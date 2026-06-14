Día del Donante de Sangre: 9 de cada 10 personas necesitarán una transfusión a lo largo de la vida

La donación de sangre resulta indispensable porque no existe tecnología capaz de reemplazarla o fabricarla de manera artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se estima que nueve de cada diez personas necesitarán al menos una transfusión sanguínea a lo largo de su vida. Situaciones como cirugías cardíacas, partos complicados, tratamientos oncológicos o accidentes graves demandan sangre con urgencia, lo que muestra por qué importa tener reservas disponibles.

La donación de sangre es vital para el sistema de salud porque no hay tecnología que permita reemplazarla ni fabricarla de manera artificial. Con que entre el 3% y el 5% de la población done dos veces al año, se cubriría el 100% de las necesidades del país, advierten desde el Ministerio de Salud de la Nación.

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Sin embargo, solo el 1,5% de los argentinos dona sangre voluntariamente, una proporción muy inferior al porcentaje recomendado internacionalmente, según los especialistas del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cada donación de sangre puede beneficiar hasta a cuatro personas porque se separa en glóbulos rojos, plaquetas y plasma para distintos tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La donación de sangre es indispensable para el funcionamiento del sistema de salud, ya que no existe tecnología capaz de reemplazarla o producirla artificialmente. Si el 3 al 5% de los ciudadanos concurre a donar 2 veces al año se cubre el 100% de las necesidades del país.

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“Argentina registra alrededor de 890.000 donaciones efectivas por año en el sistema público; de ese total, sólo el 44% corresponde a donantes voluntarios y habituales, mientras que el 56% restante aún corresponde a donantes de reposición. Es decir, más de la mitad de las donaciones todavía dependen de que un paciente o su entorno consigan donantes ante una necesidad concreta", detalla Miriam María Méndez, jefa del Banco de Sangre del Hospital Alemán.

En el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisó que datos recopilados en 132 países revelan que las donaciones de sangre a nivel mundial aumentaron en casi un 19 % entre 2013 y 2023: “Los donantes voluntarios impulsan este progreso, y representan más del 85 % de los aproximadamente 120 millones de donaciones de sangre recibidas en 2023″.

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El Ministerio de Salud de la Nación estima que si entre el 3% y el 5% de la población dona sangre dos veces al año, se cubre el 100% de las necesidades del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no”, explicó la doctora Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA.

Ni la OMS ni la OPS avalan sustitutivos artificiales de la sangre humana. Estas entidades insisten en que la seguridad transfusional depende de donantes frecuentes, quienes presentan menor prevalencia de infecciones transmisibles.

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En abril, el Ministerio de Salud dictó la Resolución 536/2026, que impulsa la transición a un modelo de donación 100% voluntaria y prohíbe condicionar la atención médica a la presentación de donantes por parte del paciente. El objetivo es garantizar reservas estables en los bancos de sangre, sin depender de pedidos urgentes o eventos excepcionales.

Quiénes pueden ser donantes de sangre

El Ministerio de Salud impulsa una donación de sangre 100% voluntaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Donar sangre es un acto sencillo, estandarizado y seguro. El proceso, desde la llegada del donante hasta la finalización, lleva aproximadamente 45 minutos. Tras la presentación del DNI, la persona completa un cuestionario, atraviesa controles médicos y se efectúan análisis específicos para determinar la idoneidad.

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“La extracción está rigurosamente controlada y todo el material es estéril”, puntualizó la doctora Vellicce. Posteriormente, se realizan pruebas para descartar enfermedades transmisibles como VIH y hepatitis, con el fin de proteger a donantes y pacientes.

Los requisitos para poder donar sangre son:

Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.

Gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos.

No haber tenido tatuajes o cirugías recientes (en caso de tenerlos, deberán esperar 6 meses).

Antes de donar, se aconseja desayunar y tomar líquidos. Luego, se recomienda evitar esfuerzos físicos y mantenerse hidratado.

“La frecuencia de donación varía: los hombres pueden donar hasta cuatro veces por año y las mujeres, hasta tres”, agregó Vellicce. “En el Hospital de Clínicas necesitamos como mínimo que 20 personas por día se acerquen a donar sangre”, explicó. Los bancos de sangre requieren aportes periódicos porque los hemocomponentes se conservan durante un tiempo limitado. El Banco de Sangre del hospital funciona de manera permanente de lunes a sábados, de 8 a 12.30 horas. Para donar es necesario presentar el DNI.

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Las plaquetas duran apenas cinco días, mientras otros componentes tienen plazos limitados, así que esperar a una emergencia no alcanza para sostener la atención cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada donación ayuda a varios pacientes

Cada donación de sangre se divide en hemocomponentes: glóbulos rojos, usados en anemias y cirugías; plaquetas, esenciales en tratamientos oncológicos y trasplantes; y plasma, destinado a producir medicamentos y tratar trastornos de coagulación, quemaduras o enfermedades hepáticas y renales.

De este modo, una sola donación puede beneficiar hasta a cuatro personas.

“Los hemocomponentes tienen tiempos de conservación diferentes: las plaquetas duran hasta 5 días, los glóbulos rojos hasta 42 días y el plasma hasta 1 año. Esta vida útil limitada explica por qué no alcanza con donar solo ante emergencias: los bancos de sangre necesitan donantes voluntarios de manera permanente", detalló Méndez.

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El desafío central del sistema sanitario argentino es modificar la cultura de la donación, involucrando tanto a autoridades como a la sociedad en general. Según el Hospital Alemán, las campañas puntuales resultan insuficientes: la prioridad es transformar la donación en un hábito solidario y preventivo.

Desafíos y nuevas políticas para aumentar donantes habituales

Las plaquetas duran apenas cinco días, mientras otros componentes tienen plazos limitados, así que esperar a una emergencia no alcanza para sostener la atención cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como detalló Infobae, las nuevas normas del Ministerio de Salud buscan consolidar el modelo de donación voluntaria y frecuente. El mensaje es claro: la única manera de cubrir todas las necesidades transfusionales es lograr una participación activa y periódica de la sociedad, sin transferir la carga sobre pacientes individuales.

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La Resolución 536/2026 actualizó regulaciones vigentes durante más de una década y estableció un marco orientado a la seguridad, la calidad y la trazabilidad en todo el país, según el Ministerio de Salud.

La normativa eliminó restricciones consideradas obsoletas o discriminatorias y concentró la evaluación en conductas y antecedentes del potencial donante, en línea con la prueba científica disponible.

También suprimió el requisito de ayuno previo e indicó la recomendación de consumir 500 mililitros de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción.

Además, modificó tiempos de espera para donar en situaciones específicas. Entre otros casos, la norma fijó seis meses de espera si la persona tuvo una nueva pareja sexual o más de una pareja en los últimos tres meses con relaciones sexuales anales; si usó medicación preventiva para el VIH; si se hizo tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos; o si permaneció en una institución penal por más de 72 horas.

El texto incorporó exigencias tecnológicas: los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios de transfusión deberán usar sistemas informáticos para registrar datos de donantes y unidades, con trazabilidad desde la donación hasta el uso en un paciente. Los hospitales, bancos de sangre y centros de hemoterapia tendrán hasta dos años para adaptar instalaciones y procedimientos a las nuevas exigencias.