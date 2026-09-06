Seis hábitos con respaldo científico para estimular la hormona de la saciedad y controlar el apetito de forma natural

Aumentar la fibra, priorizar la proteína y caminar después de comer son estrategias con respaldo científico para controlar el apetito y perder peso sin medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aumentar la ingesta de fibra, priorizar la proteína en cada comida y realizar una caminata breve tras el almuerzo o la cena constituyen las estrategias con mayor respaldo científico para controlar el apetito y favorecer la pérdida de peso sin recurrir a fármacos.

Una revisión publicada en la revista médica Lipids in Health and Disease confirmó que la combinación de estos hábitos actúa directamente sobre la red biológica intestino cerebro, regulando los picos de glucosa, la liberación de hormonas digestivas y las señales nerviosas que gobiernan la plenitud.

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1. La fibra como estimulante natural de la hormona GLP-1

De todos los cambios dietéticos documentados, aumentar el consumo de fibra dietética cuenta con la mayor acumulación de evidencia científica.

Jen Messer, dietista registrada y expresidenta de la Academia de Nutrición y Dietética de New Hampshire, señaló que la fibra soluble forma un gel en el estómago que frena el vaciado gástrico, mientras que la insoluble añade volumen al bolo alimenticio y prolonga la sensación de plenitud.

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James Hill, director del Centro de Investigación en Obesidad Nutricional de la Universidad de Alabama en Birmingham, explicó que cuando las bacterias intestinales fermentan ciertos tipos de fibra producen ácidos grasos de cadena corta que estimulan la liberación de GLP-1, la hormona que señala saciedad al cerebro y frena el vaciado estomacal.

El apetito depende de la red intestino-cerebro, que integra azúcar en sangre, hormonas intestinales, señales nerviosas y regiones cerebrales del hambre y la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esos beneficios, la mayoría de los adultos en Estados Unidos consume alrededor de 14 gramos de fibra al día, la mitad de los 28 gramos recomendados para una dieta de 2.000 calorías. Messer aconsejó obtenerla de alimentos integrales como legumbres, avena, berries, manzanas, verduras, nueces y granos enteros, en lugar de suplementos.

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2. El poder saciante de la proteína y la supresión de la grelina

La proteína es el macronutriente con mayor poder saciante, tanto por su efecto sobre las hormonas del apetito como por el esfuerzo metabólico que exige su digestión. Messer precisó que las comidas ricas en este nutriente estimulan señales reguladoras del apetito y suprimen la ghrelina, la principal hormona del hambre.

Jennifer Manne-Goehler, médica especialista en GLP-1 del Mass General Brigham en Boston, Massachusetts, agregó que la proteína requiere más energía para ser procesada que los carbohidratos o las grasas, lo que, junto a su alta capacidad saciante, “puede llevar a la pérdida de peso a través de una reducción general de la ingesta calórica”.

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Joan Salge Blake, dietista registrada y profesora de nutrición en la Universidad de Boston, recomendó incluir al menos una fuente proteica como huevos, yogur griego, pescado, aves, tofu o legumbres en cada comida.

3. Reducción de ultraprocesados para evitar calorías invisibles

Los alimentos ultraprocesados y los carbohidratos refinados elevan la ingesta calórica y un estudio los asoció con unas 500 calorías más por día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitar los alimentos ultraprocesados y los carbohidratos refinados tiene un impacto directo en la cantidad de calorías consumidas. Dariush Mozaffarian, cardiólogo y director del Instituto Food is Medicine de la Universidad de Tufts, explicó que esos productos “son absorbidos rápida y completamente en los tramos iniciales del tracto digestivo, lo que dispara el azúcar en sangre, lleva al hígado a producir grasa y priva al microbioma intestinal de nutrientes”.

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Un estudio frecuentemente citado halló que las personas que seguían una dieta a base de ultraprocesados consumían cerca de 500 calorías más por día que quienes comían alimentos mínimamente procesados.

4. Secuenciación de las comidas: vegetales y proteínas primero

La secuenciación de comidas, consumir vegetales y proteínas antes de los alimentos ricos en carbohidratos, tiene respaldo científico como estrategia para controlar el peso. Messer indicó que esta práctica eleva el GLP-1, suprime la grelina y mejora la regulación de glucosa.

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En un ensayo clínico con pacientes con diabetes tipo 2, comer vegetales y proteínas antes que los carbohidratos produjo picos de glucosa e insulina menores, aunque la cantidad y composición de los alimentos fuera idéntica.

5. Masticación pausada y registro de la plenitud

Comer primero vegetales y proteínas antes que los carbohidratos modera los picos de glucosa e insulina y mejora el control del peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de saciedad que intercambian el estómago, el intestino y el cerebro tardan varios minutos en procesarse. Fatima Cody Stanford, médica especialista en obesidad de la Escuela de Medicina de Harvard, explicó que “comer más despacio permite que la señalización gut-cerebro registre la plenitud antes de que ocurra una ingesta excesiva”.

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Ciarán Forde, titular de la cátedra de Ciencia Sensorial y Comportamiento Alimentario de la Universidad de Wageningen, precisó que masticar con más cuidado produce “una respuesta de saciedad más intensa por cada caloría consumida”. Stanford recomendó tomar bocados más pequeños, evitar pantallas durante las comidas y extender cada ingesta a unos 20 minutos.

6. Una caminata corta después de comer

Una caminata ligera de 10 a 20 minutos tras las comidas puede reducir el pico de glucosa posprandial e incluso aumentar de forma modesta la respuesta natural de GLP-1, según Stanford.

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Ese efecto combinado contribuye a evitar que el hambre reaparezca poco después de comer. Stanford calificó el paseo posprandial como uno de “los hábitos de vida con la evidencia más sólida para apoyar las vías naturales de saciedad del organismo”.

Una caminata ligera de 10 a 20 minutos después de comer puede bajar la glucosa posprandial y reforzar las señales naturales de saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hábitos, sin embargo, no son adecuados para todas las personas. Quienes padecen gastroparesia o toman medicamentos GLP-1 deben consultar a su médico antes de aplicar estrategias adicionales para frenar la digestión, ya que podrían agravar efectos secundarios gastrointestinales.