Ciencia

Cuál es el método para dejar de fumar que podría ser más eficaz que los parches y chicles, según Oxford

El análisis más amplio hasta la fecha sobre este tema incluyó 80 ensayos clínicos y cerca de 30.000 fumadores adultos, y aseguró que una técnica aumenta un 60% las probabilidades de abandonar el cigarrillo. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Manos humanas sostienen un dispositivo de vapeo negro sobre una mesa de madera junto a una cajetilla de cigarrillos aplastada.
Una revisión Cochrane con 80 ensayos aleatorizados y cerca de 30.000 adultos halló que los cigarrillos electrónicos con nicotina aumentaron el abandono del tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los cigarrillos electrónicos con nicotina son más eficaces para dejar de fumar que los tratamientos de sustitución convencionales, como parches y chicles. Esa es la conclusión de la última actualización de la revisión Cochrane liderada por investigadores de la Universidad de Oxford. La actualización incorpora 80 ensayos clínicos aleatorizados y cerca de 30.000 fumadores adultos, lo que la convierte en la evaluación más amplia realizada hasta la fecha sobre vapeo y abandono del tabaco.

El ensayo sostiene que los fumadores que recurren a vapeadores con nicotina tienen aproximadamente un 60% más de probabilidades de abandonar el cigarrillo que quienes usan métodos tradicionales. Los autores califican esa conclusión como de alta certeza científica, un estándar riguroso dentro de la medicina basada en pruebas.

PUBLICIDAD

La revisión Cochrane es considerada una de las referencias más exigentes del ámbito médico y acumula más de una década de actualizaciones periódicas sobre este tema. Vale destacar que, antes de iniciar cualquier clase de tratamiento, la consulta con un profesional de la salud es lo más indicado.

Los vapeadores logran hasta 4 exfumadores más por cada 100 intentos

Infografía con ilustraciones de un cenicero, cigarrillos electrónicos, porcentajes estadísticos e íconos informativos sobre el abandono del tabaco.
Una infografía de Infobae señala que los cigarrillos electrónicos con nicotina elevan un 59% la probabilidad de dejar el tabaco frente a parches o chicles, según un estudio liderado por Oxford (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparación directa entre cigarrillos electrónicos y terapias sustitutivas clásicas —parches y chicles—, el análisis abarcó 7 ensayos con 2.544 participantes. Los resultados mostraron que los dispositivos de vapeo con nicotina ofrecen una probabilidad de abandono un 59% superior a la de los métodos convencionales, lo que en términos prácticos equivale a aproximadamente 4 exfumadores más por cada 100 personas que intentan dejar de fumar.

PUBLICIDAD

En cifras concretas, la revisión sitúa el éxito en torno a 6 de cada 100 personas con métodos tradicionales, frente a cerca de 10 de cada 100 con vapeadores de nicotina. Esa brecha, respaldada por evidencia de alta certeza, da solidez a los argumentos a favor de los dispositivos electrónicos como herramienta de cesación tabáquica. Además, el equipo de Oxford no detectó pruebas de un aumento de daño grave asociado al uso de cigarrillos electrónicos con nicotina frente a otros métodos.

Los hallazgos aplican solo a dispositivos regulados y aprobados por cada país

Primer plano de la boca y nariz de un hombre que exhala vapor de un vapeador gris que sostiene con la mano derecha.
El análisis liderado por la Universidad de Oxford reunió 80 ensayos clínicos y concluyó que estos dispositivos elevaron alrededor de un 59% las probabilidades de dejar de fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora principal del estudio, la doctora Jamie Hartmann-Boyce, subrayó que los resultados se limitan a un tipo específico de producto. “Tenemos pruebas muy sólidas de que los cigarrillos electrónicos con nicotina regulados son sustancialmente menos dañinos que fumar”, afirmó la investigadora según el estudio publicado en la Cochrane Database of Systematic Reviews.

Del mismo modo, Hartmann-Boyce advirtió que los hallazgos no alcanzan a dispositivos ilícitos ni a productos que contienen otras sustancias, como el THC, ya que estos pueden tener perfiles de riesgo distintos. “Cualquiera que busque usar cigarrillos electrónicos para dejar de fumar debería comprar únicamente dispositivos probados y aprobados por el organismo regulador de su país”, añadió.

Muchos fumadores siguen creyendo que todas las alternativas al cigarrillo son igual de dañinas

Tres bolsitas rectangulares, dos blancas y una verde claro, sobre una superficie de mármol. Una bolsita blanca está abierta con polvo beige claro visible.
En comparaciones directas con parches y chicles, 7 ensayos con 2.544 participantes estimaron que cerca de 10 de cada 100 dejaron de fumar con vapeadores de nicotina, frente a 6 de cada 100 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las preocupaciones que señala la revisión es la percepción errónea que persiste entre buena parte de los fumadores: muchos creen que todas las alternativas al cigarrillo presentan el mismo nivel de riesgo que fumar. Esa creencia puede reducir el incentivo para cambiar de método, incluso cuando existen opciones con eficacia demostrada.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de los avances recientes, sostiene una perspectiva más prudente y cuidadosa respecto al uso del vapeo. El organismo internacional destaca y reconoce que se lograron progresos importantes en la investigación científica sobre los cigarrillos electrónicos.

En este sentido, advierte que estos productos no están exentos de riesgos. Señala, particularmente, que los peligros resultan especialmente relevantes para las personas menores de edad y para aquellas personas que nunca consumieron productos de tabaco. Por estas razones, la OMS no recomienda, de manera generalizada, el uso de este tipo de dispositivos como método para dejar de fumar.

Temas Relacionados

Cigarrillos electrónicosTabaquismoUniversidad de OxfordOrganización Mundial de la SaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El celular está pasando factura al cuerpo: los dolores que puede provocar su uso constante

Una investigación con estudiantes de Medicina en Jordania revela que quienes tienen adicción a los videojuegos móviles sufren problemas musculoesqueléticos con mayor frecuencia que sus pares

El celular está pasando factura al cuerpo: los dolores que puede provocar su uso constante

“El lugar donde vives puede sumarle cuatro años a tu vida”: el creador de las Zonas Azules reveló cómo el diseño urbano influye en la longevidad

Dan Buettner explicó que la infraestructura de la ciudad modifica las rutinas físicas cotidianas. Según su perspectiva, residir en un entorno diseñado con facilidades peatonales estimula el movimiento constante. Sus principales definiciones

“El lugar donde vives puede sumarle cuatro años a tu vida”: el creador de las Zonas Azules reveló cómo el diseño urbano influye en la longevidad

Por qué el desayuno puede ser la clave para evitar picos de glucosa durante el día

Un nuevo estudio identificó cómo lo que se ingiere en la primera comida del día puede alterar la capacidad del hígado para almacenar azúcar más tarde. La importancia de la dieta para el control metabólico

Por qué el desayuno puede ser la clave para evitar picos de glucosa durante el día

Qué pruebas simples usan cada vez más médicos para evaluar cómo envejece el cuerpo en adultos mayores

Ejercicios breves en consulta ofrecen pistas sobre movilidad, estabilidad y vigor físico, aunque los especialistas piden mirar más allá de una sola señal

Qué pruebas simples usan cada vez más médicos para evaluar cómo envejece el cuerpo en adultos mayores

Identificaron la proteína que bloquea los vasos sanguíneos tras un ACV: por qué el hallazgo podría mejorar las intervenciones

Un estudio determinó el mecanismo molecular que impide el restablecimiento del flujo cerebral en casi la mitad de las personas sometidas a la extracción de un coágulo. Los detalles

Identificaron la proteína que bloquea los vasos sanguíneos tras un ACV: por qué el hallazgo podría mejorar las intervenciones

DEPORTES

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

Zelensky envió de urgencia al Parlamento ucraniano dos leyes para luchar contra fraudes financieros

El primer ministro británico se reúne con Macron en Londres con la migración y el apoyo a Ucrania como ejes de la agenda bilateral

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea