Cómo el ejercicio puede ayudar al cerebro a eliminar desechos durante el sueño

Nuevas investigaciones plantean que el ejercicio podría favorecer la limpieza cerebral durante el sueño y proteger la salud cerebral con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras dormimos, el cerebro activa mecanismos de “limpieza” que ayudan a eliminar residuos acumulados durante el día. En ese contexto, nuevas investigaciones exploran si un hábito cotidiano y accesible —la actividad física— podría favorecer ese proceso nocturno y, a largo plazo, contribuir a proteger la salud cerebral a medida que avanza la edad.

Esa idea fue el foco de una revisión que vinculó la actividad física con la protección frente al deterioro asociado a la edad, al plantear que el sistema glinfático podría explicar parte de ese efecto.

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Según Victoria University of Wellington, el trabajo encabezado por el investigador James R. Broatch se publicó en Trends in Neurosciences y se enmarcó en un problema mayor: más de 10 millones de personas reciben cada año un diagnóstico de demencia en el mundo y no existe cura.

El ejercicio puede ayudar a mantener sano el cerebro a medida que envejecemos porque mejora varios procesos fisiológicos y reguladores vinculados con el sistema glinfático, una vía de eliminación de desechos cerebrales que actúa sobre todo durante el sueño.

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La revisión publicada en Trends in Neurosciences vinculó la actividad física con el sistema glinfático como posible mecanismo de protección frente al deterioro asociado a la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de Trends in Neurosciences, basada en estudios en humanos y animales, planteó que la relación entre actividad física y protección cerebral podría explicarse, al menos en parte, por el sistema glinfático, ya que el ejercicio “puede modular la función glinfática, ofreciendo un mecanismo potencial para ayudar a explicar los efectos neuroprotectores del ejercicio”.

Broatch situó ese resultado en un problema de salud más amplio. “Si no tenemos oportunidades para que el cerebro elimine esencialmente la basura del día, sabemos que esa acumulación es dañina, sobre todo a medida que envejecemos”, afirmó el investigador, citado por Victoria University of Wellington.

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El mismo investigador añadió que el sueño adquiere más peso con la edad, aunque mantener mejor calidad de descanso puede resultar más difícil. “Este estudio preguntó: ¿y si el ejercicio pudiera apoyar ese proceso?”, señaló en un comunicado de la universidad.

Cómo actúa el sistema glinfático durante el sueño

La revisión describe el sistema glinfático como una red perivascular distribuida por todo el cerebro que facilitaría la eliminación de productos de desecho metabólico y de proteínas neurotóxicas implicadas en enfermedades neurodegenerativas. Entre ellas figuran la beta amiloide y tau, asociadas al Alzheimer.

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Ese sistema opera principalmente durante el sueño, cuando desciende la norepinefrina (una sustancia química del sistema nervioso) y aumentan las condiciones que favorecen el movimiento de fluidos alrededor de los vasos cerebrales para retirar los desechos acumulados durante la vigilia.

El sistema glinfático elimina desechos cerebrales y proteínas neurotóxicas como beta amiloide y tau, asociadas al Alzheimer, sobre todo durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reunió indicios en animales y humanos que vincularon el sueño insuficiente con una depuración cerebral menos eficiente y con marcadores asociados al deterioro cognitivo. También indicó que la actividad glinfática parece mayor durante el sueño no REM (sin movimientos oculares rápidos), en especial en las fases de ondas lentas.

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A la vez, el envejecimiento se asocia con un deterioro estructural y funcional de este sistema, además de una menor cantidad y calidad del sueño.

Los mecanismos por los que el ejercicio podría proteger al cerebro

De acuerdo con Victoria University of Wellington, el trabajo encontró que el ejercicio mejora varios procesos fisiológicos que regulan el sistema glinfático. Entre ellos figuran la reducción de la presión arterial y la rigidez vascular, la mejora de la activación neuronal, la disminución de la inflamación cerebral, el descenso de la norepinefrina en reposo y mejor calidad del sueño profundo.

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Según el artículo, la hipótesis se apoya en que los factores que regulan la función glinfática se solapan con cambios habituales del organismo ante el entrenamiento. Esa convergencia, planteó la revisión, ofrece un marco para vincular actividad física, integridad glinfática y resiliencia cerebral.

El ejercicio mejora procesos fisiológicos vinculados con el sistema glinfático, como la presión arterial, la inflamación cerebral y la calidad del sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también matiza que durante el ejercicio el flujo glinfático podría reducirse. La mejora aparecería más bien como una adaptación al entrenamiento regular y no como un efecto inmediato de cada sesión.

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Entre los factores que podrían intervenir, la revisión cita una mejor salud cardiovascular y cerebrovascular, mayor pulsatilidad arterial, menos inflamación y mejor integridad de la barrera hematoencefálica. También menciona una mejor función respiratoria y mayor actividad neuronal, procesos que el artículo relaciona con el movimiento de fluidos y la eliminación de desechos cerebrales.

El estudio añade otra pieza: el sueño. Varios estudios en humanos citados por el artículo asocian el ejercicio con menor latencia para dormir, más duración del sueño no REM profundo y señales eléctricas más intensas propias de ese estado, un patrón que la investigación vincula con una mayor entrada de líquido cefalorraquídeo y con la depuración cerebral.

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Qué se sabe en humanos y qué sigue en discusión

La mayor parte de la investigación disponible procede de roedores, advierte Trends in Neurosciences. Ese predominio limita la traducción directa a humanos por diferencias en función glinfática, fisiología cerebral y arquitectura del sueño, además de que muchos experimentos animales se hicieron con técnicas invasivas o bajo anestesia.

El trabajo subraya que el sistema glinfático sigue en debate en algunos aspectos metodológicos y conceptuales. También remarca que faltan técnicas clínicas validadas y no invasivas que permitan medir con precisión su función en humanos.

La revisión indicó que el beneficio del ejercicio sobre la depuración cerebral respondería al entrenamiento regular y no a un efecto inmediato de cada sesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, la revisión recoge indicios iniciales en personas. Una de las evidencias citadas indica que 12 semanas de ciclismo de baja intensidad aumentaron el influjo glinfático y el tamaño y flujo de vasos linfáticos meníngeos en adultos sanos.

El artículo añade que otra investigación piloto halló una depuración glinfática menor en personas con Alzheimer leve que en adultos sanos. También cita que el ejercicio regular “ha mostrado mejorar la estructura y la función de los vasos linfáticos meníngeos tanto en modelos animales como en humanos”.

Broatch pidió cautela sobre el alcance práctico de estos resultados. Según el comunicado de Victoria University of Wellington, todavía falta precisar qué cantidad y qué tipo de ejercicio funcionan mejor y cómo cambia el efecto cuando una persona ya presenta deterioro cognitivo o una enfermedad cerebral.