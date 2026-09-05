Política

Martín Menem dijo que Milei logrará la reelección e hizo un pedido a inversores: “Jueguen, no esperen”

En el evento del IAEF, afirmó que el libertario será el primer presidente “no peronista” en renovar mandato y reclamó a “quienes tienen que invertir no esperen a ver qué pasa”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló en el encuentro del IAEF y afirmó que el Presidente tendrá un segundo mandato
Guardar

Con cierto tono de reproche, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio un fuerte mensaje a los inversores, al convocarlos a que “no esperen” a ver qué sucede en lo político y se lancen a “apostar” en el país, durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), celebrada en Misiones.

Menem aseguró que “Milei va a ser el primer presidente no peronista que va a repetir” mandato, ante las próximas elecciones de 2027. “Estamos trabajando fuertemente para eso, pero también dependemos de que quienes están acá presentes, y este es el mensaje más importante: que jueguen. No esperen a ver qué va a pasar, porque somos todos parte del esquema”, subrayó.

PUBLICIDAD

Durante la misma jornada, a la que asistió el presidente Javier Milei, el titular de la Cámara baja sostuvo que el respaldo empresario debe llegar antes de los próximos comicios, y que esa sería “la mayor ayuda que puede recibir este modelo que ”ofrece previsibilidad", una reducción de impuestos “mientras se pueda” y reglas que, según dijo, no cambiarán.

“Los que tienen que invertir no esperen a ver qué pasa”, insistió. “Entonces, lo mejor que podemos hacer —yo vengo del sector privado y hace muy poquito estoy en política—, es apostar a la Argentina, pero no después de que gane Milei”. “Ahora, porque el que apuesta ahora va a ser mucho más beneficiado, porque todos los días la Argentina va a valer un poco más si Dios quiere y ratificamos en el ’27″, consideró.

PUBLICIDAD

Martín Menem en IAEF
Menem dio un fuerte mensaje a los inversores, al convocarlos a que “no esperen” a ver qué sucede en lo político y se lancen a “apostar” en el país

En otro momento de la conversación, Martín Menem destacó las reformas aprobadas durante en el último año, como la sanción del presupuesto sin déficit, la modernización laboral, la reforma de la ley de glaciares, la inocencia fiscal y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras. Además, minimizó la crisis de morosidad que afecta a cerca de 6 millones de argentinos y señaló que a la oposición “no le interesan los deudores, sino afectar la credibilidad del programa oficial”.

“Ellos van a tratar de quebrar las expectativas y nosotros vamos a tratar de mantener las expectativas bien altas. Tienen un gran relato, nosotros tenemos la obligación de mostrar realidades”, reflexionó.

La convención del IAEF, punto de interés empresario

La Convención Anual del IAEF comenzó el jueves pasado, y está prevista hasta este domingo. La programación incluyó a directivos y ejecutivos de entidades financieras y empresariales, junto con funcionarios del Gobierno nacional.

Además de Javier Milei y Menem, participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el canciller, Pablo Quirno; y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

También asistieron los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

Javier Milei viste traje oscuro y anteojos mientras habla frente a un atril con el logotipo de IAEF sobre fondo azul
El presidente Javier Milei disertó durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

Pocas horas después de realizar la cadena nacional con los anuncios de medidas por el reclamo soberano en las Islas Malvinas, Javier Milei aprovechó la tribuna de ejecutivos de finanzas para despotricar contra el kirchnerismo, al que denominó “los orcos”, rechazó una flexibilización de la política económica y defendió las reformas estructurales.

No voy a cambiar ni la política fiscal ni monetaria. Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación”, dijo, al momento de su intervención. “Si la cambiara, la inflación la tenemos a la vuelta de la esquina”, dijo, antes de afirmar: “Voy a redoblar la ortodoxia”.

Confiado en el rumbo, Milei recordó que el gobierno de Alberto Fernández emitió dinero por el equivalente a 13 puntos del PBI y convocó: “No queremos volver a eso y no lo vamos a permitir. Y el año que viene vamos a ganar porque dudo que los argentinos sean tan tontos de volver al pasado”.

Temas Relacionados

Martín MenemÚltimas noticiasReelecciónElecciones 2027IAEFInversoresFinanzas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Victoria Villarruel volvió a mostrarse con dirigentes del campo y reclamó una reforma impositiva que “premie al que produce”

En un discurso en Chivilcoy, la vicepresidenta le pidió a la gestión de Milei el envío de proyectos para cambiar el régimen tributario. Además, exigió una “política productiva” para el sector

Victoria Villarruel volvió a mostrarse con dirigentes del campo y reclamó una reforma impositiva que “premie al que produce”

Todo lo que el PRO y los Macri ponen en juego en la disputa política de CABA y la discusión con LLA

El partido amarillo lleva 20 años al frente de la Ciudad de Buenos Aires y se encamina hacia un complejo proceso de campaña electoral para 2027

Todo lo que el PRO y los Macri ponen en juego en la disputa política de CABA y la discusión con LLA

Río Negro aprobó un régimen para comercializar carne de fauna silvestre, qué especies quedarían incluidas

La norma permite procesar productos de animales de caza en plantas autorizadas, mientras la autoridad provincial definirá cada año las especies, los cupos, las temporadas y las zonas habilitadas

Río Negro aprobó un régimen para comercializar carne de fauna silvestre, qué especies quedarían incluidas

El Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal anunciaron avances en la planificación de la visita de León XIV

En un comunicado conjunto difundido este sábado destacaron las reuniones que se mantuvieron por estos días con la participación de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Los planes que hay para la llegada del Sumo Pontífice en noviembre

El Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal anunciaron avances en la planificación de la visita de León XIV

La Asamblea Legislativa de Malvinas defendió el derecho de los isleños a decidir su futuro

Tras los anuncios de Milei, el órgano legislativo del archipiélago recordó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los residentes respaldó continuar bajo el régimen de autogobierno británico

La Asamblea Legislativa de Malvinas defendió el derecho de los isleños a decidir su futuro

DEPORTES

Los Pumas igualan 14-14 con Australia en Mendoza por un test match

Los Pumas igualan 14-14 con Australia en Mendoza por un test match

Tras el empate de Boca Juniors, así está la pelea por clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana

Escándalo en el ascenso de Inglaterra: un jugador agarró del cuello a un joven aficionado porque no le quiso entregar la pelota

Los goles argentinos que le dieron el triunfo al Bayer Leverkusen en la Bundesliga

Francisco Cerúndolo, tras la gran remontada ante Taylor Fritz en el US Open: “La lucha es algo que me caracteriza”

TELESHOW

Valentina Cervantes y sus hijos acompañaron a Enzo Fernández en su debut en el Manchester City

Valentina Cervantes y sus hijos acompañaron a Enzo Fernández en su debut en el Manchester City

El ida y vuelta de Wanda Nara y L-Gante en redes sociales: “Lo mejor que te puede pasar”

Las fotos de la escapada de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña a Santiago de Chile: “Qué lindo es tu país”

Yanina Latorre dejó atrás el rubio y se animó a un rotundo cambio de look para una producción: “Soy otra”

Murió Oveja Stec, histórico percusionista de Los Palmeras: “Gracias por tantos momentos”

INFOBAE AMÉRICA

Los apagones previstos en Cuba alcanzarán al 70% del territorio en la tarde-noche de este sábado

Los apagones previstos en Cuba alcanzarán al 70% del territorio en la tarde-noche de este sábado

Guatemala expulsó a un reo salvadoreño que se fugó de la cárcel de Apanteos en Santa Ana

Movieron USD 21,857 en 41 minutos: Revelan operatividad de las “mulas financieras” en Honduras

“No soy un cineasta, soy un influencer”: Ridley Scott estrenó su película número 30 a los 88 años y no piensa en retirarse

La dictadura cubana impide que una iglesia reparta desayunos a domicilio a personas vulnerables