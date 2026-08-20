Identifican una estrategia que podría ser clave para prevenir la miopía en niños

Los ambientes interiores carecen de ciertas longitudes de onda presentes en la luz solar, como la índigo, que serían clave para el desarrollo ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El uso creciente de dispositivos tecnológicos y la reducción del tiempo que los niños permanecen al aire libre se asocian a un notable incremento de casos de miopía en las últimas seis décadas, fenómeno que algunos especialistas denominan “auge de la miopía”.

Un reciente estudio sugiere que la exposición a la luz índigo podría prevenir la miopía en animales de laboratorio. Este hallazgo se inscribe en el contexto de un aumento sostenido de casos de miopía en niños y adolescentes en todo el mundo.

PUBLICIDAD

El avance científico,publicado en la revista Cell Reports Medicine, abre la posibilidad de nuevas estrategias de prevención en la infancia.

La luz índigo es una luz de longitud de onda corta abundante en la luz solar pero poco representada en la iluminación LED blanca estándar.

PUBLICIDAD

El auge de la miopía infantil: cifras que preocupan

La miopía infantil crece de manera sostenida en todo el mundo, con proyecciones que superan los 4.800 millones de afectados para 2050 (Freepik)

La prevalencia de la miopía crece a escala global. En Estados Unidos y Europa, la afección afecta ya al 50% de los adultos jóvenes, mientras que en algunas regiones del este asiático la cifra asciende al 90%, según datos del Colegio de Optometría de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY).

Estimaciones del Hospital de Clínicas de la UBA alertan que, en el mundo, cerca del 40% de la población infantil podría desarrollar miopía para 2050.

PUBLICIDAD

El doctor Esteban Travelletti, oftalmólogo del Hospital de Clínicas, advirtió sobre las consecuencias de esta tendencia, que suele manifestarse en dificultades para leer el pizarrón, bajo rendimiento escolar y fatiga visual.

La miopía resulta de la interacción entre predisposición genética y factores ambientales, siendo estos últimos los que más peso tienen en el cambio de patrón observado. Expertos de la Clínica Universidad de Navarra sostienen que “la limitada exposición a la luz natural y el exceso de actividades de visión cercana en ambientes poco iluminados son causas principales del avance de la miopía en niños”.

PUBLICIDAD

¿Por qué la luz natural protege la visión?

La exposición a la luz solar natural se asocia a un menor riesgo de desarrollar miopía en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA y la Clínica Universidad de Navarra coinciden en que la exposición regular a la luz solar es esencial para el desarrollo visual saludable. Un estudio español reciente determinó que los niños que permanecen al menos siete horas semanales al aire libre presentan un 50% menos de riesgo de miopía infantil.

La evidencia sugiere que la luz natural contribuye a un desarrollo ocular normal, mientras que la vida en interiores, dominada por iluminación artificial, limita la recepción de longitudes de onda protectoras.

PUBLICIDAD

El doctor Sergio Recalde, investigador de la Clínica Universidad de Navarra, explicó en un comunicado de esa casa de estudios que el biomarcador CUVAF, implementado en su estudio, “apareció con más frecuencia en los niños que pasaban más tiempo al sol. Hemos comprobado que se asocia inversamente a la miopía”.

El seguimiento de este biomarcador podría convertirse en una herramienta estándar para la prevención y el cribado en el ámbito escolar.

El nuevo estudio: la luz índigo y la proteína OPN5

El uso intensivo de pantallas y la falta de tiempo al aire libre se identifican como factores ambientales de riesgo (Pexels)

El equipo dirigido por Rafael Grytz (Universidad de Alabama en Birmingham) y Richard Lang (Universidad de Cincinnati) demostró que la exposición a luz índigo —419 a 446 nanómetros— previno la miopía inducida en musarañas arborícolas. Según detalló Science, estos animales fueron expuestos a diferentes tipos de iluminación, y solo la luz índigo impidió el alargamiento anormal del ojo. El mecanismo propuesto implica la activación de la proteína OPN5 en la retina, cuya estimulación requiere justamente de esta franja del espectro solar.

PUBLICIDAD

“La proteína OPN5 es crucial para el desarrollo refractivo del ojo”, explicó Lang. Su hipótesis sostiene que gran parte del auge de la miopía obedece a que los niños pasan la mayor parte del tiempo en interiores, privados de la luz índigo presente en la luz solar. Si bien los resultados en animales son prometedores, la científica Lisa Ostrin (SUNY) remarcó en declaraciones a la revista Science que “nadie sabe por qué la luz exterior es buena para la vista de los niños” y pidió cautela hasta disponer de ensayos en humanos.

¿Qué implican estos hallazgos para la prevención en humanos?

La vida moderna reduce la exposición a longitudes de onda consideradas protectoras. Según Cell Reports Medicine, el 86% del tiempo se transcurre en espacios interiores, donde la iluminación no reproduce el espectro solar.

PUBLICIDAD

El tratamiento temprano de la miopía en la niñez reduce el riesgo de complicaciones visuales graves en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la ciencia avanza en nuevas soluciones, los expertos insisten en la importancia de mantener controles oftalmológicos periódicos y de priorizar la exposición a la luz natural. La Academia Estadounidense de Oftalmología descarta que la luz azul de las pantallas cause daño ocular permanente o favorezca la miopía, y señala que los síntomas como visión borrosa o fatiga suelen responder a esfuerzos visuales sostenidos y no al tipo de luz.

Cómo frenar la miopía en la infancia

El doctor Travelletti recomendó controles visuales desde los primeros años de vida, junto a la aplicación de la regla 20-20-20: cada 20 minutos de actividad de visión cercana, enfocar durante 20 segundos un objeto situado a seis metros. Pasar al menos dos horas diarias al aire libre se postula como la estrategia preventiva más eficaz.

PUBLICIDAD

Las instituciones médicas consultadas por Infobae aclaran que las pantallas no causan miopía por sí solas, los filtros de luz azul no previenen la enfermedad y los anteojos no empeoran el cuadro. El control profesional temprano es clave para evitar complicaciones como el desprendimiento de retina, el glaucoma o la maculopatía miópica.

La investigación sobre la luz índigo aporta una hipótesis novedosa y refuerza la urgencia de adaptar los entornos infantiles para proteger la salud visual. “Cuidar la salud visual de los niños significa cuidar su desarrollo integral, su aprendizaje y sus oportunidades futuras”, concluyó Travelletti para Infobae.