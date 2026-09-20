Mukbang y los límites del estómago ante el consumo extremo de comida

El mukbang nació en Corea del Sur y convirtió la ingesta de grandes cantidades de comida en un espectáculo de plataformas de video (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los videos de mukbang, en los que una persona se filma mientras consume grandes cantidades de comida, convirtieron la ingesta en un espectáculo que combina imagen, sonido e interacción digital. El formato plantea una pregunta que excede la curiosidad: hasta dónde puede distenderse el estómago ante una ingesta extrema.

La incomodidad después de una comida abundante no equivale a una emergencia médica. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos diferencia ese malestar ocasional de los trastornos de la conducta alimentaria, condiciones que implican alteraciones persistentes de la alimentación y pueden tener consecuencias físicas y psicológicas. Entre ellas, el trastorno por atracones se caracteriza por episodios recurrentes de consumo inusualmente elevado acompañados por una sensación de pérdida de control.

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La misma institución señala que, durante esos episodios, pueden aparecer conductas como comer con rapidez, seguir comiendo aun sin hambre o llegar a una sensación de plenitud dolorosa. El diagnóstico no se desprende de una comida puntual ni de la cantidad servida en una ocasión, sino de la repetición de los episodios y de la angustia asociada. Esa distinción permite separar los desafíos virales de una condición clínica que requiere evaluación profesional.

La exposición a videos de mukbang tampoco permite establecer por sí sola que una persona desarrollará un trastorno alimentario. Sin embargo, un estudio publicado por investigadoras de la Brown School of Public Health, en Estados Unidos, analizó a 264 adultos que habían visto ese tipo de contenidos durante el año previo. El trabajo encontró asociaciones entre algunas modalidades de visualización y síntomas de trastornos de la conducta alimentaria, en especial atracones y conductas de purga.

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Comer en exceso puede causar una emergencia poco frecuente

Los videos de mukbang no prueban por sí solos que una persona desarrollará un trastorno de la conducta alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estómago puede expandirse al recibir alimentos, pero esa capacidad tiene límites fisiológicos y varía entre las personas. Una distensión marcada puede ocasionar dilatación gástrica aguda, una expansión anormal del órgano que, en situaciones excepcionales, compromete el flujo sanguíneo de su pared. Si el tejido pierde irrigación, puede producirse necrosis, es decir, la muerte de células y tejidos, y luego una perforación.

Un caso clínico difundido por Saint Louis University School of Medicine, en Misuri, describió a una mujer de 28 años que presentó dilatación gástrica tras una ingesta importante de alimentos. Su evolución incluyó necrosis y perforación del estómago, y requirió varias intervenciones quirúrgicas. La publicación remarcó que esta condición es poco frecuente y que gran parte de los casos disponibles en la literatura médica son reportes clínicos aislados.

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Esa escasez de casos impide fijar una cantidad máxima de comida que resulte aplicable a todas las personas. El volumen ingerido es solo una parte del cuadro. La velocidad de consumo, los antecedentes clínicos y la respuesta del organismo también inciden en cada situación. Por ese motivo, la idea de que existe una cifra universal a partir de la cual el estómago se rompe no está respaldada por la información clínica disponible.

Prader-Willi genera hambre constante y requiere cuidado especial

El trastorno por atracones se define por episodios recurrentes de consumo elevado con sensación de pérdida de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome de Prader-Willi es una condición genética que afecta distintas funciones del organismo y puede provocar hiperfagia, un hambre intensa y persistente.

La investigación señala que esta alteración favorece el consumo excesivo de alimentos y la obesidad, por lo que el acceso a la comida puede requerir supervisión.

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La relación entre este síndrome y las complicaciones gástricas requiere una precisión: no significa que toda persona con Prader-Willi vaya a sufrir una ruptura del estómago ni que esa consecuencia sea habitual. Una investigación basada en datos de mortalidad de la Prader-Willi Syndrome Association USA, elaborada por especialistas de la Universidad de Utah, registró cuatro muertes atribuidas a ruptura y necrosis gástrica entre 152 fallecimientos reportados en su base de datos, además de otros cuatro casos sospechosos.

El estudio señaló que el dolor abdominal y el vómito, aunque poco frecuentes en personas con el síndrome, aparecieron en los casos examinados y deben motivar una evaluación urgente. La información no permite trasladar esos datos a la población general, pero muestra por qué una alteración persistente de la regulación del apetito exige un abordaje clínico diferente del que corresponde a una ingesta excesiva ocasional.

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El eje del debate sobre el mukbang, entonces, no consiste en establecer un límite idéntico para todos los cuerpos. La evidencia disponible permite distinguir el entretenimiento digital de los riesgos médicos concretos: la perforación gástrica por sobreingesta es poco frecuente, mientras que los trastornos alimentarios y condiciones genéticas como el síndrome de Prader-Willi requieren atención basada en los antecedentes, los síntomas y la evaluación profesional.