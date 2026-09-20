Ciencia

El hábito diario de un científico de 97 años que la ciencia vincula con una vida más larga

Silvio Garattini recorre cinco kilómetros a paso rápido y un estudio con más de 64.000 personas refuerza la importancia de la intensidad para obtener beneficios cardiovasculares y reducir el riesgo de mortalidad

Un hombre mayor vistiendo ropa deportiva azul camina por un sendero arbolado en un parque.
Un análisis observacional con más de 64.000 adultos seguidos durante ocho años halló que el ritmo de la caminata se relaciona con la mortalidad tanto como el total de pasos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Silvio Garattini, fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, sostiene que caminar 5 kilómetros diarios a paso rápido es una de las claves detrás de sus 97 años de vida saludable. Un estudio publicado en septiembre de 2026 en el British Journal of Sports Medicine, con datos de más de 64.000 personas, respalda ahora ese principio: no solo importa la cantidad de pasos, sino también el ritmo al que se dan.

El oncólogo y farmacólogo italiano, nacido en Bérgamo en 1928, fundó en 1963 el instituto que lleva el nombre de Mario Negri, un joyero milanés que financió el proyecto antes de morir. Con sede central en Milán y una segunda sede en Bérgamo, el centro se convirtió en una referencia europea en investigación farmacológica sin fines de lucro.

PUBLICIDAD

Garattini, que sigue yendo a su oficina y participando en investigaciones, ha repetido en distintas entrevistas con el diario Corriere della Sera la misma fórmula: la actividad física solo funciona si exige al cuerpo un mínimo esfuerzo.

El paso lento no cuenta como ejercicio, según el investigador

En una entrevista concedida al Corriere della Sera en septiembre de 2024, Garattini explicó con precisión su rutina diaria. “Intento hacer al menos 5 kilómetros al día, incluso actualmente trato de mantener este objetivo”, afirmó. Pero aclaró de inmediato que la distancia por sí sola no alcanza: “Pero lo hago a un ritmo relativamente rápido, ya que de lo contrario no hay efecto aeróbico”.

PUBLICIDAD

Silvio Garattini
Silvio Garattini sostiene que la caminata debe elevar la respiración y la frecuencia cardíaca

El investigador fue todavía más específico sobre qué debe sentir el cuerpo durante la caminata para que esta tenga un efecto real sobre la salud cardiovascular. “Tiene que haber cierta fatiga, que consiste en una respiración dificultosa y un aumento de la frecuencia cardíaca. Caminar para ver escaparates no es actividad física”, sostuvo en esa misma conversación con el diario italiano.

Un estudio con 64.000 personas confirma la importancia del ritmo

Casi dos años después de esas declaraciones, la evidencia científica avanzó en la misma dirección. Un equipo de investigadores de la Universidad de Sídney, en Australia, analizó datos de dispositivos de actividad física de 64.743 participantes del Biobanco del Reino Unido, de entre 40 y 69 años, seguidos durante un promedio de ocho años. El trabajo se publicó el 8 de septiembre de 2026 en el British Journal of Sports Medicine.

Los resultados mostraron que la intensidad del paso incide en el riesgo de muerte tanto como la cantidad total de pasos diarios. Quienes caminaban menos de 5.000 pasos por día pero lo hacían a un ritmo más vivo, de unos 80 pasos por minuto, presentaron un riesgo de muerte hasta un 28% menor que quienes caminaban esa misma cantidad de pasos a paso lento.

Persona de espaldas con suéter gris y pantalón claro caminando por un camino de grava rodeado de vegetación y árboles.
Un ritmo más rápido al caminar se asoció con un menor riesgo de muerte, incluso entre quienes daban menos de 5.000 pasos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre quienes acumulaban entre 7.500 y 10.000 pasos diarios, el riesgo más bajo se observó en torno a los 100 pasos por minuto, un ritmo equivalente a una caminata enérgica.

“Nuestros hallazgos aportan evidencia para enfoques basados en pasos que apunten tanto a la cantidad diaria como a la intensidad del paso, para reducir el riesgo de mortalidad”, señalaron los autores del estudio, citados por la agencia HealthDay.

El límite recomendado está entre 150 y 300 minutos semanales

Garattini también fija un techo para el volumen de ejercicio. En la misma entrevista de 2024, explicó que la referencia científica ubica el rango óptimo entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física, en línea con las recomendaciones de los principales organismos de salud del mundo. “Lo que se haga por encima de ese umbral básicamente no comporta ninguna ventaja”, afirmó.

El investigador insistió, además, en que la edad no es una barrera para comenzar. “Nunca es demasiado tarde, incluso a los 80 años se puede empezar a caminar. Siempre es mejor que estar parado”, dijo al Corriere della Sera.

Temas Relacionados

CaminataActividad físicaPrevenciónhábitos saludablesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sencillo hábito con cereales integrales que podría mejorar el colesterol, la presión y el azúcar en sangre

Un metaanálisis de 87 ensayos aleatorizados con más de 6.500 adultos halló mejoras modestas y simultáneas en lípidos, glucosa y peso con 60 a 100 gramos diarios

El sencillo hábito con cereales integrales que podría mejorar el colesterol, la presión y el azúcar en sangre

Mukbang y los límites del estómago ante el consumo extremo de comida

La popularidad de estas transmisiones abre preguntas sobre conductas alimentarias, complicaciones gástricas excepcionales y situaciones clínicas que requieren un análisis médico

Mukbang y los límites del estómago ante el consumo extremo de comida

Qué es el síndrome de nieve visual y por qué requiere una evaluación especializada

Estudios recientes describen cambios en circuitos cerebrales vinculados al procesamiento de imágenes, mientras especialistas priorizan el diagnóstico clínico y el manejo individualizado de molestias asociadas

Qué es el síndrome de nieve visual y por qué requiere una evaluación especializada

Por qué algunas personas tienen reacciones más intensas después de vacunarse

Investigadores de la Universidad de Ginebra analizaron la respuesta inmune de adultos sanos al recibir una formulación de ARNm contra el COVID-19. Los resultados aportan pistas sobre los distintos efectos tras la aplicación

Por qué algunas personas tienen reacciones más intensas después de vacunarse

¿Se puede optimizar la fertilidad? Qué dice la ciencia sobre hábitos, suplementos y mitos en redes

La edad y la calidad de los gametos son factores determinantes, pero el contexto metabólico y el estilo de vida también influyen en la salud reproductiva. Qué rol tienen la alimentación y los suplementos, y qué recomiendan los especialistas al buscar un embarazo

¿Se puede optimizar la fertilidad? Qué dice la ciencia sobre hábitos, suplementos y mitos en redes

DEPORTES

Conmoción en el mundo del deporte: a los 36 años, murió una estrella del ciclismo tras chocar con un ciervo

Conmoción en el mundo del deporte: a los 36 años, murió una estrella del ciclismo tras chocar con un ciervo

Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

El Inter Miami de Messi se enfrentará a San Diego FC por la MLS tras el título en la Campeones Cup: hora, TV y formaciones

La salvaje pelea entre dos pilotos de la NASCAR tras un incidente en una carrera: “Se me vino encima”

El video que recorre el mundo: una aplanadora de césped atropelló a una ex figura de la Premier League antes de un partido

TELESHOW

A 2 años de la muerte de Daniel Fanego, el homenaje de su hijo Manu: fotos inéditas y el conmovedor ritual que los une

A 2 años de la muerte de Daniel Fanego, el homenaje de su hijo Manu: fotos inéditas y el conmovedor ritual que los une

Carolina Kopelioff habló de Cautiva, la serie inspirada en un caso de abuso: “La mente no puede borrar algunas heridas”

La voz que viajó del escenario al micrófono: Juan Balvín, el argentino detrás de grandes personajes

Paula Roth, una cantante entre Piazzolla y Charly García: “Son las músicas que me conectan con mi identidad”

Celeste Cid compartió el álbum de su viaje a Nueva York con Santiago Korovsky: rascacielos, teatro y moda callejera

INFOBAE AMÉRICA

Misterios del Partenón: un matemático pone en duda algunos de las claves de su arquitectura

Misterios del Partenón: un matemático pone en duda algunos de las claves de su arquitectura

El régimen de Irán amenazó con “ataques devastadores” contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

Madre de un recluta denuncia que el Ejército cubano archivó el caso de su hijo que murió hace 13 meses

Colisionaron seis vehículos y murieron tres personas en Guatemala, dos de ellas se alistaban para su boda

Canasta básica llega a US$627 en Honduras y supera en más de US$100 el salario mínimo promedio