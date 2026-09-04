Ciencia

Cómo actuar frente a la agitación en personas con Alzheimer y prevenir episodios que complican la vida diaria

La desorientación, las lagunas de memoria y ciertas alteraciones emocionales que pueden complicar el cuidado y la seguridad exigen una atención temprana

Ilustración a lápiz de un hombre mayor sentado en un sillón, tocándose la cabeza, con papeles pequeños flotando a su alrededor.
La agitación en personas con Alzheimer es una manifestación frecuente que puede afectar la seguridad y la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La agitación en personas con Alzheimer es una manifestación frecuente que puede afectar tanto la seguridad como la vida cotidiana. No se limita a episodios pasajeros de nerviosismo, sino que puede aparecer como inquietud intensa, frustración o malestar emocional frente a situaciones habituales que dejan de resultar claras.

Cuando fallan la memoria y las referencias para entender lo que ocurre, cambios de rutina, ruidos o ausencias temporales pueden provocar temor o desborde.

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Según explicó el neuropsiquiatra Dylan Wint en un artículo de Cleveland Clinic, este síntoma forma parte de las alteraciones emocionales y conductuales del Alzheimer y puede incluso derivar en conductas de riesgo o agresividad.

Pareja de ancianos sentada en un sofá en su sala, tomados de la mano. El hombre mira a la mujer, ella mira al frente. Fondo con fotos y estantería.
El Alzheimer no solo altera la memoria y el pensamiento, sino también la regulación emocional y la respuesta frente al estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agitación tiende a crecer con la progresión del Alzheimer

La agitación es un estado de fuerte inquietud o sufrimiento emocional que puede presentarse en distintas etapas del Alzheimer. Wint señaló que la mayoría de las personas con esta enfermedad la experimenta en algún momento y que su aparición se vuelve más probable a medida que el cuadro avanza.

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Ese dato modifica el enfoque habitual sobre el Alzheimer. La enfermedad suele asociarse ante todo con fallas de memoria y problemas de pensamiento, pero el especialista advirtió que también puede comprometer la regulación emocional y la respuesta frente al estrés desde etapas tempranas.

En otras palabras, el deterioro cognitivo no impacta solo sobre lo que una persona recuerda, sino también sobre cómo procesa lo que vive.

Mujer de mediana edad afeita la barba canosa de un hombre mayor en silla de ruedas con una afeitadora eléctrica, sonriendo en un salón familiar con fotos.
La agitación tiende a volverse más probable a medida que avanza el Alzheimer, según explicó el neuropsiquiatra Dylan Wint (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, la agitación no queda presentada como una reacción aislada, sino como parte de los cambios vinculados con el funcionamiento cerebral. Según explicó Wint, cuando se alteran los mecanismos que organizan la conducta, las emociones y el procesamiento de la información, también pueden cambiar las respuestas ante situaciones comunes.

Las lagunas de memoria pueden convertir una escena cotidiana en una fuente de miedo

Uno de los aportes más concretos de Wint es la relación que establece entre la agitación y la falta de información disponible para la persona.

Cuando el cerebro no logra recuperar datos necesarios para entender una situación, una escena corriente puede volverse desconcertante y desencadenar ansiedad, frustración o malestar.

Una pareja de ancianos, él de 72 años y ella de 71, sentados en un sofá en su sala, tomados de las manos. Él la mira mientras ella observa al frente. Hay una taza de café y libros en la mesa de centro.
Las lagunas de memoria en el Alzheimer pueden convertir situaciones cotidianas en escenas de miedo, ansiedad o frustración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese proceso puede verse en situaciones simples. Si una persona olvida que su pareja le avisó que iba a salir a hacer compras, puede pasar varias horas sin entender dónde está, por qué se fue o por qué no lo comunicó. Esa secuencia muestra cómo una laguna de memoria puede desorganizar por completo la percepción de lo que está ocurriendo.

Wint sostuvo que la agitación suele funcionar como una respuesta ligada al miedo y a la autoprotección. También indicó que, cuando alguien vive con vacíos persistentes de información, aparece la tendencia a intentar completarlos.

Esa combinación entre incertidumbre, desorientación y reacción defensiva ayuda a explicar por qué el síntoma puede escalar con rapidez, aun cuando el disparador externo parezca menor.

Una mujer mayor con el ceño fruncido y manos abiertas habla a una mujer más joven que escucha atenta y preocupada, con fotos sobre una mesa.
Dylan Wint señaló que la agitación en el Alzheimer suele funcionar como una respuesta ligada al miedo y a la autoprotección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática respaldó el uso inicial de medidas no farmacológicas

El abordaje cotidiano de este síntoma también fue analizado por una revisión sistemática publicada en International Journal of Emergency Medicine, que evaluó intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para manejar la agitación en personas con demencia, incluido el Alzheimer.

El trabajo concluyó que el manejo de estos cuadros suele requerir una combinación de estrategias, pero señaló que distintas medidas no farmacológicas pueden aportar beneficios sin sumar el riesgo de efectos adversos de los medicamentos.

Una mujer latina de pie junto a un sillón donde un hombre latino mayor está sentado. Ella extiende su mano hacia una billetera en una mesa lateral.
Una revisión sistemática publicada en 2025 indicó que las medidas no farmacológicas pueden ayudar a manejar la agitación en personas con demencia y Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con esa revisión, entre las intervenciones con resultados favorables aparecen recursos como la musicoterapia, ajustes de iluminación y programas de cuidado digital, mientras que en el plano farmacológico los resultados fueron mixtos según el tratamiento analizado.

El estudio también indicó que brexpiprazol mostró beneficios dependientes de la dosis, aunque ese punto forma parte del análisis clínico y no reemplaza la evaluación médica individual.

Ese marco coincide con lo señalado por Wint sobre la necesidad de no considerar a los medicamentos como primera respuesta automática.

musicoterapia
La musicoterapia, los ajustes de iluminación y los programas de cuidado digital mostraron resultados favorables para la agitación en Alzheimer

Según explicó el especialista, los fármacos pueden evaluarse cuando los síntomas alcanzan una intensidad alta o cuando generan problemas de seguridad, pero el primer paso consiste en identificar qué está desencadenando la reacción y qué apoyos pueden reducir la desorientación.

El papel de cuidadores y profesionales es central cuando la confusión altera la vida diaria

La agitación también coloca a las personas cuidadoras en un lugar central. Si parte del problema nace de no poder comprender qué está pasando, el entorno puede intervenir ofreciendo contexto, explicaciones y referencias que ayuden a disminuir esa sensación de vacío.

La lógica de ese abordaje no consiste en discutir la reacción, sino en tratar de restituir información que la persona no logra recuperar por sí sola.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los cuidadores y los profesionales de la salud cumplen un papel central para identificar desencadenantes, reducir la desorientación y evaluar riesgos en el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, Wint explicó que una parte del trabajo con cuidadores consiste en ayudarlos a reconocer que muchas veces el problema está menos en la conducta visible que en la ausencia de datos con los que esa persona intenta orientarse. Ese cambio de criterio permite leer la escena de otro modo y ordenar mejor la respuesta cotidiana.

Conviene consultar con un profesional de la salud cuando la agitación genera preocupación o plantea dificultades que exceden el manejo diario. El médico puede evaluar qué factores están interviniendo y revisar opciones de abordaje, en un cuadro en el que la detección temprana y la reducción de riesgos ocupan un lugar central.

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