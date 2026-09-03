El celular está pasando factura al cuerpo: los dolores que puede provocar su uso constante

Una encuesta a 364 estudiantes de Medicina en Jordania halló más molestias en cuello, espalda alta, codos y muñecas entre quienes cumplían criterios de dependencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasar horas con el teléfono en la mano tiene un costo físico concreto. Una nueva investigación vincula la adicción a los videojuegos móviles con tasas más altas de dolor en el cuello, la parte superior de la espalda, los codos y las muñecas en jóvenes universitarios. El estudio advierte que esta problemática no debería analizarse solo desde la perspectiva del tiempo de pantalla o el bienestar psicológico.

La investigación encuestó a 364 estudiantes de Medicina de universidades de Jordania y evaluó si la adicción a los videojuegos en el móvil se asociaba con problemas musculoesqueléticos. Los resultados mostraron diferencias notables entre quienes presentaban conductas adictivas y quienes no, especialmente en las zonas del cuerpo más expuestas al uso prolongado del dispositivo.

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Casi uno de cada diez estudiantes cumplió los criterios de adicción

Aproximadamente el 9% de los encuestados —34 personas— cumplió los criterios establecidos por el estudio para ser clasificado como adicto a los videojuegos móviles. Ese grupo mostró una prevalencia mucho mayor de dolencias físicas frente a sus compañeros sin ese diagnóstico.

En estudiantes universitarios de Medicina en Jordania, el 41,2% de quienes presentaban conductas adictivas declaró molestias en el codo, frente al 12,5% del resto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste más pronunciado se registró en el dolor de codo: el 41,2% de los estudiantes con adicción lo declaró, frente al 12,5% de quienes no presentaban ese perfil. En el cuello, el 85,3% del grupo adicto reportó molestias, contra el 65% del resto. El dolor en la parte superior de la espalda afectó al 64,7% de los adictos, frente al 55% de sus pares. Las muñecas y las manos también resultaron comprometidas: 41,2% contra 34%.

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Los investigadores comprobaron además que los estudiantes con conductas adictivas tenían más probabilidades de señalar que esas dolencias interferían en sus actividades diarias, incluidos los estudios y el ocio. Algunos también mostraban mayor tendencia a haber buscado atención médica por dolores en muñecas, manos, caderas y rodillas.

Sostener el móvil durante horas somete músculos y articulaciones a una carga constante

El ensayo identifica un componente ergonómico central en el problema. Sostener el teléfono durante periodos prolongados implica una presión constante sobre las manos, posiciones fijas en brazos y cuello, y movimientos repetitivos que, con el tiempo, generan sobrecarga en los tejidos musculoesqueléticos.

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La investigación observacional encontró que quienes jugaban de forma compulsiva reportaban más molestias en muñecas y manos y más interferencia en su vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores señalan que este patrón convierte a los videojuegos móviles en una fuente de riesgo físico que va más allá del debate habitual sobre el tiempo de pantalla. La postura adoptada durante el juego y la intensidad de los movimientos repetitivos son factores que, a su juicio, merecen mayor atención clínica y educativa.

A diferencia de otras formas de uso del móvil, el juego suele prolongarse durante sesiones continuas y sin interrupciones, lo que intensifica la exposición a posturas forzadas. Esa característica, sostienen los investigadores, hace que los videojuegos sean un caso particular dentro del universo del uso problemático de dispositivos.

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Los expertos piden formación postural y pausas activas en las universidades

Ante los resultados, los investigadores reclaman mayor concienciación sobre salud digital, formación ergonómica y educación postural entre los universitarios. Proponen que las instituciones educativas incorporen orientaciones específicas en sus programas de salud estudiantil, en especial para quienes pasan largas jornadas frente a pantallas.

Los autores atribuyen el mayor malestar a sostener el teléfono durante sesiones largas, con presión constante en manos y posiciones fijas en brazos y cuello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones incluyen pautas sobre la frecuencia de las pausas, la posición correcta del dispositivo durante el uso y los hábitos de juego que reduzcan el impacto físico. Los autores señalan que los estudiantes de Medicina, expuestos a extensas jornadas de estudio y trabajo digital, representan una población particularmente vulnerable a este tipo de lesiones.

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A medida que los videojuegos móviles se consolidan como una actividad habitual entre los jóvenes, los investigadores insisten en que las estrategias de prevención deben atender tanto el bienestar psicológico como las consecuencias físicas del uso excesivo del dispositivo.