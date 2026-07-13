Ciencia

Cardio y pesas: cómo influye el orden en el rendimiento y la recuperación

El impacto de alternar fuerza y resistencia en una misma sesión depende de los objetivos y de la estructura del entrenamiento. Priorizar el componente principal puede optimizar los resultados, sobre todo cuando la meta es específica

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Un hombre con camiseta negra levanta una mancuerna pesada con un brazo y corre en una cinta de ejercicio, ambos en un gimnasio.
Cuando la meta es fuerza o hipertrofia, iniciar la sesión con pesas suele preservar la carga, las repeticiones y la calidad técnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer cardio antes o después del entrenamiento con pesas no tiene una única respuesta válida en todos los casos. La evidencia sugiere que el orden adquiere relevancia, sobre todo, cuando el objetivo es específico: aumentar fuerza y masa muscular, mejorar la resistencia o combinar ambos estímulos en una misma sesión.

En términos generales, la prioridad suele ser realizar primero el componente que se busca optimizar, para reducir el impacto de la fatiga en el rendimiento. En esa línea coinciden la guía de Cleveland Clinic y revisiones sobre entrenamiento concurrente (fuerza y resistencia).

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Cuando el objetivo es la salud general y la adherencia a un plan de actividad física, el margen de diferencia entre un orden u otro tiende a ser menor. Sin embargo, en contextos orientados al rendimiento, o cuando el cardio es de alta intensidad o larga duración, la secuencia puede influir en la calidad de la sesión, en particular en el trabajo de fuerza.

Qué dice la evidencia sobre el orden

Una mujer salta la cuerda en primer plano y un hombre levanta una pesa rusa en un gimnasio moderno con el logo de CrossFit en la pared del fondo.
La evidencia sobre entrenamiento concurrente indica que conviene hacer primero el componente que se busca optimizar para reducir la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes entrenan con un objetivo definido de fuerza o hipertrofia, el criterio más extendido en la práctica es iniciar la sesión con pesas. El motivo es que el cardio realizado antes —en especial si es intenso o prolongado— puede incrementar la fatiga y reducir el rendimiento durante el trabajo de fuerza, con efectos como menor carga movilizada, menos repeticiones o pérdida de calidad técnica.

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En una síntesis dirigida al público general, Cleveland Clinic lo expresa como una regla basada en el objetivo: cuando la meta es desarrollar masa muscular o fuerza, conviene priorizar la fuerza; cuando la meta principal es la resistencia, el orden puede invertirse.

En paralelo, una revisión publicada en Frontiers in Sports and Active Living que evaluó estudios sobre secuenciación de fuerza y resistencia indicó que, en ensayos en humanos, el orden no muestra una asociación consistente con las ganancias finales de resistencia, hipertrofia o fuerza máxima.

No obstante, el mismo trabajo señaló que el esquema de “fuerza primero” tiende a favorecer adaptaciones neuromusculares, asociadas con mejoras en fuerza relativa y potencia.

En términos de planificación del entrenamiento, el orden pesas-cardio suele considerarse el enfoque más sólido cuando se busca maximizar el rendimiento del componente de fuerza.

En cambio, cuando el foco es el rendimiento en estímulos de resistencia, el orden puede invertirse sin que ello invalide el trabajo de fuerza, siempre que la estructura de la sesión y la distribución de cargas estén correctamente definidas.

Cómo reducir la interferencia y cuidar el sueño

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La revisión publicada en Frontiers in Sports and Active Living no encontró una asociación consistente entre el orden y las ganancias finales de fuerza, hipertrofia o resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el trabajo de fuerza y resistencia se realiza con escasa separación temporal, aparece el concepto de posible “interferencia”. Este fenómeno no implica necesariamente ausencia de progreso, pero puede reducir la magnitud de la adaptación a uno u otro estímulo si la sesión queda desbalanceada por intensidad, volumen o insuficiente recuperación.

La revisión publicada en Frontiers in Sports and Active Living planteó que, dentro de un esquema de entrenamiento concurrente, una estrategia para reducir interferencias agudas es separar ambos bloques con un intervalo de más de 3 horas, en particular cuando se busca preservar la calidad del trabajo de fuerza.

En ese marco, el descanso pasa a formar parte del diseño del entrenamiento. En relación con ello, Sleep Foundation señala que el ambiente del dormitorio —en especial la temperatura y la humedad relativa— influye en el sueño.

En su guía sobre humedad, menciona que, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, un rango de 30% a 50% de humedad relativa se considera adecuado en interiores, y agrega que múltiples expertos ubican una temperatura adecuada para dormir alrededor de 65°F (18,3°C).

La relevancia práctica de ese punto se vincula con la recuperación posterior al ejercicio: el entrenamiento, ya sea de resistencia o de fuerza, eleva la temperatura corporal y aumenta las demandas fisiológicas de restablecimiento.

Si tras una sesión intensa o doble, el dormitorio mantiene una temperatura elevada o condiciones de humedad fuera de rango, puede aumentar la probabilidad de fragmentación del sueño. Una reducción sostenida en la calidad del descanso suele asociarse con deterioro del rendimiento, menor tolerancia a la carga de entrenamiento y recuperación menos eficiente entre sesiones.

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