GLP-1, entre los beneficios metabólicos y los riesgos del uso sin control

Mark Hyman y Tyna Moore plantearon que el debate sobre los GLP-1 ya no pasa solo por bajar de peso, sino por cómo usarlos, con qué controles y en qué pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un nuevo episodio del podcast The Dr. Hyman Show, el médico Mark Hyman volvió a entrevistar a la especialista Tyna Moore, especialista enfocada en salud metabólica, para revisar qué cambió en la discusión sobre los GLP-1 tras varios años de uso extendido.

La conversación se concentró en un punto que ambos presentaron como central: el debate ya no pasaba solo por si estos fármacos servían para bajar de peso, sino por cómo usarlos, con qué controles y en qué pacientes. Hyman planteó desde el inicio que había modificado su mirada sobre estas drogas después de seguir su evolución en la práctica y en la investigación.

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Moore, por su parte, sostuvo que su posición se afirmó con el tiempo en torno de una idea precisa: las dosis debían ser lo más bajas posible dentro de un esquema más amplio, con alimentación, entrenamiento y seguimiento médico.

Tyna Moore sostuvo que los GLP-1 deben indicarse en las dosis más bajas posibles dentro de un plan con alimentación, entrenamiento y seguimiento médico (YouTube/@drmarkhyman)

Ese corrimiento de foco ordenó el resto de la entrevista y permitió leer el fenómeno desde una pregunta más concreta: qué aprendieron los médicos que las defienden luego de años de uso masivo.

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Del entusiasmo inicial a la discusión sobre cómo usarlos

Hyman recordó que en una charla anterior ya habían repasado controversias alrededor de estos tratamientos, entre ellas los efectos adversos, el costo, las microdosis y la circulación cada vez más extendida de recetas.

En esta nueva conversación, el planteo fue otro: revisar “lo bueno, lo malo y lo feo” cuando los GLP-1 ya llevaban varios años en el mercado y eran utilizados por millones de personas. Moore respondió que su postura se mantuvo, aunque con un énfasis mayor en la necesidad de integrarlos a un plan de tratamiento y no presentarlos como una solución aislada.

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La entrevista revisó los efectos adversos, el costo, las microdosis y la expansión de las recetas de GLP-1 tras varios años de uso masivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tenemos que hacer todas las cosas, y esto es solo una herramienta dentro de una caja de herramientas”, afirmó. En ese punto, la entrevista dejó de ser una defensa general de estos medicamentos y pasó a una discusión sobre criterios de uso.

Dosis, hábitos y límites de una receta aislada

Uno de los ejes más definidos del intercambio giró alrededor de la forma en que se prescribían estos fármacos. Hyman cuestionó a los médicos que, según dijo, los indicaban sin acompañamiento en nutrición, educación y entrenamiento de fuerza.

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A su entender, esa lógica dejaba a los pacientes solos frente a un tratamiento que, sin cambios de hábitos, podía derivar en rebote de peso, metabolismo más lento y pérdida de masa magra.

Mark Hyman cuestionó la prescripción de GLP-1 sin acompañamiento en nutrición y fuerza porque puede favorecer rebote de peso, metabolismo más lento y pérdida de masa magra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moore explicó que los GLP-1 eran compuestos que el cuerpo producía y que actuaban sobre el intestino, el cerebro y otros receptores del organismo. En dosis farmacéuticas habituales, señaló, reducían el vaciamiento gástrico, enlentecían la motilidad digestiva y modificaban las señales de hambre y saciedad.

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También sostuvo que su efecto no se agotaba en que la persona comiera menos. “La salud metabólica es el núcleo de todo”, dijo, al afirmar que podían aparecer beneficios incluso sin una relación directa con la pérdida de peso.

Riesgos observados y discusión sobre la pérdida muscular

La entrevista también incluyó un repaso de efectos adversos que ambos dijeron haber visto en la práctica clínica. Moore mencionó el riesgo de pancreatitis y de cálculos biliares con compromiso pancreático. Hyman coincidió y afirmó que había observado elevaciones de enzimas pancreáticas en pacientes de su consulta.

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Tyna Moore explicó que los GLP-1 actúan sobre el intestino, el cerebro y otros receptores, y que su impacto también alcanza la salud metabólica más allá del apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese tramo reforzó una de las ideas más insistentes de la charla: para ellos, el problema no era solo la droga, sino la combinación entre dosis altas, controles insuficientes y pacientes con cuadros metabólicos ya comprometidos.

Otro punto de debate fue la pérdida de músculo. Moore cuestionó la lectura más alarmista de estudios previos y remarcó que la categoría masa magra no equivalía de forma directa a músculo, ya que también incluía fluidos y otros tejidos blandos.

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Según sostuvo, no había una pérdida excesiva de músculo atribuible al mecanismo del GLP-1 y el patrón se parecía al de otros procesos de descenso de peso si no se protegía la masa muscular con proteína y entrenamiento.

La conversación señaló riesgos de pancreatitis, cálculos biliares y elevación de enzimas pancreáticas, sobre todo con dosis altas y controles insuficientes de GLP-1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hyman resumió esa idea al señalar que cualquier adelgazamiento sin trabajo de fuerza podía producir ese efecto. Moore lo condensó en una frase: “Los GLP-1 no vienen por tu músculo”.

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Qué beneficios describieron más allá del descenso de peso

La parte más expansiva de la conversación apareció cuando Moore habló de posibles efectos por fuera del control del apetito. Sostuvo que estos péptidos mostraban acciones sobre células inmunes y mencionó mejoras observadas en pacientes con síndrome de activación mastocitaria, incluso con dosis bajas. También aludió a reportes sobre inflamación y mejor tolerancia a alimentos que antes provocaban reacciones.

Tyna Moore afirmó que la pérdida de masa magra con GLP-1 no implica una pérdida excesiva de músculo si se protege con proteína y entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano del sistema nervioso, dijo que recibió mensajes de personas que describieron cambios en conductas adictivas y en trastornos de la alimentación. Mencionó casos de pacientes que dejaron antidepresivos, suspendieron el juego compulsivo o modificaron su relación con la comida.

Aun así, dejó planteado ese punto más como una observación abierta que como una certeza cerrada. “Hay algo que está cambiando la arquitectura en el cerebro de alguna manera”, afirmó, aunque agregó que todavía no sabía con precisión cómo operaba ese mecanismo.

Qué pacientes requieren más control y qué seguimiento propusieron

Sobre fertilidad, Moore afirmó que observó mejoras tanto en hombres como en mujeres a partir de avances en salud metabólica. También dijo que había visto embarazos en pacientes tratadas con estos fármacos.

Mark Hyman y Tyna Moore coincidieron en que el uso de GLP-1 requiere análisis de laboratorio, seguimiento clínico y vigilancia de fertilidad, función hepática, función renal y estado nutricional

Al mismo tiempo, aclaró que la respuesta no era igual en todos los casos y mencionó diferencias genéticas, además de situaciones en las que el inicio del tratamiento agravó de forma transitoria otros desequilibrios hormonales.

En el cierre, ambos coincidieron en que el uso de GLP-1 exigía seguimiento clínico, análisis de laboratorio y un abordaje integral. Moore enumeró marcadores que consideró útiles, como insulina en ayunas, hemoglobina A1C, proteína C reactiva, función hepática, función renal, perfil lipídico, tiroides y estado nutricional.

También advirtió sobre cuadros de malnutrición en personas con dosis altas y escasa ingesta. La conclusión práctica de esa conversación no pasó por una defensa irrestricta de estos medicamentos, sino por una advertencia sobre su uso.