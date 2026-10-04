Moneda y precios: en los últimos doce meses la inflación triplicó el crecimiento de la base monetaria

Una persona realiza compras en un mercado Central de Frutas y Verduras de Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Guardar

Entre principios de año y julio de este año el principal factor de expansión de la base monetaria fueron las compras de divisas del Banco Central al sector externo, por exportaciones netas y emisiones de deuda netas de formación de activos externos, pero el BCRA y el Tesoro esterilizaron (absorbieron, sacaron de circulación) los pesos que estimaba superaban a la demanda de dinero.

El último reporte semanal de la consultora Quantum resalta que desde agosto menguó la compra de divisas del BCRA, debido a una menor oferta de dólares por la estacionalidad de la liquidación de exportaciones del agro y de las emisiones de deuda empresaria: el promedio de compras diarias pasó de USD 103 millones en julio a USD 39 millones en agosto y a USD 15 millones en septiembre, una caída de casi 85% que redujo la expansión de la base por ese factor sin afectar la tasa de interés, que se mantuvo estable.

PUBLICIDAD

El informe identifica dos etapas de la dinámica monetaria en lo que va del año.

Enero-julio: expansión y absorción monetaria

La base monetaria en pesos se expandió $462.000 millones por mes, principalmente impulsada por la compra de divisas al sector privado (a un promedio mensual de USD 2.700 millones) y facilitada por el hecho de que esa etapa abarca meses de alta estacionalidad en la demanda de pesos, en especial enero y julio.

Quantum explica que esa expansión fue absorbida, de un lado, por un aumento de los depósitos del Tesoro en el BCRA y por las compras de divisas que el Tesoro le hizo también al Central (promedio mensual de $1,1 billones), originada también en la renovación de los vencimientos de deuda en pesos, la proporción del resultado de caja depositado en el BCRA y la transferencia de utilidades contables al Tesoro por $24 billones de mayo pasado. De ese total el Tesoro aplicó ARS 16 billones a cancelar Letras Intransferibles que tenía el BCRA y depositó el resto. De otro lado, también hubo absorción por el excedente de liquidez de los bancos debido al bajo crecimiento del crédito y a la mayor cantidad de recursos por la reducción de los requisitos de liquidez y la forma de integración en los primeros meses del año.

PUBLICIDAD

De hecho, precisa el informe, el actual requisito de liquidez, de 34% sobre los depósitos, si bien es más bajo que el pico de 38% al que se había llegado en noviembre de 2025 (corrida contra el peso en contexto electoral), es alto comparado con el 25% promedio de todo ese año. En igual sentido cambiaron los ratios de cobertura con títulos públicos.

La baja de encajes dotó al sistema de mayor capacidad prestable y de financiamiento al Tesoro, cuya tasa de renovación promedio de vencimientos trepó al 116%, absorbiendo por esa vía $16,5 billones, mientras el BCRA estabilizaba la tasa de interés en niveles de 2% efectivo mensual, similar a las expectativas de inflación.

PUBLICIDAD

De resultas, el Tesoro tiene saldos en el BCRA por $8,1 billones, neutrales mientras no se usen, y el Central tiene realizadas operaciones pasivas con los bancos por $1,3 billones, sumando por ambas vías el 20% de la base monetaria, porción a la que puede recurrir si la demanda de pesos y el crédito lo requiere.

Agosto-septiembre: menor compra de divisas y desaceleración de base

Hasta el 24 del mes pasado la base monetaria se contrajo $222.000 millones por mes y, debido a menores compras de dólares por el BCRA, el aporte del sector externo a la expansión de base bajó a $753.000 millones por mes. En cambio, ahora las operaciones del sector público casi no alteraron las disponibilidades del Tesoro en el BCRA. El sector financiero siguió subiendo las colocaciones de excedentes en el BCRA a $991.000 millones por mes y la tasa de interés casi no varió.

PUBLICIDAD

He ahí la llamativa relación entre la política monetaria y la inflación actuales: desde fines de julio la base monetaria aumentó 0,5% nominal, mientras la inflación del período fue 3,9%, casi ocho veces más. Y comparada con un año atrás, la base monetaria se incrementó 11,7% nominal, contra una inflación acumulada de 33,6%, una contracción real de 16 por ciento. La fe monetaria oficial se mantiene, aunque los resultados se demoran.