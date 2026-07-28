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Por qué el intercambio de plasma podría ser la respuesta ante una rara enfermedad que puede provocar ceguera

Un metaanálisis publicado en Neurology reunió datos de 10 estudios y 1.045 pacientes con MOGAD, una patología autoinmune que ataca el nervio óptico y la médula espinal

El MOGAD es una enfermedad autoinmune rara que ataca los nervios y puede causar pérdida de visión o parálisis.
El MOGAD es una enfermedad autoinmune rara que ataca los nervios y puede causar pérdida de visión o parálisis.
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Cada año, miles de personas en todo el mundo reciben un diagnóstico que pocas veces figura en los manuales populares de salud: MOGAD, una enfermedad autoinmune rara en la que el propio sistema inmunitario ataca los nervios y puede provocar desde pérdida de visión hasta parálisis. Para quienes no responden al tratamiento estándar con corticosteroides, las opciones son escasas y el daño, en muchos casos, llega a ser permanente.

Un nuevo análisis científico trae datos que podrían cambiar ese panorama: ocho de cada diez pacientes con pérdida de visión por MOGAD lograron una recuperación visual plena después de recibir intercambio de plasma, un procedimiento que filtra la sangre para eliminar los anticuerpos responsables del ataque. Los efectos adversos fueron infrecuentes: apenas el tres por ciento de los casos los presentó.

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Un estudio publicado en Neurology, la revista médica de la Academia Americana de Neurología (AAN, por sus siglas en inglés), revisó de forma sistemática toda la evidencia disponible sobre el intercambio de plasma en pacientes con MOGAD. Los resultados muestran una asociación consistente entre el procedimiento y la recuperación, aunque los autores aclararon que el tipo de diseño utilizado no permite establecer causalidad directa.

Qué es el intercambio de plasma y por qué se estudia en MOGAD

Fotografía macro de un ojo humano con iris azul y marrón, pupila negra, anillo límbico oscuro, esclerótica blanca y pestañas.
La neuritis óptica aislada concentró el 41% de los ataques de MOGAD analizados, por delante de las formas combinadas con médula espinal o cerebro.

El intercambio de plasma, también llamado plasmaféresis, es un procedimiento por el cual se extrae sangre del cuerpo, se separa el plasma líquido de las células sanguíneas y se desecha ese plasma, que puede contener los anticuerpos responsables del ataque autoinmune. Las células se devuelven al organismo mezcladas con un fluido de reemplazo.

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“Esta evidencia resulta prometedora, ya que muchas personas no responden bien al tratamiento principal con esteroides para el MOGAD y, sin un tratamiento rápido y eficaz, parte del daño puede ser irreversible”, afirmó Marina Vilardo, médica de la Universidad de Harvard en Boston y miembro de la AAN, según el comunicado de prensa institucional.

Esa brecha terapéutica es precisamente la que el análisis intentó cuantificar. Antes de este trabajo, la evidencia sobre el uso del intercambio de plasma en MOGAD era fragmentada y provenía de estudios individuales con criterios y métodos distintos. Una revisión sistemática y metaanálisis permitió obtener una estimación de los beneficios y los riesgos del procedimiento.

Los números del análisis

Transfusión de sangre
Los pacientes con afectación de médula espinal o cerebro alcanzaron una buena recuperación en el 94% de los casos tratados con intercambio de plasma.

Para el estudio, los investigadores identificaron y analizaron 10 publicaciones científicas que reunían datos de 1.045 pacientes con MOGAD y un total de 1.368 ataques registrados durante el período de seguimiento. Los participantes fueron monitoreados durante un promedio de 11 meses.

Los ataques se clasificaron según sus síntomas predominantes: el 41% correspondió a neuritis óptica aislada; el 29%, a una combinación de neuritis óptica con síntomas de médula espinal, como debilidad muscular, o síntomas cerebrales, como confusión y cefalea; y el 12% restante involucró únicamente síntomas de médula espinal.

Los resultados más notorios se registraron en el grupo de neuritis óptica: el 81% de esos pacientes alcanzó una recuperación considerada excelente, definida como la recuperación completa o casi completa de los síntomas con una agudeza visual igual o superior a 20/25, equivalente a una visión funcional plena.

Los autores señalaron que la heterogeneidad de los estudios y el diseño observacional del metaanálisis exigen ensayos clínicos aleatorizados sobre MOGAD.
Los autores señalaron que la heterogeneidad de los estudios y el diseño observacional del metaanálisis exigen ensayos clínicos aleatorizados sobre MOGAD.

Entre quienes tenían afectación simultánea de médula espinal o cerebro, el 94% logró una buena recuperación, entendida como recuperación funcional sin alcanzar el nivel basal previo al ataque. Los efectos adversos vinculados al procedimiento fueron poco frecuentes: solo el 3% de los participantes los experimentó, según se detalla en el estudio.

Limitaciones y alcances del hallazgo

Los propios autores señalaron que el análisis tiene restricciones que deben considerarse al interpretar los resultados. Los estudios incluidos emplearon distintos métodos y criterios para definir los desenlaces clínicos, lo que introduce heterogeneidad en los datos y dificulta obtener conclusiones firmes. Asimismo, el diseño observacional del metaanálisis impide afirmar que el intercambio de plasma sea la causa directa de las mejoras observadas: los datos solo permiten hablar de asociación.

Con todo, los investigadores consideraron que la magnitud de los beneficios registrados justifica contemplar el procedimiento como alternativa terapéutica en ciertos escenarios. “Este análisis sugiere que el intercambio de plasma debería considerarse para las personas que no responden completamente al tratamiento con esteroides para el MOGAD y para las que tienen ataques graves con síntomas como pérdida total de la visión o parálisis”, sostuvo Vilardo, según el comunicado de prensa de la AAN.

La revisión identificó los beneficios más pronunciados en pacientes cuyo síntoma principal fue la neuritis óptica, aunque los resultados en presentaciones combinadas, que involucran tanto la médula espinal como el cerebro, también mostraron tasas de recuperación favorables. Las limitaciones metodológicas del análisis abren la puerta a la realización de ensayos clínicos aleatorizados que permitan confirmar la eficacia del tratamiento y determinar en qué pacientes y en qué momento del ataque conviene iniciarlo.

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