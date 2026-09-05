Los dientes de leche revelan cómo la exposición temprana a metales altera el desarrollo cerebral en la adolescencia

El estudio publicado en Science Advances analizó nueve metales en dientes de leche para reconstruir la exposición temprana casi semana a semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación publicada en la revista científica Science Advances reveló que la exposición ambiental a distintos metales durante la gestación y los primeros meses de vida puede alterar el desarrollo cerebral e incrementar la probabilidad de sufrir trastornos de ansiedad, hiperactividad o problemas de atención en la adolescencia.

El trabajo, elaborado por especialistas de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, utilizó dientes de leche caídos de forma natural para reconstruir, semana a semana, la acumulación de mezclas químicas en el organismo desde el segundo trimestre del embarazo hasta el primer año de vida.

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Dientes de leche como cápsulas del tiempo biológicas

La técnica se fundamenta en que las piezas dentales primarias comienzan a formar sus capas minerales en el útero y continúan su desarrollo hasta brotar en las encías. Durante ese proceso, el esmalte y la dentina atrapan trazas de elementos presentes en la sangre maternoinfantil de forma similar a los anillos de crecimiento de un árbol.

Los dientes de leche permitieron relacionar la exposición a metales en etapas iniciales de la vida con imágenes cerebrales de alta resolución y con la conducta posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al aplicar tecnologías de análisis espectrométrico con láser, los científicos reconstruyeron el historial de exposición a nueve metales, entre los cuales figuran el plomo, el manganeso, el zinc, el magnesio, el estaño, el bario y el cobre.

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Manish Arora, vicedirector del Departamento de Medicina Ambiental en Mount Sinai y autor correspondiente de la investigación, explicó que los dientes de leche brindan una ventana al entorno fetal y posnatal con una resolución temporal semanal que ninguna otra herramienta biomédica puede igualar.

El estudio PROGRESS y el seguimiento a largo plazo

Para llevar a cabo el informe, el equipo utilizó muestras de 489 niños pertenecientes a la cohorte epidemiológica PROGRESS, un estudio multinacional iniciado en 2007 en la Ciudad de México que monitorea a los participantes desde la etapa prenatal hasta la adultez.

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Del grupo analizado, 395 jóvenes completaron evaluaciones estandarizadas de comportamiento al cumplir entre 8 y 14 años, mientras que 191 se sometieron a estudios de resonancia magnética para examinar la anatomía y el funcionamiento del cerebro.

La combinación de estos registros vinculó el calendario exacto de absorción química con la salud mental y la arquitectura neuronal manifestadas más de una década después.

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Los escáneres cerebrales detectaron cambios en la comunicación entre regiones del cerebro asociados con una mayor exposición a metales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos ventanas críticas de vulnerabilidad infantil

El análisis estadístico identificó dos etapas clave del desarrollo infantil en las que la ingesta o inhalación de metales produjo un impacto severo sobre la conducta posterior. La primera ventana abarca entre la cuarta y la octava semana de vida posterior al nacimiento, mientras que la segunda comprende entre las semanas 32 y 42.

En ambos periodos, los niños que registraron concentraciones más elevadas de sustancias como plomo, manganeso y estaño mostraron puntajes significativamente mayores en síntomas de ansiedad, depresión y déficit atencional. Los investigadores destacaron que la franja entre los seis y nueve meses de edad resultó ser el intervalo más vulnerable, acumulando las asociaciones más marcadas con alteraciones emocionales en la adolescencia.

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Alteraciones en la estructura y la conectividad del cerebro

La investigación propuso reforzar la protección de embarazadas, lactantes y niños con agua potable segura, cuidado de los alimentos y menor exposición a metales en la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escáneres por resonancia magnética aportaron pruebas objetivas de las alteraciones biológicas provocadas por los tóxicos ambientales. Los adolescentes expuestos a mezclas metálicas elevadas durante las semanas posteriores al parto mostraron un menor volumen cerebral total en comparación con sus pares.

Asimismo, las imágenes expusieron un deterioro en la integridad de la sustancia blanca y una reducción en la eficiencia de la red global del cerebro, parámetro que mide la capacidad de las distintas regiones cerebrales para comunicarse entre sí de forma ágil.

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Las exposiciones ocurridas antes del nacimiento, especialmente entre las semanas ocho y 19 de gestación, afectaron principalmente la conectividad funcional básica del sistema nervioso central.

Hacia una salud ambiental de precisión

Los resultados demuestran que el momento en el cual ocurre la exposición a un agente tóxico resulta tan determinante para el desarrollo neurológico como la cantidad o la naturaleza de la sustancia misma.

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Megan K. Horton, investigadora principal del estudio y profesora de medicina ambiental en Mount Sinai, señaló que los datos sugieren reorientar los esfuerzos de prevención. En lugar de sostener alertas genéricas sobre la presencia de contaminantes en el entorno, la especialista propuso enfocar la protección activa sobre ventanas de riesgo específicas, garantizando el acceso a agua potable segura, alimentos libres de residuos tóxicos y viviendas libres de plomo para mujeres embarazadas y lactantes.

Las autoras de la investigación remarcaron que la presencia de metales en las etapas tempranas no determina de forma inevitable el destino neurológico de un menor, pero sí eleva la susceptibilidad a sufrir desequilibrios cognitivos y emocionales.

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La posibilidad de cartografiar el mapa de vulnerabilidades mediante marcadores dentales abre la puerta a la salud ambiental de precisión, una disciplina orientada a crear normativas sanitarias oportunas y a diseñar intervenciones tempranas antes de que las alteraciones de la conectividad cerebral se consoliden en la vida adulta.