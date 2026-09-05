Salud

Qué le pasa a la memoria si dormís poco y hacés ejercicio antes de acostarte, según un estudio

Una investigación de la Universidad Concordia halló que una rutina nocturna de 30 minutos de actividad moderada se vinculó con un mejor desempeño al día siguiente, aun con un descanso reducido a apenas cuatro o cinco horas

Mujer con ropa deportiva haciendo ejercicio con banda elástica sobre una esterilla en una sala iluminada.
El estudio mostró que quienes hicieron actividad física antes de una noche de sueño restringido recordaron mejor que quienes no se ejercitaron. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir poco suele dejar una marca al día siguiente: cuesta concentrarse, fallan los reflejos y la memoria empieza a mostrar fisuras. Una reciente investigación de la Universidad Concordia, en Montreal, Canadá encontró que una sesión de ejercicio moderado por la noche puede ayudar a preservar la memoria después de una noche de descanso restringido.

El trabajo, liderado por Emmanuel Frimpong, Arsenio Paez y Thien Thanh Dang-Vu, mostró que quienes hicieron actividad física antes de dormir poco recordaron mejor que quienes no se ejercitaron.

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El estudio, publicado en la revista SLEEP, puso a prueba una pregunta cada vez más cercana a la vida cotidiana: si una rutina breve de ejercicio puede amortiguar el desgaste cognitivo que deja una noche corta. Para responderla, los participantes fueron divididos en cuatro grupos: uno durmió 8,5 horas sin hacer ejercicio; otro durmió 4,5 horas sin actividad física; un tercero combinó una noche normal con ejercicio; y un cuarto hizo ejercicio antes de dormir solo 4,5 horas.

El beneficio apareció al día siguiente, no en el aprendizaje inicial

Antes de irse a dormir, todos los voluntarios realizaron una tarea para memorizar 80 pares de rostros y nombres. En los grupos activos, el ejercicio consistió en 30 minutos de ciclismo moderado, con intensidad ajustada a cada participante y controlada en función de su capacidad cardiorrespiratoria.

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Una mujer en ropa deportiva pedalea una bicicleta fija frente a un ventanal nocturno con imágenes de recuerdos flotando a su alrededor.
Los participantes se dividieron en cuatro grupos para comparar el efecto del ejercicio y de dormir 8,5 horas o solo 4,5 horas sobre la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de esa instancia, los grupos con sueño habitual durmieron entre las 23 y las 7:30, mientras que los grupos con restricción permanecieron despiertos hasta las 3 y recién entonces pudieron dormir hasta la mañana. Al despertar, todos hicieron una nueva prueba con 120 pares de rostros y nombres, entre estímulos conocidos y nuevos.

El recorte del sueño volvió a pasar factura, pero no pegó igual en todos los casos. Los resultados mostraron que el grupo con sueño restringido y sin ejercicio obtuvo el peor desempeño. En cambio, quienes hicieron ejercicio antes de dormir poco lograron una recuperación de memoria mejor y quedaron en niveles comparables a los de los participantes que habían descansado una noche completa.

El ejercicio no sumó horas de sueño, pero sí se asoció con mejor memoria

Uno de los datos centrales del trabajo es que la diferencia no apareció en la prueba inmediata, hecha poco después del aprendizaje, sino en la evaluación de la mañana siguiente. No hubo diferencias relevantes en el recuerdo inmediato, lo que sugiere que el efecto estuvo vinculado al procesamiento de la información durante el sueño.

Mujer en pijama sentada en la cama, ojos cerrados y expresión cansada. Sobre su cabeza, ilustración de cerebro semitransparente con puntos de luz.
Los resultados indicaron que el grupo con sueño restringido y sin ejercicio tuvo el peor desempeño en la prueba de memoria de la mañana siguiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos estadísticos, el grupo que hizo ejercicio antes de una noche corta rindió mejor que el grupo sedentario con la misma restricción de descanso, con una diferencia significativa (p = 0,028). El estudio no mostró que el ejercicio reemplazara al sueño, un atajo que hoy no existe, sino que podría amortiguar parte del impacto de dormir menos sobre la memoria declarativa.

Durante la noche, los investigadores registraron la actividad cerebral de los participantes mediante polisomnografía, una técnica que permite medir con precisión las distintas etapas del sueño. A partir de esos datos, observaron que el sueño de ondas lentas —la fase profunda del sueño no REM— estuvo asociado al mejor rendimiento de memoria.

Ese tipo de sueño predomina en la primera mitad de la noche y suele vincularse con la consolidación de recuerdos recientes, ese trabajo silencioso con el que el cerebro fija lo aprendido mientras el cuerpo descansa. En este caso, el análisis del estudio indicó que una mayor proporción de sueño profundo medió el efecto observado entre ejercicio y memoria al día siguiente.

El ensayo fue controlado y sus resultados todavía no se pueden generalizar

El trabajo incluyó a adultos jóvenes de entre 18 y 35 años, sin trastornos del sueño ni enfermedades relevantes, y se realizó en condiciones de laboratorio. Además, analizó una sola noche de restricción y una tarea puntual de memoria declarativa, centrada en asociaciones entre caras y nombres.

Joven de perfil con cerebro translúcido e iluminado. Varias escenas cotidianas flotan alrededor, una conectada por red neuronal brillante al cerebro. Sostiene taza de café.
La polisomnografía mostró que el sueño de ondas lentas estuvo asociado con un mejor rendimiento de memoria tras el ejercicio y la restricción de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los propios autores plantearon que los resultados deben confirmarse en estudios más amplios, con otras edades, contextos cotidianos y poblaciones más expuestas a dormir mal, como trabajadores por turnos o personas con insomnio. También señalaron que el diseño del ensayo no permite separar por completo cuánto del beneficio se explicó por el efecto del ejercicio sobre el aprendizaje previo y cuánto por la consolidación posterior durante el sueño.

Si se repite en futuras investigaciones, el hallazgo podría abrir una vía simple para reducir parte del impacto cognitivo de una noche corta: media hora de ejercicio moderado antes de dormir.

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