatro porciones diarias, por debajo del rango que el metaanálisis asocia a los mayores beneficios.

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Helda Tutunchi, investigadora de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz, en Irán, lideró el estudio. Según explicó en el European Heart Journal, los ensayos clínicos previos arrojaban resultados mixtos y dejaban sin respuesta una pregunta clave: cuánto se debe consumir para mejorar de verdad la salud cardiovascular. El metaanálisis apuntó a responderla.

Tutunchi precisó que los hallazgos no exigen cambios drásticos en las guías dietéticas actuales, pero sí respaldan las estrategias de salud pública que buscan acercar a la población al extremo superior de las recomendaciones vigentes.

Los integrales actúan sobre múltiples vías del organismo

La revisión de estudios clínicos sugiere que el rango de cuatro a seis porciones al día concentra los efectos más consistentes sobre cintura, colesterol total y parámetros metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las conclusiones centrales del análisis es que los cereales integrales no producen un efecto drástico sobre un indicador aislado, sino mejoras modestas pero simultáneas en varios frentes. El estudio encontró pruebas de alta certeza para reducciones en peso corporal, circunferencia de cintura y colesterol total.

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También registró pruebas de certeza moderada para mejoras en el colesterol LDL, los triglicéridos, la presión arterial sistólica, la glucemia en ayunas y la resistencia a la insulina. Además, los participantes con mayor consumo mostraron niveles más bajos de interleucina-6, una proteína asociada a procesos inflamatorios.

Tutunchi señaló que mejorar varios factores de riesgo al mismo tiempo, aunque cada cambio sea modesto, podría traducirse en una reducción mayor del riesgo cardiovascular a largo plazo. La investigadora también destacó que incorporar más integrales a la dieta es una estrategia accesible y asequible que puede complementar otras intervenciones médicas y de estilo de vida.

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Los granos enteros retienen el salvado, el germen y el endospermo

Los beneficios empezaron a aparecer desde 30 a 40 gramos en seco, pero el metaanálisis halló resultados más estables con consumos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Cecilie Kyrø, investigadora del Instituto Danés del Cáncer, en Copenhague, publicó un editorial que acompañó el estudio. Allí explicó que los granos enteros conservan sus tres componentes —salvado, germen y endospermo— en las mismas proporciones que en el cereal original, ya sea enteros, en copos o molidos en harina.

Kyrø subrayó que la prueba disponible apunta a consumos superiores a los que recomiendan algunas guías actuales, con especial beneficio en personas con diabetes tipo 2. Reemplazar productos de granos refinados por integrales mínimamente procesados, indicó, genera mejoras concretas en peso, cintura y lípidos en sangre.

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El editorial también advirtió sobre un riesgo de política alimentaria: evitar que el aumento del consumo de integrales se canalice hacia ultraprocesados que simplemente incorporan granos enteros a formulaciones de baja calidad nutricional.

Los ensayos no midieron infartos ni accidentes cerebrovasculares

Los investigadores reconocen una limitación central: la mayoría de los ensayos incluidos tuvo una duración promedio de ocho semanas y midió factores de riesgo, no eventos cardiovasculares directos. Infartos, accidentes cerebrovasculares u otras complicaciones cardíacas quedaron fuera del alcance de los estudios analizados.

Por ese motivo, los autores advierten que se requieren investigaciones de mayor alcance temporal para confirmar si los beneficios observados se sostienen y se traducen en una reducción concreta de casos de enfermedad cardíaca.

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