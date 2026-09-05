12 frases del Vasco Arruabarrena: el jugador de Boca que podría ser vendido, su autocrítica por “perder” dos puntos y el reclamo de Vélez

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Boca Juniors empató 2-2 con Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Clausura y volvió a meterse en zona de clasificación a playoffs antes de jugar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el San Pablo.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena analizó el partido en conferencia de prensa y expresó: “La sensación es que son dos puntos que perdimos en los últimos 10 minutos. Gimnasia se vino y no tuvimos la capacidad de tener ataques con posesión de pelota o tratar de manejar los tiempos. Perdimos dos puntos importantes, que los necesitábamos, pero ya está. Ahora, empezaremos a trabajar para el partido de Sudamericana”.

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“Hicimos un partido correcto. En diferentes momentos dominábamos nosotros y ellos. Fue un partido entretenido con situaciones de gol para ambos lados, pero la sensación es que no podemos perder dos puntos importantes en los últimos minutos. Esto nos tiene que servir de enseñanza”, amplió el Vasco tras el encuentro en Mendoza.

Sobre el reclamo que realizó Vélez a la AFA por alineación indebida de Boca en el partido de Copa Argentina al incluir seis extranjeros en la planilla de juego, cuando el reglamento solamente permite a cinco, Arruabarrena opinó: “Si el presidente (Juan Román Riquelme) se ha manifestado, ya está. Lo único que entendemos es que nosotros no hemos sacado ninguna ventaja deportiva. Después, ya habló el presidente, ha sido claro y no ha mucho más por decir”.

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Acerca de los próximos partidos de Boca en el calendario, agregó: “Hay que ganar. Lo que más lamentamos es no ganar este encuentro. Por eso, el ánimo en el vestuario no es el adecuado, pero tenemos que levantar la cabeza. Es un empate con sabor a derrota, pero en 3 o 4 días tenemos un partido importante. Cada vez más se achican los tiempos y los partidos son cada vez más importantes. En ese sentido, estén tranquilos porque el equipo dice presente”.

*El resumen del empate en Mendoza

De cara al futuro, Arruabarrena aseguró que contaría con Milton Delgado recién para el segundo partido de la llave en Brasil y se refirió al estado físico de Leandro Paredes: “Fue al banco por una necesidad, pero se está recuperando bien, se está entrenando bien, sino no lo llevo al banco. Hay que tener los cuidados necesarios. Es un chico que viene de una prolongada actividad y, cuando los partidos son intensos como los nuestros, es normal que cualquier jugador sienta un cansancio ante la seguidilla de partidos, pero está bien”.

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Además, blanqueó que Kevin Zenón podría irse en los próximos días del Xeneize, más allá de que este sábado disputó los últimos 11 minutos del cotejo: “Hay una negociación. He sido claro con él hace mucho tiempo, y él también. Mientras el club no me diga lo contrario, lo utilizaré”.

Boca jugará el próximo martes 8 de septiembre en La Bombonera ante el San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el viernes 11 será local por la novena fecha del Clausura ante Central Córdoba. El 15/9 visitará el Morumbí para la revancha contra el equipo brasileño y el domingo 20 jugará el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

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MÁS FRASES DEL VASCO ARRUABARRENA

La autocrítica sobre el encuentro en Mendoza: “Entramos dormidos. Luego de 5 o 10 minutos, empezamos a tener el control, nos pusimos en ventaja, nos igualaron rápidamente tras un error nuestro y tuvimos la capacidad de volver a sacar la ventaja. En el segundo tiempo tuvimos más control del juego, pero lo perdimos en los últimos minutos. Si bien la sensación es que perdimos dos puntos, el empate está bien en líneas generales”.

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¿Por qué Santiago Ascacíbar no jugó? “El Ruso tuvo unas líneas de fiebre anoche. Viene con muchos partidos encima. Terminó bastante exhausto en el último partido con Vélez y, lógicamente, no estaba para participar del partido o ir al banco. Y el otro descarte fue Leandro Lozano, que la idea era darle 65 minutos con Vélez e hizo 90. No tenía por qué arriesgarlo”.

El buen presente de Alan Velasco: “Está bien, está en un buen momento, con confianza. Ha trabajado bien en estos meses. Cuando entra pocos minutos, lo hace con la capacidad de tratar de dar vuelta un resultado o dar lo mejor en pos del rendimiento del equipo. Viene haciendo partidos completos cada vez más, estoy contento por él, pero tiene que seguir en esa creciente y tratar de darle más a su juego”.

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Enner Valencia jugó todo un partido por primera vez desde su llegada al club: “Ha completado 90 minutos. Ha tenido un rendimiento aceptable, hizo lo que le pedíamos. Nos faltó acompañarlo más en algunas situaciones para generar un poco más de peligro”.

¿Por qué puso línea de cinco defensores en el final? “Los últimos 10 o 15 minutos pusimos una línea de tres centrales tratando de evitar los centros con los carrileros, pero en los últimos siete minutos nos centrábamos y no los evitábamos. Así llega la jugada del empate”.

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El debut en Primera División de Matías Satas: “Ha respondido en su primer partido en una posición que no es la más cómoda para él, pero ha estado a la altura”.