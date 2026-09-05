Martín Menem dijo que Milei logrará la reelección e hizo un pedido a inversores: “Jueguen, no esperen”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló en el encuentro del IAEF y afirmó que el Presidente tendrá un segundo mandato

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Con cierto tono de reproche, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio un fuerte mensaje a los inversores, al convocarlos a que “no esperen” a ver qué sucede en lo político y se lancen a “apostar” en el país, durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), celebrada en Misiones.

Menem aseguró que “Milei va a ser el primer presidente no peronista que va a repetir” mandato, ante las próximas elecciones de 2027. “Estamos trabajando fuertemente para eso, pero también dependemos de que quienes están acá presentes, y este es el mensaje más importante: que jueguen. No esperen a ver qué va a pasar, porque somos todos parte del esquema”, subrayó.

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Durante la misma jornada, a la que asistió el presidente Javier Milei, el titular de la Cámara baja sostuvo que el respaldo empresario debe llegar antes de los próximos comicios, y que esa sería “la mayor ayuda que puede recibir este modelo que ”ofrece previsibilidad", una reducción de impuestos “mientras se pueda” y reglas que, según dijo, no cambiarán.

“Los que tienen que invertir no esperen a ver qué pasa”, insistió. “Entonces, lo mejor que podemos hacer —yo vengo del sector privado y hace muy poquito estoy en política—, es apostar a la Argentina, pero no después de que gane Milei”. “Ahora, porque el que apuesta ahora va a ser mucho más beneficiado, porque todos los días la Argentina va a valer un poco más si Dios quiere y ratificamos en el ’27″, consideró.

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Menem dio un fuerte mensaje a los inversores, al convocarlos a que “no esperen” a ver qué sucede en lo político y se lancen a “apostar” en el país

En otro momento de la conversación, Martín Menem destacó las reformas aprobadas durante en el último año, como la sanción del presupuesto sin déficit, la modernización laboral, la reforma de la ley de glaciares, la inocencia fiscal y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras. Además, minimizó la crisis de morosidad que afecta a cerca de 6 millones de argentinos y señaló que a la oposición “no le interesan los deudores, sino afectar la credibilidad del programa oficial”.

“Ellos van a tratar de quebrar las expectativas y nosotros vamos a tratar de mantener las expectativas bien altas. Tienen un gran relato, nosotros tenemos la obligación de mostrar realidades”, reflexionó.

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La convención del IAEF, punto de interés empresario

La Convención Anual del IAEF comenzó el jueves pasado, y está prevista hasta este domingo. La programación incluyó a directivos y ejecutivos de entidades financieras y empresariales, junto con funcionarios del Gobierno nacional.

Además de Javier Milei y Menem, participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el canciller, Pablo Quirno; y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

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También asistieron los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

El presidente Javier Milei disertó durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

Pocas horas después de realizar la cadena nacional con los anuncios de medidas por el reclamo soberano en las Islas Malvinas, Javier Milei aprovechó la tribuna de ejecutivos de finanzas para despotricar contra el kirchnerismo, al que denominó “los orcos”, rechazó una flexibilización de la política económica y defendió las reformas estructurales.

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“No voy a cambiar ni la política fiscal ni monetaria. Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación”, dijo, al momento de su intervención. “Si la cambiara, la inflación la tenemos a la vuelta de la esquina”, dijo, antes de afirmar: “Voy a redoblar la ortodoxia”.

Confiado en el rumbo, Milei recordó que el gobierno de Alberto Fernández emitió dinero por el equivalente a 13 puntos del PBI y convocó: “No queremos volver a eso y no lo vamos a permitir. Y el año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”.

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