Cuál es el método para dejar de fumar que podría ser más eficaz que los parches y chicles, según Oxford

Una revisión Cochrane con 80 ensayos aleatorizados y cerca de 30.000 adultos halló que los cigarrillos electrónicos con nicotina aumentaron el abandono del tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cigarrillos electrónicos con nicotina son más eficaces para dejar de fumar que los tratamientos de sustitución convencionales, como parches y chicles. Esa es la conclusión de la última actualización de la revisión Cochrane liderada por investigadores de la Universidad de Oxford. La actualización incorpora 80 ensayos clínicos aleatorizados y cerca de 30.000 fumadores adultos, lo que la convierte en la evaluación más amplia realizada hasta la fecha sobre vapeo y abandono del tabaco.

El ensayo sostiene que los fumadores que recurren a vapeadores con nicotina tienen aproximadamente un 60% más de probabilidades de abandonar el cigarrillo que quienes usan métodos tradicionales. Los autores califican esa conclusión como de alta certeza científica, un estándar riguroso dentro de la medicina basada en pruebas.

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La revisión Cochrane es considerada una de las referencias más exigentes del ámbito médico y acumula más de una década de actualizaciones periódicas sobre este tema. Vale destacar que, antes de iniciar cualquier clase de tratamiento, la consulta con un profesional de la salud es lo más indicado.

Los vapeadores logran hasta 4 exfumadores más por cada 100 intentos

Una infografía de Infobae señala que los cigarrillos electrónicos con nicotina elevan un 59% la probabilidad de dejar el tabaco frente a parches o chicles, según un estudio liderado por Oxford (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparación directa entre cigarrillos electrónicos y terapias sustitutivas clásicas —parches y chicles—, el análisis abarcó 7 ensayos con 2.544 participantes. Los resultados mostraron que los dispositivos de vapeo con nicotina ofrecen una probabilidad de abandono un 59% superior a la de los métodos convencionales, lo que en términos prácticos equivale a aproximadamente 4 exfumadores más por cada 100 personas que intentan dejar de fumar.

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En cifras concretas, la revisión sitúa el éxito en torno a 6 de cada 100 personas con métodos tradicionales, frente a cerca de 10 de cada 100 con vapeadores de nicotina. Esa brecha, respaldada por evidencia de alta certeza, da solidez a los argumentos a favor de los dispositivos electrónicos como herramienta de cesación tabáquica. Además, el equipo de Oxford no detectó pruebas de un aumento de daño grave asociado al uso de cigarrillos electrónicos con nicotina frente a otros métodos.

Los hallazgos aplican solo a dispositivos regulados y aprobados por cada país

El análisis liderado por la Universidad de Oxford reunió 80 ensayos clínicos y concluyó que estos dispositivos elevaron alrededor de un 59% las probabilidades de dejar de fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora principal del estudio, la doctora Jamie Hartmann-Boyce, subrayó que los resultados se limitan a un tipo específico de producto. “Tenemos pruebas muy sólidas de que los cigarrillos electrónicos con nicotina regulados son sustancialmente menos dañinos que fumar”, afirmó la investigadora según el estudio publicado en la Cochrane Database of Systematic Reviews.

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Del mismo modo, Hartmann-Boyce advirtió que los hallazgos no alcanzan a dispositivos ilícitos ni a productos que contienen otras sustancias, como el THC, ya que estos pueden tener perfiles de riesgo distintos. “Cualquiera que busque usar cigarrillos electrónicos para dejar de fumar debería comprar únicamente dispositivos probados y aprobados por el organismo regulador de su país”, añadió.

Muchos fumadores siguen creyendo que todas las alternativas al cigarrillo son igual de dañinas

En comparaciones directas con parches y chicles, 7 ensayos con 2.544 participantes estimaron que cerca de 10 de cada 100 dejaron de fumar con vapeadores de nicotina, frente a 6 de cada 100 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las preocupaciones que señala la revisión es la percepción errónea que persiste entre buena parte de los fumadores: muchos creen que todas las alternativas al cigarrillo presentan el mismo nivel de riesgo que fumar. Esa creencia puede reducir el incentivo para cambiar de método, incluso cuando existen opciones con eficacia demostrada.

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No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de los avances recientes, sostiene una perspectiva más prudente y cuidadosa respecto al uso del vapeo. El organismo internacional destaca y reconoce que se lograron progresos importantes en la investigación científica sobre los cigarrillos electrónicos.

En este sentido, advierte que estos productos no están exentos de riesgos. Señala, particularmente, que los peligros resultan especialmente relevantes para las personas menores de edad y para aquellas personas que nunca consumieron productos de tabaco. Por estas razones, la OMS no recomienda, de manera generalizada, el uso de este tipo de dispositivos como método para dejar de fumar.

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