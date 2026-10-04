12 mil adolescentes dan a luz cada año en República Dominicana, pese a caída del 55%, según estimaciones de la OPS

Unas 12 mil adolescentes dan a luz cada año en República Dominicana según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud. (PGN de Guatemala)

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Unas 12 mil adolescentes dan a luz cada año en República Dominicana, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un dato que mantiene a la maternidad en menores de edad como uno de los desafíos de salud pública del país caribeño.

La cifra se conoce mientras las autoridades dominicanas preparan su participación en un programa de dos años que busca prevenir embarazos no planificados entre adolescentes y mejorar la calidad de los servicios de salud materna. La iniciativa contará con el apoyo de la OPS y de MSD for Mothers, y también se desarrollará en Guatemala.

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El Ministerio de Salud Pública informó que el proyecto se enfocará en las zonas donde adolescentes y mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a atención médica, controles prenatales, métodos anticonceptivos e información sobre planificación familiar.

República Dominicana y Guatemala implementarán un programa de dos años para prevenir embarazos no planificados en adolescentes. (FOTO: Proceso Digital)

Los embarazos en adolescentes registraron una baja desde 2017

Los datos oficiales muestran una disminución en los partos de adolescentes de entre 15 y 19 años durante los últimos años. La tasa pasó de 75 nacimientos por cada mil adolescentes en 2017 a 34 por cada mil en 2025, una caída del 55%.

En términos absolutos, los registros del Ministerio de Salud indican que los nacimientos en ese grupo de edad descendieron de 35,461 en 2017 a 15,563 en 2025. Su peso dentro del total de partos del país también bajó: pasó del 21% al 11.7% durante ese período.

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A pesar de la reducción, el número estimado de adolescentes que se convierten en madres cada año refleja que la situación continúa presente en el sistema sanitario. La atención durante el embarazo, el parto y el posparto requiere seguimiento médico, especialmente en poblaciones que tienen dificultades para acceder a servicios de salud de forma regular.

La maternidad durante la adolescencia puede requerir controles prenatales oportunos, orientación en salud sexual y reproductiva y acompañamiento después del nacimiento. La prevención también depende del acceso a información clara y a métodos de planificación familiar adecuados para cada edad y situación.

La tasa de nacimientos en jóvenes de entre 15 y 19 años registró una caída del 55 por ciento entre los años 2017 y 2025. (FOTO: Criterio hn)

El plan apunta a reforzar la atención prenatal y la planificación familiar

El acuerdo para poner en marcha el programa fue firmado por el ministro de Salud Pública dominicano, Víctor Atallah, durante las actividades del 63.º Consejo Directivo de la OPS.

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La iniciativa contempla el fortalecimiento de la planificación familiar después del parto y tras otros eventos obstétricos. También prevé acciones para mejorar la atención prenatal y capacitar al personal sanitario en servicios adaptados a las necesidades de adolescentes y jóvenes.

El objetivo es que los establecimientos de salud puedan ofrecer orientación sobre anticoncepción, seguimiento médico y atención materna con una perspectiva centrada en las pacientes. El programa dará prioridad a las comunidades donde persisten mayores barreras geográficas, económicas o sociales para recibir asistencia sanitaria.

Atallah señaló que el acuerdo permitirá sostener las acciones del país en materia de salud materna y atención a adolescentes. El funcionario indicó que el trabajo conjunto buscará ampliar la planificación familiar después del parto, reforzar el control prenatal y formar al personal de salud.

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La OPS estima que la iniciativa beneficiará directamente a entre 10 mil y 15 mil adolescentes y jóvenes de República Dominicana y Guatemala. Durante los próximos dos años, el programa concentrará sus acciones en la prevención de embarazos no planificados y en la mejora de la atención para madres adolescentes.