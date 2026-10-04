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La ocurrente sentencia de Leonel Flores cuando le preguntaron por haber jugado dos partidos con Boca y la Selección en 24 horas

El juvenil del Xeneize participó de cuatro encuentros en la última semana y, tras su doblete contra Unión el viernes, jugó todo el complemento en la goleada de Argentina contra Bukina Faso del sábado

El joven de 19 años participó de cuatro partidos en una semana con Boca y Argentina
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Leonel Flores vivió una semana agitada. Tras su magnífico estreno con la camiseta de la selección argentina contra Bolivia en Córdoba, el extremo de 19 años volvió a deslumbrar al público albiceleste en la goleada 7-0 contra Burkina Faso, al punto de ser uno de los más aplaudidos por el público en el Estadio Monumental. Esto ocurrió menos de 24 horas después de marcar dos goles para Boca Juniors frente a Unión por el Torneo Clausura.

Tengo 19 años, no es la gran cosa. Tengo la energía para jugar otro partido si se puede, aparte me gusta. Prefiero eso antes que parar tanto tiempo. Obviamente es loco, jugué ayer y jugué hoy. Tengo 19 años, no es la gran cosa. No fue charlado, el tiempo que me quiera poner, si me quiera poner o no, con tal de estar acá ya soy feliz”, comentó entre risas sobre la exigencia del raid de partidos consecutivos en zona mixta.

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La seguidilla de apariciones de Flores comenzó el 27 de septiembre en la agónica remontada de Boca Juniors contra Racing por Copa Argentina, donde sumó 70 minutos. El miércoles, en Córdoba, debutó de forma magistral con Argentina en solo 10 minutos. El viernes jugó media hora en La Bombonera y se lució con un doblete para el 3-0 de Boca ante el Tatengue.

Ya en la jornada del sábado, Flores ingresó en el entretiempo y completó todo el complemento, con otra performance destacada a partir de su desequilibrio. Durante su tiempo en el campo, buscó el uno contra uno, intentó desbordar y estuvo cerca de convertir con un remate potente que se desvió antes de llegar al arco rival. En total, en un lapso de una semana y cuatro partidos, el joven de 19 años acumuló 155 minutos en cancha.

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La asombrosa seguidilla de partidos que disputó Leonel Flores entre la selección argentina y Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)
La asombrosa seguidilla de partidos que disputó Leonel Flores entre la selección argentina y Boca Juniors (REUTERS/Rodrigo Valle)

Infobae habló con los hinchas en la previa del encuentro y, pese a que Nico Paz fue el más elegido en relación a la ilusión que genera la nueva camada, la aparición del juvenil de Boca no pasó desapercibida por la gente. Pese a que alguno ya se animó a ponerlo como candidato como el próximo número 10, Flores dejó en claro que no hay que apurar los tiempos. “Es mucho, yo estoy tranquilo. Es todo un proceso, recién arranco. No tengo la presión, cualquier número que me den yo voy a ser feliz. Jugar a la pelota me hace feliz”, le explicó a TyC Sports.

El encuentro ante Burkina Faso también marcó la primera presencia de Flores en el estadio Monumental. El futbolista jugó su primer partido oficial con Boca el 16 de julio, frente a Sarmiento, por la Copa Argentina, pero hasta entonces no visitó la cancha de River. El próximo Superclásico del torneo Clausura se jugará en Brandsen 805, por lo que Flores tampoco tendría su primera visita a Núñez con la camiseta de Xeneize en esa competencia.

Lionel Scaloni valoró que el delantero trasladara a la Selección las características que exhibe en Boca. “Les pedimos que hagan lo que hacen en sus clubes, y él hace lo que hace en su club. Si no lo hiciera estaríamos preocupados. Tiene que hacerlo, porque lo hace muy bien”, afirmó el entrenador en varias oportunidades.

Un día antes de su ingreso contra Burkina Faso, Flores le convirtió dos goles a Unión (Fotobaires)
Un día antes de su ingreso contra Burkina Faso, Flores le convirtió dos goles a Unión (Fotobaires)

El técnico argentino también se refirió al aporte de los futbolistas de menor edad: “Todos los chicos jóvenes están aportando frescura y las ganas de querer estar. Hay que llevarlo poco a poco; le dimos medio tiempo y el partido daba para dárselo. No tiene por qué cargarse de responsabilidad, hay que ir de a poco y estos jóvenes nos darán alegrías”.

Leonel Flores todavía tiene un cargado calendario por delante. El próximo martes, la selección argentina vivirá la emotiva despedida de Lionel Messi contra Benín en el Estadio Monumental. De regreso en Boca, el viernes a las 19:30, viajará a Córdoba para chocar contra Instituto para iniciar un apretado mes de octubre para el Xeneize: jugará seis partidos entre el plano local y las semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama (la ida será el martes 13).

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