Se metió entre las llamas, apagó el fuego y salvó a un corredor de la muerte: el heroico gesto de un piloto que recorre el mundo

Un piloto salvó del medio del fuego a otro tras sufrir un brutal accidente

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El piloto neerlandés Loek Hartog detuvo su Porsche y corrió hacia un Ferrari envuelto en llamas para sacar de la cabina al británico Ollie Millroy, tras un accidente que obligó a interrumpir la Carrera 1 del China GT en el Circuito Internacional de Shanghái.

El choque ocurrió cuando faltaban pocos minutos para que se cumplieran 20 de competencia. Neil Verhagen, al volante del BMW número 33 de 610Racing, disputaba posiciones con David Chen, que conducía el Ferrari número 37 de Harmony Racing, en la recta previa a la curva 14.

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El BMW tomó el rebufo del Ferrari y se desvió hacia la derecha. Dos ruedas quedaron sobre el césped, que estaba húmedo por la lluvia de la mañana. El auto perdió estabilidad, tocó la parte trasera del Ferrari de Chen y ambos vehículos se dirigieron sin control hacia la siguiente horquilla. Allí impactaron contra el Ferrari de AAI Motorsports que conducía Millroy. El coche recibió un golpe lateral y se incendió de inmediato. La carrera terminó antes de tiempo con bandera roja, mientras los pilotos involucrados fueron trasladados al centro médico.

Hartog circulaba cerca de la zona del accidente. Al ver el incendio, detuvo su Porsche 911, salió del vehículo y se aproximó al Ferrari de Millroy. El neerlandés advirtió que el piloto británico permanecía inmóvil dentro de la cabina.

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El piloto de Phantom Global Racing intentó acceder primero por el lado del conductor, pero el calor se lo impidió. Después rodeó el coche y probó por el lado opuesto. Tras abrir y retirar la puerta, buscó un extintor que llevaba un comisario que se acercaba al lugar.

El piloto Loek Hartog auxilia a Ollie Millroy para extraerlo de un vehículo de carreras en llamas tras un accidente en la pista.

Con el fuego parcialmente contenido, Hartog desabrochó los cinturones de seguridad de Millroy, lo sujetó por debajo de las axilas y lo extrajo del vehículo. La cámara instalada en el Porsche registró la secuencia: transcurrieron 49 segundos desde que Hartog salió de su auto hasta que consiguió sacar a Millroy.

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“Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo después de lo ocurrido. Lo que presencié en la Carrera 1 fue aterrador, y estoy increíblemente aliviado de saber que Ollie está bien”, escribió Hartog en redes sociales después de visitar al británico en el hospital.

El piloto añadió: “Cuando vi un coche envuelto en una gran bola de fuego delante de mí, no hubo realmente una decisión que tomar. Por lo que pude ver, naturalmente creí que el piloto no podía salir por sí solo, así que me detuve, me bajé y me acerqué al coche. Nunca tuve ninguna duda”. Hartog también se refirió a los momentos posteriores al impacto: “Fue aterrador y hubo momentos en los que no sabía si alguna vez lograría sacar a Ollie. Pero no se trata de lo que hice, estoy seguro de que muchas personas, en mi posición, habrían reaccionado exactamente de la misma manera”.

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Millroy informó que sufrió fracturas en cinco costillas, la clavícula, una mano y un dedo, además de una contusión en un pulmón. El británico deberá someterse a intervenciones quirúrgicas y luego permanecer algunas semanas en reposo antes de poder viajar.

Varios automóviles de carreras sufren una colisión en la pista que genera un fuego intenso y la dispersión de piezas de los vehículos.

“Esta noche sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre, Loek Hartog, que se detuvo de inmediato, sin que hubiera comisarios de pista ni bomberos a la vista, y arriesgó su propia vida para sacarme del coche”, afirmó Millroy. El piloto sostuvo que no recuerda lo ocurrido desde los 30 segundos previos al accidente hasta una hora después. “Recordaré su increíble acto de valentía por el resto de mi vida. Algún día contaré esta historia a nuestros tres hijos y también a sus ojos Loek será el mayor superhéroe de la historia”, señaló.

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Millroy resumió el alcance de sus lesiones y agradeció al neerlandés: “Esta noche estoy aquí tumbado con cinco costillas rotas, la clavícula fracturada, una mano y un dedo fracturados y un pulmón contusionado, pero podría haber sido mucho peor. Gracias, Loek. Te debo la vida por tu gesto altruista de hoy”.

La piloto Yin Yu Chen, compañera de Millroy en AAI Motorsports, cuestionó la actuación de los responsables de seguridad durante el incendio. “Durante aproximadamente un minuto y medio, Ollie permaneció solo en el coche sin ninguna intervención inmediata de los bomberos o de los servicios de auxilio. No había comisarios de pista, ni ambulancias, ni ningún tipo de ayuda para apagar el incendio o socorrer al piloto”, manifestó en declaraciones recopiladas por Motorsport.

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Finalmente, la corredora agradeció la intervención de Hartog y anunció la decisión de abandonar el campeonato. “Visto el modo en que el accidente de hoy fue gestionado por los organizadores, el equipo y yo hemos decidido retirarnos del campeonato y no participaremos en ningún otro evento del China GT”, declaró.