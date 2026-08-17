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Despertarse varias veces por la noche podría estar asociado a mayor predisposición genética al Alzheimer

Investigadores en Bélgica identificaron que las interrupciones breves del sueño se relacionan con un perfil genético de mayor riesgo en personas sanas de mediana edad, sin predecir casos individuales

Hombre caucásico en cama, sentado con expresión de asombro y manos en el cabello. Mesita de noche con vaso de agua, libro y despertador digital que marca 1:55 AM.
En un estudio observacional en Bélgica con más de 500 adultos sanos, las interrupciones breves del descanso se vincularon con una mayor vulnerabilidad poligénica a esta demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio en Bélgica detectó que los microdespertares nocturnos se asocian con un mayor riesgo genético de desarrollar Alzheimer en adultos de mediana edad. La investigación fue realizada por la Universidad de Lieja y difundida por Europa Press en Infosalus.

El trabajo fue publicado en la revista científica Sleep y contó con apoyo de la Fundación Stop Alzheimer’s, una entidad belga. El análisis incluyó a más de 500 personas sanas y encontró una relación entre esas interrupciones breves del sueño y una mayor vulnerabilidad genética, aunque no permite prever qué personas desarrollarán la enfermedad.

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La investigación suma evidencia sobre el valor del sueño como posible vía para detectar señales tempranas antes de la aparición de problemas de memoria. Según informó el medio, los resultados no plantean un método de diagnóstico, pero sí una asociación que podría servir para identificar perfiles de riesgo en etapas iniciales.

Los autores analizaron en conjunto los patrones de descanso y el llamado riesgo poligénico, un indicador que resume la influencia combinada de varios genes sobre la probabilidad de desarrollar una enfermedad. A partir de esa comparación, el estudio buscó posibles conexiones entre genética y alteraciones del sueño.

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Qué encontró el estudio en más de 500 personas sanas

Infografía con ilustraciones de un cerebro, cadenas de ADN, personas durmiendo, una lupa, gráficos y texto sobre el sueño y el Alzheimer.
Una infografía detalla la investigación belga que asocia los microdespertares nocturnos con un mayor riesgo poligénico de Alzheimer en adultos de mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Universidad de Lieja incluyó a más de 500 personas sin diagnóstico de Alzheimer ni signos clínicos de deterioro cognitivo. Los científicos examinaron los patrones de sueño de los participantes y compararon esos datos con su riesgo poligénico.

De acuerdo con el reporte, entre las variables analizadas sobresalió la frecuencia de los microdespertares nocturnos. Esos episodios son breves periodos de actividad cerebral que no despiertan por completo a la persona, pero alteran la continuidad del descanso.

Los autores detectaron que una mayor frecuencia de microdespertares se relacionó con un mayor riesgo genético dentro de un grupo específico de la muestra. El trabajo aclaró que ese riesgo poligénico fue bajo y que, por sí solo, no permite anticipar quién desarrollará la enfermedad.

La relación apareció en adultos de mediana edad

Una mujer mayor de cabello gris se sienta frente a una mesa de madera y manipula varias tarjetas blancas rectangulares con diseños de colores.
El vínculo entre microdespertares y predisposición a Alzheimer apareció en la mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación se observó en participantes de mayor edad dentro del grupo estudiado, en especial en adultos de mediana edad. En cambio, el estudio no registró esa relación en adultos jóvenes, según detalló Europa Press.

Esa diferencia llevó a los investigadores a considerar que el sueño podría mostrar señales sutiles de vulnerabilidad mucho antes de la aparición de fallas de memoria. La línea de trabajo partió de una pregunta central: si algunos indicios tempranos del Alzheimer podrían expresarse durante la noche.

Para los autores, ese hallazgo cobra interés porque el Alzheimer no depende de un único gen ni queda al margen de la herencia. Por eso, el estudio utilizó el riesgo poligénico como herramienta para explorar conexiones posibles entre predisposición genética y calidad del descanso.

El sueño, bajo estudio como marcador temprano

Mujer durmiendo de lado en la cama con pijama, usando una almohada contorneada. Se ven una mesita de noche, una lámpara y una ventana.
Los resultados suman evidencia de que medidas del descanso podrían ayudar a identificar perfiles de riesgo antes de fallas de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también puso el foco en el locus cerúleo, una región del tronco encefálico vinculada con la vigilia, la atención y la regulación del sueño. Gilles Vandewalle, director de Investigación del Fondo para la Investigación Científica de la Universidad de Lieja, explicó que esa zona es difícil de observar, aunque parece participar en mecanismos iniciales relacionados con la enfermedad.

A partir de ese marco, los científicos sostuvieron que el sueño podría convertirse en un marcador accesible para la identificación temprana de personas vulnerables. La hipótesis es que el análisis del descanso permita detectar perfiles de riesgo antes de que aparezcan manifestaciones clínicas.

Lucie Leroux, integrante de la Fundación Stop Alzheimer’s, señaló que el sueño puede funcionar como un indicador de salud y también como una posible vía de intervención. Esa línea plantea la posibilidad de mejorar la calidad del descanso en personas con predisposición genética para intentar frenar o retrasar la progresión de la enfermedad.

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