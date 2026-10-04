Cultura

Renata Schussheim, 6 décadas de arte y un año que lo concentra todo: Doctorado Honoris Causa de la UBA, dos libros, una muestra que recorre Italia y un cierre en Buenos Aires

La creadora visual argentina despliega un fin de año con una secuencia de reconocimientos y proyectos que abarcan Venecia y Roma

Una mujer con amplio cabello rojo vestida con una prenda de volantes blancos posa ante un fondo oscuro
Renata Schussheim, 6 décadas de arte y un año que lo concentra todo: Doctorado Honoris Causa de la UBA, dos libros, una muestra que recorre Italia y un cierre en Buenos Aires
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Renata Schussheim cierra 2026 con una secuencia de reconocimientos y proyectos que consolidan su posición como una de las creadoras visuales más activas del arte argentino: el 8 de octubre recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene dos libros en circulación y una exposición internacional desplegada en dos ciudades italianas.

La muestra FULGOR, curada por Romina Del Prete, abrió el 1° de septiembre en ContArt Gallery Venecia y continúa del 17 al 30 de octubre en la sede de la misma galería en Roma, en el barrio Prati.

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Se trata de una única propuesta concebida específicamente para Italia, que reúne nadadoras, criaturas ambiguas y paisajes nocturnos. Schussheim expone individualmente desde 1966, ha presentado su obra en ciudades como Ciudad de México, París, Nápoles y Ginebra, y acumula galardones como los premios ACE, Hugo, Konex de Platino y el Premio Shakespeare de la Embajada Británica.

FULGOR exhibe nadadoras, criaturas ambiguas y paisajes nocturnos en una exposición que es como “una aparición: un instante de luz que emerge de la oscuridad y vuelve visible aquello que hasta entonces permanecía sumergido”, y describe la obra de Schussheim como un espacio donde “el agua, la negrura y los cuerpos suspendidos se convierten en símbolos de transformación”, la define Del Prete.

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A través del espejo, la exhibición que une a Schussheim, Giménez y Stoppani
FULGOR exhibe nadadoras, criaturas ambiguas y paisajes nocturnos en una exposición que es como “una aparición"

La elección de ambas ciudades obedece a una lógica deliberada. Del Prete sostiene que Venecia “puede abrir una dimensión vinculada a la imagen, lo fantástico, la transformación y la mirada contemporánea sobre la obra de Schussheim”, mientras que Roma logra “profundizar la dimensión de la escena, el cuerpo, la memoria y la teatralidad”, poniendo en diálogo la trayectoria de la artista con una ciudad atravesada por la historia del teatro, la ópera y las artes performáticas.

La propia artista sintetiza así el propósito de su trabajo: “Me parece que lo fundamental es provocar un sentimiento, ya sea de placer o inquietud... o deseo y proyectar en el que mira un rebote de sus propias sensaciones”.

En paralelo a FULGOR, Schussheim presenta dos publicaciones que documentan dimensiones distintas de su trayectoria. Figurines, coeditado por Ampersand y Eudeba, reúne por primera vez una selección amplia de los dibujos con los que acompañó, durante más de cinco décadas, producciones de teatro, danza, ópera y rock —tanto argentino como internacional—.

Ilustración de una figura con vestido fucsia de gran volumen sobre fondo negro, junto al texto Renata Schussheim Figurines
"Figurines", coeditado por Ampersand y Eudeba

El libro incluye presentación de Óscar Araiz, con quien colabora desde hace 50 años, y textos de María Moreno. La propuesta del volumen es que esos diseños poseen una autonomía artística que excede la escena y constituyen un archivo del arte contemporáneo donde el dibujo es el punto de partida de la imaginación.

El segundo libro es Colón Oro, un volumen de fotografías sobre la historia del Teatro Colón desde su fundación hasta 2025. Algunas imágenes están intervenidas por la artista y otras son inéditas. La obra fue encargada especialmente por la Fundación La Roca a Schussheim para ser donada al teatro. La selección fue curada con su propia mirada como eje y, según la descripción del proyecto, es “un recorte de un material casi infinito”.

El 8 de octubre, en el marco de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), la UBA le otorgará el título de Doctora Honoris Causa. El reconocimiento se suma al que recibió en 2024, cuando el Centro Cultural Rojas-UBA le entregó el premio Teatro del Mundo a la Trayectoria, y a su declaración como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 2023.

Renata Schussheim con cabello rojo, vestido largo plisado de color negro y guantes rojos sobre el pecho ante un fondo oscuro
Para cerrar el año, la artista llevará FESTUM a Colección Rivarola–El Local (Sol Levinas)

Para cerrar el año, la artista llevará FESTUM a Colección Rivarola–El Local entre el 8 y el 13 de diciembre. La propuesta, descrita como “un universo íntimo”, invita a descubrir y adquirir una selección de arte y objetos de su autoría.

La inauguración coincide con el Día de la Virgen y el 10 de diciembre se integrará a la tercera edición de Hola Rivarola, una iniciativa de los locales del Pasaje Rivarola —ubicado en el centro de Buenos Aires, entre los números 0 y 100 de ese pasaje— que convoca arte, diseño, moda, música, literatura, oficios y gastronomía en un recorrido por su arquitectura singular.

La artista argentina expone de manera individual desde 1966 y suma seis décadas de trayectoria, con presentaciones en Ciudad de México, Río de Janeiro, São Paulo, París, Lille, Nápoles, Turín, Ginebra y Roma. La doble escala italiana se incorpora así a un recorrido internacional ya consolidado.

Nueve figuras dibujadas en trazo negro sobre un fondo negro visten mamelucos blancos en diversas posiciones
De "Figurines"

El escritor Eduardo Galeano escribió sobre la artista: “Renata dibuja y se abre. Flechas lánguidas le salen de adentro y se dejan empujar por la brisa. Las flechas ondulan, atraviesan y limpian la atmósfera; suben lentas, por el aire: navegan cielo arriba”.

La producción de Schussheim también abarca el diseño de vestuario para el bailarín Julio Bocca, el chelista Mstislav Rostropóvich y el músico Charly García. En 2023, la Ciudad de Buenos Aires la declaró Personalidad Destacada de la Cultura y, en 2024, obtuvo el premio Teatro del Mundo a la Trayectoria, entregado por el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires.

Del Prete acompaña la producción de Schussheim desde hace tres décadas y entiende cada proyecto curatorial como “un dispositivo donde obra, puesta en escena y recorrido del público forman parte de un mismo lenguaje”. Su práctica integra curaduría, producción y construcción del espacio-narrativa como herramientas de investigación.

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