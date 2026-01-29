Una clínica oftalmológica argentina fue reconocida como la mejor de América Latina en un ranking

El ranking internacional de Statista incluyó a 153 centros médicos de América Latina, tras un proceso de evaluación que exigió altos estándares de calidad y excelencia en especialidades de ortopedia y oftalmología en toda la región /Freepik

El Instituto Zaldivar de Mendoza se ha consagrado como la mejor clínica de América Latina en la especialidad de cirugía de cataratas, según un ranking de Newsweek. Esta distinción, otorgada tras una evaluación exhaustiva de más de 1.000 instituciones, reconoce tanto la excelencia clínica del centro argentino como el impacto de su legado en la oftalmología regional y global.

Allí destacan también otras instituciones argentinas en el top 30: el Hospital Italiano de Buenos Aires (puesto 5), el Hospital Universitario Austral (puesto 6), el Hospital Alemán (puesto 16), el Instituto de la Visión (puesto 20) y el Hospital Británico (puesto 26).

Solo 153 centros médicos lograron clasificar entre los mejores, tras un proceso que contempló encuestas internacionales a profesionales de la salud, análisis de acreditaciones y certificaciones, calificaciones de usuarios en Google, además de la Encuesta de Implementación de PROMs de Statista para procedimientos ortopédicos.

El doctor Roger Zaldivar, de la familia fundadora de la clínica y quien está entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo, dialogó con Infobae y sostuvo: “Creemos que este reconocimiento internacional es el resultado de una trayectoria que combina décadas de innovación médica, formación continua y un compromiso profundo con la calidad y la experiencia del paciente. Tres generaciones científicas orientadas a la especialidad desde la innovación, la tecnología y lo humano. Contamos con aportes científicos de relevancia mundial como la creación del calculador de lentes fáquicas intraoculares ICLGURU, utilizado en más de 80 países”.

“Mi padre, Roberto Zaldivar, ha sido reconocido por sus aportes pioneros en lentes fáquicas ICL, siendo considerado internacionalmente como uno de los ‘padres’ de esta técnica", siguió el experto.

El doctor Roger Zaldivar, de la familia fundadora, fue incluido en la Power List 2025 de The Ophthalmologist, una selección que distingue a los 50 líderes más influyentes del mundo en distintas disciplinas de la oftalmología

“El listado premia a los principales hospitales por su excelencia en procedimientos específicos de ortopedia y oftalmología”, detalla la publicación del ranking.

De acuerdo con el sitio oficial del relevamiento, los hospitales considerados deben ofrecer atención en alguna de estas cinco áreas: cirugía de cadera y reemplazo de cadera, cirugía de rodilla y reemplazo de rodilla, cirugía de hombro, cirugía refractiva de ojos y cirugía de cataratas.

Las listas agrupadas por procedimiento incluyen centros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay.

La historia del Instituto Zaldívar

A lo largo de más de 65 años de historia, el Instituto Zaldívar consolidó una reputación basada en innovación tecnológica y excelencia quirúrgica, especializándose en procedimientos de alta complejidad dentro de la oftalmología. Su recorrido queda evidenciado en “más de 200.000 cirugías realizadas”, según la reseña oficial de la clínica, y una lista de servicios que abarca refractiva y catarata, retina, córnea, glaucoma, oculoplastia, ojo seco y atención para niñez y adolescencia.

El Instituto Zaldívar ofrece atención en dos ubicaciones: Av. Callao 1870 en Buenos Aires y Av. Emilio Civit 701 en Mendoza.

La institución no solo destaca por su capacidad académica y asistencial. La Fundación Zaldivar, creada en 1990 por el Dr. Roger Eleazar Zaldivar y su hijo, el Dr. Roberto Zaldivar, se ocupa también de acercar la salud visual a las poblaciones más vulnerables. Este brazo social organiza campañas gratuitas de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de patologías oculares para niños y adultos que carecen de cobertura médico-social.

El Dr. Roberto Zaldivar ha sido reconocido en varias ocasiones dentro de los 100 oftalmólogos más influyentes a escala global, consolidando el prestigio académico y científico de la institución argentina en el ámbito internacional

La labor se mantiene hasta la actualidad bajo el impulso del Dr. Roberto Zaldivar y el Dr. Roger Zaldivar (nieto), quienes “continúan esta labor, perpetuando el compromiso social y personal de mejorar la salud visual de los niños y adultos mayores que más lo necesitan”, de acuerdo con la reseña institucional.

Dentro de su extensa trayectoria, el Instituto Zaldívar marcó hitos que trascienden las fronteras nacionales. Fue el primer centro oftalmológico en América y el segundo en el mundo en certificar bajo las Normas ISO 9001 por la calidad de sus procedimientos, manteniendo esta certificación durante más de 25 años. El Dr. Roberto Zaldivar, además, fue elegido en varias ocasiones dentro de los 100 oftalmólogos más influyentes a escala global.

Roger se refirió a la formación académica: “El ICL Course, con sede en Mendoza, es uno de los cursos más prestigiosos del mundo sobre lentes fáquicas. Han asistido oftalmólogos de más de 40 países durante tres ediciones, consolidando al Instituto como un centro formador de excelencia quirúrgica”.

Luego, añadió sobre los estándares de calidad: “Fuimos el primer centro oftalmológico en Latinoamérica en certificar Normas ISO, hace más de 25 años. Esto demuestra que la excelencia médica debe ir siempre de la mano de estándares de gestión y seguridad. La medicina argentina tiene un nivel técnico y humano que es admirado en el mundo. En oftalmología, tenemos un rol protagónico en innovación y formación, y el reconocimiento de instituciones como Statista lo reafirma”.

La medicina argentina es reconocida mundialmente por el nivel técnico y humano de sus profesionales, con líderes médicos que ocupan cargos en sociedades científicas internacionales y un fuerte compromiso con la innovación y la formación continua (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la capacidad técnica y científica, Zaldivar destacó: “Argentina tiene profesionales con una formación sólida y una fuerte vocación investigadora. Muchos líderes médicos argentinos ocupan cargos en sociedades científicas internacionales”.

El experto mencionó también la inversión en tecnología: “A pesar de los desafíos económicos, instituciones como el Instituto Zaldivar invierten permanentemente en equipamiento, inteligencia artificial aplicada a la medicina (como con Revai o ICL Guru) y en plataformas que mejoran la experiencia del paciente”.

Por último, el doctor valoró el prestigio académico y el enfoque humano: “La comunidad médica argentina es reconocida por su compromiso con la docencia, la publicación científica y la transmisión del conocimiento. La calidad del vínculo médico-paciente, la empatía y el enfoque integral son diferenciales muy valorados por pacientes nacionales e internacionales”.

La proyección internacional de la familia Zaldívar quedó reafirmada recientemente con un nuevo reconocimiento. En abril de 2025, Roger Zaldivar fue incluido en la Power List 2025 de The Ophthalmologist, una selección que distingue a los 50 líderes más relevantes del mundo en diferentes disciplinas de la oftalmología. Este logro en la categoría Innovación se vinculó a la creación de un software basado en inteligencia artificial que transformó el campo de la cirugía refractiva, y representa el legado compartido por su padre, Roberto Zaldivar, también incluido en este selecto grupo en otras oportunidades.

El Instituto Zaldívar mantiene dos sedes, una en Mendoza y otra en Buenos Aires, ampliando el acceso a la atención oftalmológica de alta complejidad y garantizando la llegada a pacientes de distintos puntos del país

Roger Zaldivar, entrevistado por Infobae tras su distinción, expresó: “Estoy muy emocionado por esta distinción, por este reconocimiento, haber sido incluido en esta lista junto a muchos oftalmólogos a los cuales admiro muchísimo, con muchos de los que me he inspirado y mis ídolos en mi profesión”. Además, subrayó la trascendencia familiar del reconocimiento: “El hecho de que mi padre ya ha sido reconocido en esta lista, antes eran los 100 y ahora son los 50, en varias ocasiones ha estado tres o cuatro veces, hace que sea muy importante para mí”.

El perfil de Roger Zaldivar en la Power List 2025 destacó no solo su rol innovador sino también su vocación de servicio: “Roger Zaldivar está profundamente comprometido con el servicio comunitario. Ha dedicado su tiempo y experiencia como voluntario a brindar atención oftalmológica gratuita en comunidades marginadas y ha sido un firme defensor del acceso y la equidad en la atención médica”.

Así, el Instituto Zaldívar se consolida como referencia tanto por su liderazgo médico como por su dedicación a la responsabilidad social, manteniendo un lugar destacado en la oftalmología de América Latina y del mundo.