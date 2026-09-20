Qué es el síndrome de nieve visual y por qué requiere una evaluación especializada

El síndrome de nieve visual provoca una percepción constante de puntos parpadeantes en todo el campo visual y requiere una evaluación especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud ocular suele asociarse con controles de graduación, sequedad o molestias frente a las pantallas. Sin embargo, algunos cambios en la percepción visual no se explican por un problema de agudeza ni se resuelven con lentes convencionales. La aparición persistente de puntos parpadeantes, destellos o imágenes residuales requiere una evaluación profesional para distinguir sus posibles causas.

Entre esas alteraciones se encuentra el síndrome de nieve visual, un trastorno poco frecuente que puede dar la impresión de observar el entorno a través de una capa de estática. De acuerdo con la American Academy of Ophthalmology, los síntomas pueden presentarse en todo el campo visual e incluso con los ojos cerrados, por lo que no deben confundirse de forma automática con un defecto ocular común.

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El reconocimiento de este cuadro resulta relevante porque sus manifestaciones pueden parecerse a las de otras afecciones visuales y neurológicas. Aunque no se asocia con pérdida progresiva de la visión, los expertos señalan que un diagnóstico adecuado permite descartar trastornos que sí requieren una atención específica y encuadrar estrategias para reducir el impacto de los síntomas en la vida cotidiana.

Qué es el síndrome de nieve visual

Se describe como una percepción constante de puntos pequeños que pueden ser blancos, negros, transparentes o coloridos. Según indicó la Cleveland Clinic, esa estática puede parpadear y mantenerse en la totalidad del campo visual. La entidad estima que el cuadro afecta a entre el 2% y el 3% de la población mundial, aunque también advierte que no es frecuente.

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Los síntomas del síndrome de nieve visual pueden aparecer incluso con los ojos cerrados y no deben confundirse con un problema ocular común (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estática es el rasgo central, pero el diagnóstico incluye otras alteraciones persistentes. Entre ellas se encuentran la palinopsia, que consiste en percibir una imagen residual o una estela después de que desaparece el estímulo original, la fotofobia que es la sensibilidad marcada a la luz, y la nictalopía, que refiere dificultad para ver de noche. También pueden presentarse miodesopsias, destellos, fenómenos entópticos y una mayor percepción de imágenes generadas dentro del propio sistema visual.

Un estudio científico explicó que el cuadro se relaciona con alteraciones visuales persistentes y suele coexistir con tinnitus, migraña y trastornos afectivos. La coexistencia no equivale a una relación de causa y efecto. La neurooftalmóloga Fannie Nadeau, de la Universidad de Sherbrooke, afirmó en declaraciones recogidas por la American Academy of Ophthalmology que la migraña se asocia con frecuencia al síndrome, aunque no existen datos que demuestren causalidad.

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La Universidad de Colorado también señaló que se considera un trastorno neurológico independiente de la migraña. Victoria Pelak, neurooftalmóloga y profesora de neurología y oftalmología, explicó que el vínculo frecuente entre ambas afecciones no implica que una origine necesariamente a la otra.

No existe una prueba única que confirme el diagnóstico. Según la Cleveland Clinic, el proceso comienza con la revisión de los antecedentes clínicos, los síntomas y un examen ocular completo, y puede complementarse con estudios destinados a descartar otras enfermedades. La evaluación puede involucrar a un oftalmólogo, un neurólogo o un neurooftalmólogo, especialista en la relación entre el ojo y el cerebro.

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La American Academy of Ophthalmology agregó que es importante consultar ante cambios en la visión porque algunos signos del síndrome pueden parecerse a los de afecciones oculares que amenazan la visión, como un desprendimiento de retina. El diagnóstico clínico también exige diferenciar el cuadro del aura migrañosa y de alteraciones vinculadas con otras enfermedades o medicamentos.

El diagnóstico clínico del síndrome de nieve visual permite diferenciarlo de afecciones oculares y neurológicas como el desprendimiento de retina y el aura migrañosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay prevención comprobada, pero el seguimiento puede ayudar a manejar los síntomas

Los especialistas afirman que no hay una forma conocida de prevenir el desarrollo del síndrome de nieve visual. Tampoco hay base para afirmar que una estrategia cotidiana evite su aparición. La prevención, en este contexto, se orienta principalmente a no ignorar modificaciones visuales y a acceder a una evaluación que descarte otras causas.

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La Cleveland Clinic recomienda consultar ante cualquier cambio en la visión y seguir las indicaciones del profesional una vez establecido el diagnóstico. También señala que algunas personas perciben una intensificación de los síntomas durante períodos de estrés o falta de sueño. Esta observación no establece que el estrés o el insomnio causen el síndrome, pero puede orientar el abordaje de condiciones que coexistieran con el cuadro.

El manejo del descanso y de la tensión emocional forma parte de las medidas que pueden considerarse según cada caso y bajo orientación profesional. La entidad sanitaria destaca mantener horarios regulares de sueño, disponer de un entorno adecuado para descansar y reducir estimulantes hacia el final del día como pautas generales para mejorar el descanso. También enumera actividad física, yoga, meditación, masajes y otras prácticas de relajación como posibles recursos para aliviar el estrés.

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Los filtros cromáticos como los lentes FL-41 y algunas terapias en estudio pueden aliviar síntomas del síndrome de nieve visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto de los síntomas visuales, la American Academy of Ophthalmology señaló que algunos pacientes encuentran alivio con filtros cromáticos, entre ellos lentes con tinte FL-41, para reducir la fotofobia. El estudio citado identificó resultados iniciales con filtros que reducen la transmisión de luz azul y con terapias de rehabilitación visual, aunque subrayó que la evidencia disponible todavía es baja y requiere ensayos de mayor escala.

La misma revisión analizó intervenciones como la terapia cognitiva basada en atención plena y la estimulación magnética transcraneal. Los hallazgos disponibles sugieren posibles mejoras en la percepción de la intensidad o el impacto de los síntomas, pero no permiten establecer tratamientos definitivos. Por ese motivo, las decisiones terapéuticas deben ajustarse a la evaluación clínica y a los síntomas asociados de cada persona.

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El avance de los criterios diagnósticos y de las herramientas para medir la evolución del síndrome es una de las prioridades de la investigación. Victoria Pelak señaló a la Universidad de Colorado que disponer de mediciones válidas y confiables será fundamental para determinar si los futuros tratamientos producen cambios reales en los síntomas y en la calidad de vida.