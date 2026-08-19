Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Un estudio reciente respalda la reposición inmediata de glucógeno tras el ejercicio intenso

El especialista Nicolás Terrados advirtió que la recuperación debe empezar apenas termina la actividad y diferenció los tiempos del glucógeno y la fosfocreatina, con foco también en hidratación, descanso y fatiga central

Mesa con botellas de bebidas deportivas azules, grises, blancas y naranjas, barras energéticas azules y naranjas, botellas de agua y un racimo de plátanos en un gimnasio.
Un estudio en Frontiers in Nutrition respalda ingerir carbohidratos y proteína al terminar el ejercicio para mejorar la respuesta muscular y reducir el cansancio (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La reposición inmediata de glucógeno tras un entrenamiento intenso o una competencia gana respaldo científico y se afianza como una recomendación cada vez más extendida en el deporte. La evidencia actual indica que iniciar esa ingesta apenas termina el esfuerzo favorece la respuesta muscular, mientras que la restauración de la fosfocreatina admite un margen mayor, aunque exige descanso para reducir el riesgo de lesiones.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Cuidate Plus, el médico español Nicolás Terrados, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, sostuvo que la reposición debe comenzar justo al finalizar la actividad física intensa. El informe añade que el abordaje posterior al esfuerzo no debe limitarse a la fatiga muscular, ya que también interviene la llamada fatiga central.

PUBLICIDAD

Esa línea coincide con una revisión científica publicada en Frontiers in Nutrition, que concluyó que consumir carbohidratos y proteínas inmediatamente después del ejercicio mejora la respuesta muscular, favorece la reposición de glucógeno y reduce la fatiga frente a una suplementación tardía.

La explicación parte de una pregunta central: qué sustratos energéticos utilizó el deportista durante el esfuerzo y en qué momento conviene reponerlos. En ese marco, el glucógeno adquiere prioridad cuando la exigencia física vacía las reservas musculares y obliga a una respuesta rápida mediante carbohidratos.

PUBLICIDAD

La primera ventana tras el esfuerzo concentra la reposición de glucógeno

Infografía: atleta estirando, paneles sobre glucógeno, fosfocreatina, fatiga central, hidratación, riesgo de lesión. Íconos de músculo, bananas, cerebro, agua, hielo.
Una infografía detalla las estrategias de reposición inmediata de glucógeno y otros factores clave para la recuperación del cuerpo después del ejercicio intenso, con énfasis en la hidratación y el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glucógeno funciona como una de las principales reservas de energía del músculo durante esfuerzos intensos. De acuerdo con el especialista, la práctica de esperar dos horas para iniciar la ingesta posterior al ejercicio perdió vigencia y hoy la recomendación apunta a comenzar de inmediato.

El análisis científico coincidió con esa línea. Sus autores observaron que el momento de la suplementación influye de forma directa sobre la disminución del cansancio y sobre la restauración de las reservas energéticas, sobre todo después de ejercicios intensos.

Según la información recogida por el medio español, la ingesta posterior al esfuerzo debe incluir alimentos ricos en carbohidratos y una pequeña cantidad de proteína. Esa pauta, además, no debería quedar limitada al deporte profesional, ya que en niveles amateur o recreativos suele existir menos control sobre la alimentación posterior al entrenamiento.

La fosfocreatina requiere otra estrategia y más descanso

Mujer sudorosa sentada en un banco de madera en un parque otoñal, comiendo una barra de cereal. Viste ropa deportiva, con botella y bolsa.
El glucógeno, clave en trabajos intensos, se repone mejor si se inicia la ingesta apenas termina la sesión, según la evidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reposición de la fosfocreatina no sigue el mismo ritmo que la del glucógeno. Su restauración no exige inmediatez absoluta, pero sí una estrategia nutricional adecuada y una pausa suficiente para permitir la respuesta del músculo después de esfuerzos explosivos.

Entre los alimentos asociados a ese proceso aparece la carne y, en algunos casos, puede resultar útil la suplementación con monohidrato de creatina. El artículo también advirtió sobre el riesgo de continuar con cargas intensas antes de restaurar esos depósitos, ya que esa situación puede elevar la probabilidad de lesión.

En deportes como el fútbol, ese proceso cobra una dimensión extra por las frenadas, los cambios de ritmo y los contactos. Esas exigencias favorecen microrroturas musculares y obligan a sumar reposo, fisioterapia y aplicación de frío dentro del cuidado posterior al esfuerzo.

La fatiga central amplía el enfoque posterior al ejercicio

Hombre sudoroso con camiseta clara y pantalones cortos levanta mancuernas pesadas en un gimnasio moderno. Su expresión facial muestra gran esfuerzo.
La recuperación no se limita a nutrientes: el sistema nervioso también puede resentirse, incluso sin daño visible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje no se agota en la reposición de nutrientes ni en la reparación del músculo. El planteo también incorpora la fatiga central, un fenómeno vinculado con el sistema nervioso que puede aparecer incluso cuando el músculo no muestra un daño evidente.

Entre los factores asociados a esa fatiga figura el aumento de la temperatura corporal. En ese escenario, la hidratación y la refrigeración forman parte de la estrategia posterior al ejercicio porque ayudan a bajar la carga térmica acumulada después de esfuerzos exigentes.

El informe también incluyó la carga de trabajo, los viajes y la presión mediática entre los elementos que pueden agravar ese desgaste. Esa combinación puede relacionarse con alteraciones hormonales y obliga a sostener controles y descanso suficiente en calendarios deportivos exigentes.

La revisión de Frontiers in Nutrition planteó que la respuesta posterior al ejercicio depende del momento de la ingesta, del tipo de esfuerzo y de las características de cada atleta. En esa línea, la pauta que gana terreno combina nutrición temprana, descanso y manejo de la carga física dentro de un mismo esquema.

Temas Relacionados

NutriciónCarbohidratosCreatinaCansancioFútbolNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cáncer colorrectal: una IA podría identificar qué pacientes se beneficiarían con tratamientos más intensos

Un equipo del University College London analizó biopsias de tumores de recto avanzado con un sistema automatizado y halló que agregar un fármaco poco utilizado a la quimioterapia podría reducir a la mitad el riesgo de muerte

Cáncer colorrectal: una IA podría identificar qué pacientes se beneficiarían con tratamientos más intensos

El síndrome que agota más allá del cansancio y transforma la rutina diaria

Una condición subestimada desafía la capacidad de realizar tareas habituales y plantea interrogantes sobre su origen, síntomas y diagnóstico en distintos grupos de la población

El síndrome que agota más allá del cansancio y transforma la rutina diaria

La edad del organismo: qué miden realmente los relojes del envejecimiento biológico

Con más de 3.000 muestras de sangre analizadas, un equipo de la USC estableció que las cinco herramientas epigenéticas más utilizadas captan procesos celulares distintos y presentó indicadores que anticipan mejor enfermedades asociadas con el paso del tiempo

La edad del organismo: qué miden realmente los relojes del envejecimiento biológico

Los siete hábitos que pueden acelerar el envejecimiento cerebral y cómo revertirlos

La evidencia científica advierte que ciertas conductas en la mediana edad tienen impacto directo en la salud cognitiva. Identificarlos y modificarlos es clave

Los siete hábitos que pueden acelerar el envejecimiento cerebral y cómo revertirlos

No todos envejecemos igual: qué factores determinan la edad biológica

Un estudio de 3.227 muestras de sangre comparó cinco relojes epigenéticos y detectó que cada uno se vincula con procesos distintos del organismo, un dato que puede mejorar su uso en investigaciones sobre envejecimiento

No todos envejecemos igual: qué factores determinan la edad biológica

DEPORTES

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

TELESHOW

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

INFOBAE AMÉRICA

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo para que no suministren asistencia militar a Estados Unidos

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Bolivia repatrió dos ciudadanos que fueron reclutados por Rusia para combatir en la invasión contra Ucrania