México

Plomo, arsénico y otros metales pesados en alimentos infantiles: especialistas advierten sobre riesgos en fórmulas y papillas para bebé

El problema no apunta a un daño inmediato, sino a la exposición acumulada durante una etapa en que órganos y cerebro siguen madurando y absorben sustancias tóxicas con más facilidad

Guardar
Google icon
Ilustración de un bebé sentado en un plato, rodeado de potes de papilla y biberones con las etiquetas plomo, cadmio y arsénico, y partículas flotantes.
Un bebé se encuentra rodeado de envases de alimentos infantiles y biberones, ilustrando la posible presencia de elementos químicos como plomo, cadmio y arsénico en su composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación a lo largo de la vida es fundamental para la salud de las personas; sin embargo, durante los primeros meses y años de vida es fundamental para el desarrollo físico y cognitivo. Recientes análisis científicos han revelado que una gran proporción de alimentos comerciales destinados a las infancias, incluyendo fórmulas lácteas y papillas, contienen niveles detectables de metales pesados.

Las Dras. Rosa María Mariscal Moreno y Alejandra de Jesús Cantoral Preciado, académicas del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana (IBERO), así como el geógrafo Abraham Moisés Reyes Luna, participaron en la revisión internacional Concentrations of Heavy Metals in Processed Baby Foods and Infant Formulas Worldwide, publicada por la revista Nutrition Reviews.

PUBLICIDAD

Estos son los metales pesados hallados en alimentos y estos son los riesgos

Los especialistas advierten que más del 60% de los productos infantiles y fórmulas para lactantes evaluados contienen plomo, cadmio o arsénico.

De acuerdo con la publicación, una parte de las muestras de alimentos con arroz y pescado rebasó los límites máximos internacionales permitidos. Los cereales también registraron concentraciones elevadas de cadmio.

PUBLICIDAD

En el caso de las fórmulas lácteas, los mayores niveles de plomo y cadmio aparecieron en las destinadas a bebés menores de un año. Varias fórmulas sin clasificación específica presentaron las concentraciones más altas de arsénico.

Entre los hallazgos, detectaron una alta frecuencia de metales pesados en fórmulas elaboradas con soya y, en menor medida, en las elaboradas con leche de vaca.

Leche de fórmula
La 'leche' de fórmula podría tener limitaciones en su publicidad, sobre todo al compararse con la lactancia materna. - Crédito Pexels

La revisión identificó además 15 estudios que evaluaron los riesgos para la salud asociados con el consumo de estos productos. Esos trabajos señalaron riesgos potenciales, sobre todo para bebés mayores de seis meses que consumen alimentos a base de arroz y para menores de un año alimentados con fórmulas de las primeras etapas.

La revisión advierte que los bebés forman una de las poblaciones más vulnerables porque sus órganos todavía están en desarrollo, consumen más alimento en relación con su peso corporal y absorben con mayor facilidad sustancias tóxicas.

La exposición temprana a metales pesados se ha relacionado con alteraciones neurológicas, problemas cognitivos y de conducta, afectaciones respiratorias y cardiovasculares, además de un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo.

El equipo investigador aclara que, aunque la presencia de estos contaminantes no implica daño inmediato, la exposición acumulativa puede afectar el desarrollo infantil incluso en cantidades bajas, ya que no existe un umbral completamente seguro para niños y niñas en el caso del plomo.

Origen de la contaminación y desafíos regulatorios

Los metales en alimentos infantiles pueden encontrarse, de acuerdo con los expertos, desde el cultivo agrícola por su presencia en el suelo y agua, hasta en procesos industriales, así como en el empaquetado de estos productos.

Fábrica, planta de tratamiento, río con efluentes, campos de cultivo, peces, familia comiendo, niño jugando, grifo de agua y moléculas de PFAS.
Un río recibe efluentes industriales con moléculas de PFAS que se diseminan en el agua, los peces y el suelo, alcanzando el agua potable y los alimentos que consume una familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis destaca que la contaminación ambiental en mares y ríos propicia la acumulación de arsénico y mercurio en pescados, lo que explica los niveles elevados en productos que contienen este ingrediente.

La revisión sostiene que es fundamental reforzar los sistemas internacionales de vigilancia, armonizar los límites máximos permitidos y exigir estándares de producción más severos a la industria.

Temas Relacionados

IBEROInfancias en Méxicoalimentaciónsaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: fentanilo fluye hacia EEUU con precios estables pese al conflicto interno del Cártel de Sinaloa, revela informe

La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos no ha afectado el suministro de la droga sintética, mientras Sinaloa mantiene el control de gran parte de la producción y tráfico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: fentanilo fluye hacia EEUU con precios estables pese al conflicto interno del Cártel de Sinaloa, revela informe

En esta fecha FIFA entregará el Estadio Azteca: así luce el inmueble tras albergar 5 partidos del Mundial 2026

El recinto, que albergó cinco partidos entre fase de grupos y eliminatorias, ya muestra cambios visibles tras el torneo internacional

En esta fecha FIFA entregará el Estadio Azteca: así luce el inmueble tras albergar 5 partidos del Mundial 2026

Ricardo Monreal rechaza que Morena proteja a narcotraficantes tras el caso de “El Mayo” Zambada

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados expresa respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa

Ricardo Monreal rechaza que Morena proteja a narcotraficantes tras el caso de “El Mayo” Zambada

¿Cómo entrar a EEUU sin visa si eres mexicano? Estos son los requisitos que necesitas para obtener el Formulario DSP-150

Existe un documento que no todos conocen y que es una alternativa oficial a la visa tradicional para viajar a Estados Unidos

¿Cómo entrar a EEUU sin visa si eres mexicano? Estos son los requisitos que necesitas para obtener el Formulario DSP-150

Propuesta para cobrar impuesto a Afores y herencias se queda sin respaldo de Sheinbaum: “No estoy de acuerdo”

La presidenta dijo que no respalda el llamado de la minista Lenia Batres a debatir a nivel legislativo la creación del impuesto

Propuesta para cobrar impuesto a Afores y herencias se queda sin respaldo de Sheinbaum: “No estoy de acuerdo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: fentanilo fluye hacia EEUU con precios estables pese al conflicto interno del Cártel de Sinaloa, revela informe

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: fentanilo fluye hacia EEUU con precios estables pese al conflicto interno del Cártel de Sinaloa, revela informe

Firman convenio ONU y Gobierno de Guerrero para identificar más de 3 mil 500 cuerpos en morgues estatales

Ejército localiza narco-campamento con 180 mil dosis de cristal y arsenal en El Rosario, Sinaloa

Tráfico de fentanilo a EEUU no ha sido afectado por guerra del Cártel de Sinaloa, revela informe

Capturan a “El Tucán”, presunto extorsionador de transportistas y objetivo prioritario en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

El Charro González: el embajador de la cultura mexicana que se robó los reflectores del Mundial 2026

El Charro González: el embajador de la cultura mexicana que se robó los reflectores del Mundial 2026

Samadhi Zendejas habla sobre su romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”

¿Por qué se distanciaron Gala Montes y Beba? Ana María Alvarado revela detalles

Ella es la actriz de Televisa que podría ser la nueva Victoria Ruffo y Thalía de las telenovelas

Yolanda Andrade reaparece con un emotivo mensaje tras mostrar su recaída de salud: “Disfruta mucho la vida”

DEPORTES

En esta fecha FIFA entregará el Estadio Azteca: así luce el inmueble tras albergar 5 partidos del Mundial 2026

En esta fecha FIFA entregará el Estadio Azteca: así luce el inmueble tras albergar 5 partidos del Mundial 2026

Toluca confirma el tiempo de recuperación de Marcel Ruiz tras perderse el Mundial 2026 por lesión

Isaac del Toro finaliza en tercera posición dentro de la Etapa 6 del Tour de Francia

Jarell Quansah suspendido por dos partidos tras ser expulsado ante México

Darianne Olvera apunta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026