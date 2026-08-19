Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

El síndrome que agota más allá del cansancio y transforma la rutina diaria

Una condición subestimada desafía la capacidad de realizar tareas habituales y plantea interrogantes sobre su origen, síntomas y diagnóstico en distintos grupos de la población

Una ilustración de cuatro viñetas con una persona en la cama, en un colectivo, en una oficina frente a un monitor y cenando sola en una mesa.
La encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica es una enfermedad de larga duración que altera la vida cotidiana y la autonomía personal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La encefalomielitis miálgica, también conocida como síndrome de fatiga crónica es una enfermedad compleja y de larga duración que altera de manera profunda la capacidad de sostener las actividades cotidianas. No se trata de un cansancio habitual ni pasajero después de una jornada exigente. Distintos centros médicos y publicaciones especializadas coinciden en que se trata de una afección que puede extenderse durante años y que, en los casos más severos, llega a comprometer la autonomía personal y la vida laboral, escolar o social.

El rasgo central de esta enfermedad es una disminución marcada del nivel de funcionamiento previo, acompañada por un agotamiento intenso que no se resuelve por completo con el descanso. Según Johns Hopkins Medicine, esa limitación puede instalarse de manera gradual o repentina y afectar de forma sostenida la rutina diaria. La enfermedad compromete varios sistemas del organismo y que su impacto va más allá de la sensación de cansancio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Universidad de Harvard, en personas con esta afección se observaron alteraciones vinculadas con el cerebro, el sistema inmunitario, el metabolismo energético, los vasos sanguíneos y la microbiota intestinal. Un estudio señaló, a su vez, que se trata de una condición multisistémica, con dificultades diagnósticas persistentes por la ausencia de biomarcadores definitivos y por la superposición de sus manifestaciones con otras enfermedades.

Un hombre duerme con la cabeza apoyada en sus brazos sobre un escritorio con un teclado, un ratón, una taza de café, documentos y una ventana.
El síndrome de fatiga crónica provoca un agotamiento intenso que no se resuelve con el descanso y reduce el nivel de funcionamiento previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué surge y cuáles son sus síntomas

La causa exacta todavía no se conoce con precisión. De acuerdo con Mayo Clinic, los especialistas consideran que podría intervenir una combinación de factores y no un único desencadenante. En la misma línea, Johns Hopkins Medicine indicó que ciertos cuadros infecciosos pueden actuar como disparadores, entre ellos la mononucleosis infecciosa, aunque en muchos casos no se logra identificar una causa concreta.

PUBLICIDAD

Según Harvard, en muchas personas la enfermedad comienza después de una infección similar a la gripe o tras un episodio de trauma físico, como una cirugía, aunque también puede desarrollarse de forma gradual. La institución también señaló que existen hallazgos que apuntan a alteraciones en el sistema nervioso autónomo, en la regulación hormonal, en la respuesta inmunitaria, en la producción de energía celular y en la microbiota intestinal. Una revisión publicada en Cureus agregó que la investigación actual explora hipótesis vinculadas con desregulación inmunitaria, disfunción mitocondrial, inflamación persistente, alteraciones metabólicas y posibles mecanismos postvirales, incluidos los asociados al COVID.

Una mujer con abrigo beige y pantalón oscuro se inclina con las manos en las rodillas sobre una vereda mojada. El fondo es una calle urbana con edificios y árboles borrosos.
Entre los síntomas del síndrome de fatiga crónica figuran el malestar post-esfuerzo, el sueño no reparador, las dificultades cognitivas y la intolerancia ortostática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores indicaron que no hay biomarcadores validados para confirmar el diagnóstico, lo que obliga a una evaluación clínica amplia y al descarte de otras patologías con manifestaciones parecidas. Entre los síntomas descritos por expertos aparecen los siguientes:

  • Fatiga intensa y persistente que no mejora de forma suficiente con el descanso.
  • Malestar post-esfuerzo, con empeoramiento de los síntomas tras actividad física, mental o emocional.
  • Sueño no reparador, con sensación de no haber descansado al despertar.
  • Dificultades cognitivas, como problemas de memoria, atención, concentración o para encontrar palabras.
  • Intolerancia ortostática, con mareos, fatiga o malestar al permanecer sentado o de pie durante mucho tiempo.
  • Dolores en músculos y articulaciones.
  • Dolores de cabeza de aparición reciente o con un patrón distinto.
  • Palpitaciones, taquicardia o desmayos en algunos casos.
  • Sensibilidad a la luz, al sonido, a olores, alimentos o medicamentos, según detalló Mayo Clinic.
  • Síntomas gastrointestinales en algunos pacientes, de acuerdo con Cleveland Clinic y con la revisión de Cureus.

Factores de riesgo y población en riesgo

Aunque la enfermedad puede afectar a personas de distintas edades y contextos, los especialistas describen ciertos grupos en los que el diagnóstico aparece con mayor frecuencia. Johns Hopkins Medicine indicó que el síndrome de fatiga crónica se presenta entre dos y cuatro veces más en mujeres que en hombres. Harvard también señaló una mayor afectación femenina, mientras que el estudio Cureus precisó que la proporción puede llegar a 4:1 entre personas diagnosticadas.

Mujer Argentina de unos 45 años, vestida con camisa gris y pantalón, apoyada contra una pared clara con la cabeza inclinada y expresión de cansancio.
El síndrome de fatiga crónica se diagnostica entre dos y cuatro veces más en mujeres que en hombres, según centros médicos y estudios citados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con la edad,no existe una franja exclusiva, pero sí tendencias. Es poco común antes de los 10 años y suele comenzar en la adolescencia o en la adultez temprana. Mayo Clinic indicó que afecta con mayor frecuencia a adultos jóvenes y de mediana edad. Cleveland Clinic ubicó como grupos más frecuentes a los adultos de 40 a 60 años y a adolescentes de 10 a 19 años. Harvard, por su parte, mencionó una mayor frecuencia entre los 25 y 45 años, aunque aclaró que puede presentarse a cualquier edad, incluidos los niños.

Los centros médicos también mencionan antecedentes o condiciones que podrían asociarse con mayor riesgo. De acuerdo con Mayo Clinic, personas con otras enfermedades complejas, como fibromialgia o síndrome de taquicardia postural ortostática, pueden tener más probabilidad de desarrollar esta afección. Johns Hopkins Medicine añadió que existe una predisposición genética y que no es infrecuente que más de un integrante de una familia se vea afectado. En adolescentes, esa institución también mencionó una asociación con hipermovilidad articular, con una probabilidad 3,5 veces mayor.

La revisión publicada en Cureus remarcó la relevancia creciente de los cuadros postvirales. En ese punto, junto con Johns Hopkins Medicine coincidieron en que parte de las personas con COVID persistente cumplen criterios diagnósticos compatibles con esta enfermedad, una relación que amplió el interés clínico y científico sobre sus mecanismos y su detección.

Temas Relacionados

Enfermedades crónicasCansanciosistema inmunológicoFatigaSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cáncer colorrectal: una IA podría identificar qué pacientes se beneficiarían con tratamientos más intensos

Un equipo del University College London analizó biopsias de tumores de recto avanzado con un sistema automatizado y halló que agregar un fármaco poco utilizado a la quimioterapia podría reducir a la mitad el riesgo de muerte

Cáncer colorrectal: una IA podría identificar qué pacientes se beneficiarían con tratamientos más intensos

Un estudio reciente respalda la reposición inmediata de glucógeno tras el ejercicio intenso

El especialista Nicolás Terrados advirtió que la recuperación debe empezar apenas termina la actividad y diferenció los tiempos del glucógeno y la fosfocreatina, con foco también en hidratación, descanso y fatiga central

Un estudio reciente respalda la reposición inmediata de glucógeno tras el ejercicio intenso

La edad del organismo: qué miden realmente los relojes del envejecimiento biológico

Con más de 3.000 muestras de sangre analizadas, un equipo de la USC estableció que las cinco herramientas epigenéticas más utilizadas captan procesos celulares distintos y presentó indicadores que anticipan mejor enfermedades asociadas con el paso del tiempo

La edad del organismo: qué miden realmente los relojes del envejecimiento biológico

Los siete hábitos que pueden acelerar el envejecimiento cerebral y cómo revertirlos

La evidencia científica advierte que ciertas conductas en la mediana edad tienen impacto directo en la salud cognitiva. Identificarlos y modificarlos es clave

Los siete hábitos que pueden acelerar el envejecimiento cerebral y cómo revertirlos

No todos envejecemos igual: qué factores determinan la edad biológica

Un estudio de 3.227 muestras de sangre comparó cinco relojes epigenéticos y detectó que cada uno se vincula con procesos distintos del organismo, un dato que puede mejorar su uso en investigaciones sobre envejecimiento

No todos envejecemos igual: qué factores determinan la edad biológica

DEPORTES

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

“A Nadal le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”, el exentrenador de Djokovic reabre el debate sobre el mejor de la historia

Murió a los 11 años en una carrera de karting y es el “ángel” de su amigo Nico Varrone: “Siempre está conmigo”

Fue una de las grandes promesas de su generación, opacó a Messi en sus inicios y a los 41 años desafía a River en la Sudamericana

Deportaron de Paraguay a 10 hinchas de Boca en la previa del partido ante Recoleta

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

TELESHOW

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Sofía “Jujuy” Jiménez en “Lo de Pampita”: “Nunca me repitieron tanto que mi novio es lindo”

Los icónicos 9 días de Moria Casán presa en Paraguay: la amistad con las reclusas y la fortaleza para reinventarse

El mensaje de Raúl Porchetto para su amigo Sandro el día que cumpliría 81 años: “El entrañable amor sigue intacto”

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Los exjugadores de Gran Hermano Generación Dorada tuvieron que votar: quiénes son los nominados de la semana

INFOBAE AMÉRICA

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo para que no suministren asistencia militar a Estados Unidos

Al menos nueve muertos y seis heridos por el incendio de un hotel en India

Los precios del petróleo aumentan por cuarto día consecutivo ante la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz

Bolivia repatrió dos ciudadanos que fueron reclutados por Rusia para combatir en la invasión contra Ucrania