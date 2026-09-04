Ciencia

Un modelo matemático podría ayudar a comprender por qué la inmunoterapia no siempre funciona en el melanoma avanzado

Investigadores de la Universidad de California en Irvine combinaron ecuaciones y experimentos en ratones para identificar, entre más de 30 variables biológicas, el mecanismo celular que hace que el tratamiento pierda eficacia

Un nuevo enfoque para tratar el cáncer podría transformar la medicina, según estudios recientes
Un equipo de la Universidad de California en Irvine publicó en Cancer Research un modelo matemático para identificar mecanismos de resistencia en la inmunoterapia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inmunoterapia transformó el pronóstico de muchos pacientes con cáncer, pero sus límites siguen sin comprenderse del todo. Para quienes padecen melanoma avanzado, uno de los cánceres de piel más agresivos, esa terapia supuso un cambio de era: quienes responden bien y permanecen sin enfermedad detectable durante tres años tienen más del 95% de probabilidades de vivir al menos una década más, según precisa el comunicado de prensa institucional.

Aun así, una proporción significativa de pacientes recae, incluso cuando el tratamiento parecía haber funcionado. Un equipo de la Universidad de California en Irvine encontró una respuesta donde pocos habrían buscado: en las matemáticas.

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El equipo californiano publicó sus resultados en la revista Cancer Research. En lugar de poner a prueba hipótesis una a una en el laboratorio, un proceso que puede extenderse años, construyeron primero un modelo matemático que representaba las interacciones clave entre células tumorales e inmunitarias y lo usaron para identificar el mecanismo de resistencia más probable antes de diseñar un solo experimento.

El bloqueo PD-1 y un efecto inesperado

Un doctor examina una lesión cutánea en el antebrazo de una mujer mayor con un dermatoscopio, mientras una asistente anota en una tableta.
La inmunoterapia mejoró el pronóstico del melanoma avanzado, aunque una proporción de pacientes con cáncer recae tras el bloqueo PD-1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender el hallazgo, es necesario conocer el escenario celular donde ocurre. Dentro de un tumor coexisten distintos tipos de células inmunitarias: las T efectoras, encargadas de detectar y destruir las células cancerosas, constituyen la primera línea de ataque del organismo.

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También están presentes las células T reguladoras, conocidas como Tregs, cuya función habitual es frenar al sistema inmunitario para que no ataque tejido sano. En el contexto del cáncer, esas mismas células terminan protegiendo al tumor, porque inhiben precisamente a las T efectoras que deberían combatirlo.

A eso se suma otra capa de defensa: las células tumorales exhiben en su superficie una proteína llamada PD-L1, que se une a un receptor llamado PD-1 presente en las células T efectoras y les envía una señal que apaga su actividad. La inmunoterapia de bloqueo PD-1 interrumpe esa interacción y reactiva a las células T efectoras para que reanuden su ataque.

Imagen microscópica de una célula con una superficie altamente irregular, de tonos púrpuras y verdes, sobre un fondo oscuro y borroso.
La tasa de infiltración de Tregs en el tumor surgió como el factor crítico que diferenció a los ratones que respondían de los que recaían. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema es que esta intervención puede producir un efecto no deseado: al liberar a las células T efectoras, también puede fortalecer la actividad de las Tregs, lo que tiende a restablecer el ambiente de supresión inmunitaria que el tratamiento intentaba desmantelar. Dicho de otro modo, el tratamiento abre la puerta al ejército, pero, sin querer, también deja pasar al guardia que lo frena.

Un modelo matemático de 342 ratones virtuales señaló el factor crítico

Francesco Marangoni, inmunólogo del cáncer y profesor asistente de fisiología y biofísica de la UC Irvine, tradujo estas interacciones celulares a un sistema de ecuaciones matemáticas construido sobre décadas de investigación publicada. Lo hizo junto con John Lowengrub, profesor distinguido de matemáticas, ingeniería biomédica y biología de sistemas, la disciplina que estudia cómo interactúan los componentes de un organismo como conjunto.

“Integramos dos disciplinas completamente distintas, las matemáticas y la biología, y logramos que se informaran mutuamente”, afirmó Marangoni, según el comunicado de prensa institucional. El modelo fue validado contra datos experimentales de ratones con melanoma y refinado hasta que sus predicciones coincidieron con los resultados observados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En ratones de laboratorio, reducir por modificación genética la migración de Tregs al tumor casi duplicó la supervivencia con inmunoterapia de bloqueo PD-1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez alcanzado ese nivel de precisión, el equipo lo usó para generar 342 ratones virtuales, esto es, simulaciones computacionales en las que cada animal se comportaba de manera algo diferente, lo que refleja la variación biológica natural que se observa en una población real.

Al simular la inmunoterapia de bloqueo PD-1 en esos 342 casos, los investigadores compararon los que respondían favorablemente con los que recaían. De los más de 30 parámetros biológicos, las variables que describen el comportamiento de cada tipo de célula dentro del tumor, incorporadas al modelo, uno fue el factor diferencial entre ambos grupos: la tasa de infiltración de Tregs, es decir, la velocidad con que esas células ingresaban al tejido tumoral.

Rachel Sousa, investigadora doctoral en el programa interdisciplinario de biología matemática, computacional y de sistemas y primera autora del estudio, describió el resultado con precisión: “El análisis matemático apuntó directamente a una variable: indicó que la tasa de infiltración de Tregs en el tumor era el factor crítico”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio sobre melanoma plantea una estrategia futura que combine el bloqueo PD-1 con intervenciones selectivas contra las Tregs del tumor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La predicción del modelo se confirmó en ratones de laboratorio

La conclusión matemática no quedó en el plano teórico. Para verificarla, el equipo diseñó ratones en los que, por modificación genética, las Tregs tenían una capacidad reducida para migrar hacia el tumor, mientras el resto del sistema inmunitario permanecía intacto. Es decir, que el experimento fue, en cierta forma, construir un escenario donde el tumor estuviera rodeado por un sistema inmunitario completo, pero con el freno puesto a medias.

Al tratar a esos animales con inmunoterapia de bloqueo PD-1, los resultados superaron ampliamente a los obtenidos con la inmunoterapia sola: la intervención combinada casi duplicó la duración de la supervivencia y desaceleró el crecimiento tumoral en los ratones cuyo cáncer no fue eliminado por completo, según precisa el comunicado de prensa institucional.

“La coincidencia entre la predicción del modelo y los experimentos abre el camino hacia una nueva estrategia para mejorar los resultados de la inmunoterapia de bloqueo PD-1”, afirmó Lowengrub, según el comunicado de prensa.

Una profesional con gafas, bata blanca y guantes azules examina una lesión cutánea en el brazo de un paciente con una lupa en un consultorio.
El estudio halló que la inmunoterapia de bloqueo PD-1 también puede fortalecer la actividad de las Tregs y restablecer la supresión inmunitaria en el tumor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Valida nuestro enfoque y demuestra que el modelado matemático puede no solo anticipar resultados biológicos con precisión, sino también identificar blancos terapéuticos críticos y hasta ahora no reconocidos”, agregó.

Este estudio no representa un tratamiento disponible de inmediato para los pacientes. Lo que ofrece es una plataforma reutilizable: el modelo matemático puede emplearse para evaluar tratamientos solos o en combinación, y para investigar otros mecanismos de resistencia antes de iniciar estudios experimentales a gran escala, con un ahorro considerable de tiempo y recursos.

Para el melanoma en particular, el trabajo refuerza el interés en una estrategia terapéutica ya bajo estudio: atacar simultáneamente la infiltración de Tregs en el tumor y aplicar la inmunoterapia de bloqueo PD-1.

Intentos anteriores de inhibición de las Tregs se complicaron por efectos no deseados sobre células inmunitarias beneficiosas. El estudio indica que intervenciones más selectivas, capaces de actuar solo sobre la población de Tregs que protege al tumor, podrían representar una dirección con mayor potencial para la investigación clínica futura.

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