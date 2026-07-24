Cuál es el límite real de la vida humana según la ciencia

Un estudio sostiene que las mutaciones aleatorias del ADN fijan un techo humano de 150 a 190 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología de Rusia determinó que las mutaciones aleatorias del ADN fijan un límite a la vida humana incluso en un escenario ideal en el que la medicina lograra eliminar el resto de los procesos del envejecimiento: la mayoría de las personas no superaría los 150 a 190 años, porque el daño genético seguiría acumulándose hasta afectar el funcionamiento del organismo, informó el portal científico Science Alert.

Las simulaciones ubican la esperanza de vida mediana en un rango de 146 a 194 años dentro de una población libre de enfermedades asociadas a la edad. Esa cifra equivale a cerca del doble de la longevidad humana actual, de unos 79 años en las condiciones más favorables descritas por el portal.

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El hallazgo, publicado en la revista científica npj Aging, no constituye una predicción sobre cuánto vivirá la población en el futuro, sino un experimento teórico para medir hasta dónde podrían limitar la vida las mutaciones somáticas por sí solas.

El equipo se propuso determinar si las mutaciones aleatorias del ADN seguirían imponiendo un techo a la vida humana aunque todos los demás rasgos del envejecimiento pudieran eliminarse. El modelo lo confirmó: nadie viviría para siempre, incluso si se evitaran el cáncer y otras enfermedades vinculadas con la edad.

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El daño en células vitales impone el techo biológico

Con el paso del tiempo, el ADN acumula mutaciones al azar. Cada división celular puede introducir pequeños errores, y aunque el organismo cuenta con mecanismos de reparación, estos no son perfectos.

La mayoría de esas mutaciones no causa daños, pero algunas contribuyen a enfermedades como el cáncer. El nuevo análisis plantea que, aun si esas patologías pudieran prevenirse, la acumulación continuaría y deterioraría de forma gradual la capacidad funcional de las células.

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El equipo dirigido por el biólogo computacional Dmitrii Kriukov construyó un modelo matemático para cuantificar de manera sistemática cómo la tasa de mutación del ADN afecta a los principales órganos del cuerpo. Con esa información calculó la duración de la vida en una población humana sin enfermedades relacionadas con la edad.

Kriukov advirtió que se trata de “una estimación matemática, aunque cuidadosa, no de datos experimentales". También señaló que las vidas máximas calculadas “no son un veredicto de inevitabilidad”, pero sí muestran que las mutaciones somáticas, aunque por sí solas parecen un motor débil del envejecimiento, pueden volverse decisivas cuando se combinan con otros mecanismos.

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El estudio también distingue entre tejidos con distinta resistencia. Órganos y tejidos como la piel y el hígado reemplazan células viejas por nuevas de forma constante, por lo que en teoría pueden sostener esa renovación durante mucho tiempo. En cambio, células de órganos vitales como el corazón y el cerebro son en gran medida irreemplazables. Esas células de larga vida siguen acumulando mutaciones a lo largo de los años y, conforme al equipo, son las que imponen las restricciones más estrictas sobre la duración máxima de la vida.

El estudio indica que cada división celular puede sumar mutaciones en el ADN y que los mecanismos de reparación del organismo no corrigen todos los errores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mutaciones son solo una parte del envejecimiento

La hipótesis de que la acumulación de mutaciones en el ADN podría ser la causa fundamental del envejecimiento se discute desde hace décadas y constituye la base de la teoría somática del envejecimiento. Estudios anteriores ya habían mostrado que las mutaciones aumentan a lo largo de la vida, pero seguía abierta la discusión sobre si ese fenómeno bastaba por sí solo para explicar el deterioro asociado a la edad.

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El trabajo de Kriukov y sus colegas sugiere que las mutaciones somáticas son solo una parte del problema. Si ese factor por sí solo fija una vida mediana de alrededor de 156 años y la humanidad vive mucho menos, entonces deben existir otros límites biológicos en juego.

De acuerdo con los autores, el valor del marco propuesto no está solo en identificar un techo teórico, sino en ofrecer una herramienta para medir cuánto aporta cada proceso biológico al envejecimiento. Ese enfoque podría ayudar a decidir qué mecanismos conviene priorizar en los intentos por ralentizarlo.

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El envejecimiento no se reduce a la aparición de enfermedades, aunque con la edad aumente de forma exponencial el riesgo de afecciones como cáncer, enfermedades cardíacas y demencia. Para los autores, descomponer el envejecimiento en componentes mecanísticos cuantificables es un primer paso hacia una teoría integral del proceso.

Los investigadores sostienen que incorporar otros factores mayores del envejecimiento podría abrir el camino hacia una explicación mecanística más completa. Añaden que alcanzar ese objetivo requerirá esfuerzos coordinados entre múltiples grupos de investigación y distintas áreas científicas.

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