No comer menos sino distinto: la clave de un nuevo estudio sobre dieta vegana y pérdida de peso

Una dieta vegana baja en grasas redujo la densidad energética de los alimentos en un 30% en 16 semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las dietas veganas se asocian desde hace años con la pérdida de peso y mejoras en la salud cardiovascular, pero los mecanismos detrás de esos beneficios no estaban del todo claros.

Investigadores de los Estados Unidos publicaron en la revista JAMA Network Open identificaron uno de esos mecanismos con precisión: la densidad energética, es decir, la cantidad de calorías que contiene cada gramo de alimento.

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Quienes siguieron una dieta vegana baja en grasas redujeron esa densidad en un 30% en solo 16 semanas, sin que se les pidiera limitar porciones ni contar calorías. Ese cambio se tradujo directamente en menor ingesta calórica y mayor pérdida de peso.

La investigación fue conducida por Hana Kahleova, Tatiana Znayenko-Miller, Cristina Maracine, Richard Holubkov y Neal Barnard, del Comité de Médicos por una Medicina Responsable, la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington, en los Estados Unidos.

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Comer sin contar calorías

El estudio en JAMA Network Open identificó la densidad energética como un mecanismo de la pérdida de peso en la dieta vegana./Fundación Mundial de la Obesidad

El sobrepeso y la obesidad se asocian a enfermedades como la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares, y los tratamientos clásicos suelen pedir a los pacientes que restrinjan calorías de forma consciente.

Sostener esa restricción en el tiempo es difícil para la mayoría de las personas, lo que llevó a los investigadores a buscar estrategias que funcionen sin imponer límites estrictos.

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Las dietas de baja densidad energética —las que incluyen alimentos con pocas calorías por gramo, como frutas, verduras y legumbres— mostraron en estudios anteriores que favorecen la saciedad y el control del peso.

Aun así, quedaba sin respuesta si la composición propia de una dieta vegana reducía esa densidad de forma automática y si ese era el mecanismo que explicaba la pérdida de peso.

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El nuevo estudio buscó poner a prueba esa hipótesis: los alimentos vegetales son ricos en agua y fibra, lo que aumenta el volumen del plato sin sumar calorías proporcionales. Los investigadores querían saber si elegir alimentos vegetales, más que controlar cuánto se come, era la clave del cambio.

Verduras, datos y 16 semanas

Los participantes con dieta vegana bajaron en promedio 357 kilocalorías por día sin contar calorías ni reducir porciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo es un análisis secundario de un ensayo clínico aleatorizado —un tipo de estudio en el que los participantes se asignan al azar a distintos grupos para reducir el margen de error— realizado entre 2017 y 2019 en Washington, DC.

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De 3.115 personas evaluadas, 244 adultos con sobrepeso se dividieron en dos grupos iguales: uno siguió una dieta vegana baja en grasas sin restricción de cantidades, y el otro mantuvo sus hábitos sin cambios.

Cada participante completó un registro de alimentación de tres días al inicio y a las 16 semanas, revisado por un nutricionista certificado.

La densidad energética se calculó como el cociente entre las calorías totales y el peso total de los alimentos consumidos, y el análisis estadístico lo realizó un especialista sin conocimiento de qué dieta había seguido cada participante.

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La investigación comparó a 244 adultos con sobrepeso entre un grupo con dieta vegana baja en grasas y un grupo control (Imagen Ilustrativa Infobae)

La densidad energética no cambió en el grupo control, pero cayó un 30% en el grupo vegano. La investigación señaló que “la adopción de una dieta vegana baja en grasas redujo la densidad energética de la dieta en aproximadamente un 30%, lo que se asoció con una menor ingesta de energía y una mayor pérdida de peso”.

La ingesta calórica bajó 357 kilocalorías por día en promedio en el grupo vegano, mientras que el peso total de comida consumida no varió en ninguno de los dos grupos.

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La reducción estuvo ligada a la eliminación de carnes, lácteos y huevos, y al aumento del consumo de verduras y legumbres.

Los investigadores afirmaron que “estos hallazgos proporcionan una explicación mecanicista para la pérdida de peso observada con las dietas veganas”.

La reducción de la densidad energética se vinculó con la eliminación de carnes, lácteos y huevos y con más verduras y legumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, señalaron que “la reducción de aproximadamente el 30% en la densidad energética observada en este estudio representa un cambio sustancial que es poco probable lograr y mantener solo con el control de las porciones”.

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Concluyeron que priorizar alimentos vegetales ricos en fibra y agua puede producir pérdida de peso clínicamente relevante sin necesidad de restringir calorías.

Entre las limitaciones, reconocieron que el registro de alimentos fue autoinformado por los participantes y que estos eran voluntarios de investigación, un perfil que no necesariamente representa a la población general.

El estudio no especificó pasos futuros concretos, pero abre una línea de trabajo clara sobre cómo aplicar la reducción de densidad energética como herramienta clínica en distintos grupos de población.