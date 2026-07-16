Una innovadora terapia logró eliminar la placas de beta amiloide en un paciente con Alzheimer: cómo funciona

La terapia antiamiloide en un paciente con alzheimer mostró que la limpieza de beta amiloide se asoció con menos tau en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que una medicina pueda “limpiar” el cerebro suena a ciencia ficción, pero un hallazgo presentado esta semana aportó una imagen muy concreta —y poco habitual— de lo que podría ocurrir cuando ese objetivo se cumple.

En el cerebro de un hombre de unos 50 años con deterioro cognitivo leve debido a alzheimer, tratado con una terapia antiamiloide, los investigadores observaron un contraste nítido: en las zonas donde desaparecieron las placas de beta amiloide casi no se detectaron ovillos de tau; en áreas vecinas donde el amiloide persistió, se concentraron más señales de daño, inflamación y neurodegeneración.

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El análisis se basó en el cerebro de un participante fallecido de un ensayo clínico. De acuerdo con la Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, el caso aportó una de las pruebas humanas más directas hasta ahora de la relación biológica entre la eliminación del amiloide y la acumulación posterior de tau. Los resultados fueron presentados en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer y se publicaron de forma simultánea en JAMA.

El caso aportó una de las pruebas humanas más directas sobre la relación entre la eliminación de beta amiloide y la acumulación posterior de tau en el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta enfermedad es la forma más frecuente de demencia y representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia en el mundo, con unos 10 millones de nuevos diagnósticos cada año.

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Dentro de ese total, el alzheimer concentra entre el 60% y el 70% de los casos. Las proyecciones indican que, hacia 2050, esta cifra podría triplicarse debido al envejecimiento de la población, lo que plantea un desafío creciente para los sistemas de salud, la economía y las familias. Este contexto refuerza la necesidad de estrategias de prevención que puedan aplicarse antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Qué observaron en el cerebro tratado y por qué llamó la atención

La observación central surgió de una comparación dentro de un mismo cerebro expuesto a desenlaces distintos tras el tratamiento. Donde la limpieza de placas de beta amiloide fue amplia, el equipo halló poca o ninguna señal de ovillos de tau.

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En cambio, allí donde el amiloide permaneció, los especialistas encontraron más patología tau, inflamación y signos de neurodegeneración. Esa diferencia, dentro de un mismo caso, permitió contrastar regiones vecinas con “respuestas” biológicas distintas frente a una terapia dirigida a retirar el amiloide.

Los investigadores hallaron más inflamación, neurodegeneración y patología tau en las regiones donde persistió el amiloide (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Wolk, codirector del Penn Memory Center y director del Penn Alzheimer’s Disease Research Center, afirmó en un comunicado de la universidad que observar ambos patrones de la enfermedad lado a lado en un mismo cerebro les dio una oportunidad poco frecuente para comprender cómo la eliminación del amiloide impacta sobre otras proteínas que también contribuyen al alzheimer.

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Wolk añadió que los resultados ofrecen una de las pruebas humanas más claras hasta la fecha de que las terapias antiamiloide pueden limitar la acumulación de tau y frenar los cambios cerebrales que conducen a la pérdida de memoria y al deterioro cognitivo.

El vínculo entre beta amiloide y tau

Dos proteínas ocupan un lugar central en la enfermedad de Alzheimer. La beta amiloide forma placas que se acumulan fuera de las células cerebrales, mientras la tau forma ovillos dentro de las neuronas.

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Ambas se consideran vinculadas al daño de las células nerviosas que acaba causando pérdida de memoria, cambios de personalidad y alteraciones del pensamiento. Durante años, los científicos sospecharon que la acumulación de amiloide favorece la aparición posterior de tau, pero tuvieron pocas oportunidades de comprobar de forma directa qué ocurre cuando el amiloide se retira.

El estudio del cerebro de un participante fallecido de un ensayo clínico aportó una prueba humana directa sobre la relación entre amiloide y tau en alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se puede entender mejor con una simple analogía: si el amiloide fuera barro que se endurece en los desagües de una casa, la tau sería el atasco que aparece después dentro de las cañerías. La pregunta es si remover el barro a tiempo evita que el bloqueo avance por el resto del sistema. En este caso, la comparación regional sugirió que, al menos en algunas zonas, la limpieza del amiloide se asoció con menos tau.

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Esa escasez de pruebas directas tiene una explicación práctica. Son pocos los pacientes tratados con terapias antiamiloide que llegan a autopsia, de modo que faltan observaciones humanas que permitan comparar el estado real del tejido cerebral tras el tratamiento.

El caso singular que permitió comparar regiones vecinas del cerebro

El estudio analizó el cerebro de un participante con deterioro cognitivo leve debido a alzhéimer. Al examinarlo, los neuropatólogos encontraron un patrón irregular que les permitió medir diferencias muy cercanas entre sí.

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En los giros, que son las crestas de los pliegues del cerebro, las placas de amiloide habían desaparecido en gran parte y la acumulación de tau era mínima. En los surcos, las hendiduras entre esos pliegues, persistía una cantidad considerable de amiloide y aparecían mucha más tau, inflamación y neurodegeneración.

Ese dibujo coincidió con estudios de imagen obtenidos cuando el paciente aún vivía. Esas pruebas ya habían mostrado una eliminación desigual del amiloide según la región cerebral.

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La comparación de regiones vecinas en un mismo cerebro permitió observar respuestas biológicas distintas frente a la eliminación del amiloide (Imagen Ilustrativa Infobae)

Edward B. Lee, profesor John Q. Trojanowski de investigación en enfermedades neurodegenerativas en Patología y Medicina de Laboratorio, dijo a la Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania que muchos informes previos habían mostrado una eliminación extensa o una eliminación limitada del amiloide.

Lee explicó que este caso representó un escenario singular en el que algunas regiones eliminaron amiloide y otras no. Eso permitió comparar de forma directa qué ocurrió después en regiones cerebrales vecinas y entender mejor la relación entre amiloide, tau y neurodegeneración.

Qué implica para terapias actuales y para ensayos a más largo plazo

Los resultados cobraron relevancia porque los tratamientos más recientes y eficaces aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos actúan con un mecanismo similar de retirada del amiloide. El trabajo citó a donanemab (Kisunla) y lecanemab (Leqembi), y recordó que aducanumab fue el primero de esta clase en recibir aprobación acelerada, aunque ya no se comercializa.

El trabajo, de todos modos, describió a un solo paciente. Por eso no permitió establecer cuánta eliminación de amiloide hace falta para obtener beneficios duraderos ni extender el resultado a todos los casos.

Los investigadores evalúan si tratar el alzheimer antes de los síntomas y antes de una acumulación importante de tau puede retrasar o prevenir la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun con esa cautela, el análisis sugirió que una limpieza extensa de placas puede tener efectos persistentes sobre los procesos posteriores que impulsan la enfermedad. También planteó que parte del beneficio terapéutico podría aparecer en plazos más largos que los 18 meses que suelen medir los ensayos clínicos.

Los investigadores examinarán ahora por qué algunas regiones del cerebro parecen eliminar mejor el amiloide que otras. También estudian si reforzar esas vías de eliminación podría mejorar la respuesta al tratamiento, según la Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania.

Otra línea de trabajo analizó si intervenir antes en el curso de la enfermedad, antes de una acumulación importante de tau, puede retrasar o prevenir el alzheimer. Christopher A. Brown, profesor asistente de neurología, señaló en el comunicado que los ensayos en marcha ayudarán a determinar si iniciar el tratamiento antes de que aparezcan los síntomas puede aportar un beneficio mayor.