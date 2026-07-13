Nahuel Guzmán: “La convicción, el corazón y la conexión con Scaloni son las mayores fortalezas de Argentina”

Nahuel Guzmán, un hincha más de la Selección en Kansas City

La selección argentina volvió a dar un paso firme en el Mundial 2026. Tras superar 3-1 a Suiza, en un encuentro de alta exigencia táctica, el equipo de Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores del torneo, y ahora afrontará una semifinal con enorme carga histórica frente a Inglaterra. Entre quienes siguieron de cerca la clasificación, estuvo Nahuel Guzmán, ex arquero de la Albiceleste y uno de los futbolistas que compartió durante años el vestuario con varios de los actuales referentes del plantel.

El Patón, mundialista en Rusia 2018 y referente de Tigres de México, observó el encuentro desde las tribunas junto a tres amigos, y luego dialogó con Infobae. Su análisis dejó en claro que el presente de la Selección excede lo futbolístico y tiene su principal sostén en la fortaleza humana que construyó Scaloni desde su llegada al cargo como director técnico. “Fue un partido duro desde lo táctico. Suiza incomodó muchísimo, y por suerte los chicos lo resolvieron bien”, comenzó explicando sobre el desarrollo del encuentro disputado en los cuartos de final en el estadio donde juegan de local los Kansas Chiefs.

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Lejos de detenerse únicamente en cuestiones estratégicas, Guzmán hizo foco en lo que considera el principal diferencial de esta Selección. “La convicción. Me parece que la convicción, el temperamento, la actitud y el corazón. Creo que representan a un entrenador. Hay una conexión muy linda. Leo habló de lo humano y creo que ese vínculo emocional se nota. Pasa mucho por ahí también”, destaca el ex portero de la Albiceleste.

Nahuel Guzmán con Lionel Messi en la Selección

La reflexión del arquero no fue casual. Durante años compartió convocatorias con varios de los futbolistas que hoy sostienen el ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado argentino, siendo una persona cercana al capitán, Lionel Messi. Conoce desde adentro la dinámica del grupo y entiende que la fortaleza emocional terminó convirtiéndose en una marca registrada del equipo dirigido por el hombre de Pujato, Santa Fe.

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A sus 40 años, Guzmán continúa siendo uno de los grandes referentes de Tigres de la UANL, institución de la que es capitán e ídolo tras más de una década defendiendo el arco del conjunto mexicano. Su vigencia le permite seguir compitiendo al máximo nivel, mientras mantiene una estrecha relación con varios integrantes del plantel argentino.

A lo largo de su recorrido en la Albiceleste, compartió entrenamientos, concentraciones y competencias con Messi, Emiliano el Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y otros futbolistas que hoy conforman la base del equipo campeón del mundo. Por eso, su mirada sobre el presente del seleccionado surge desde el conocimiento de un grupo del que también formó parte.

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Pensando en la semifinal frente a Inglaterra, evitó hacer pronósticos, aunque reconoció el peso que tendrá el compromiso. “Siempre va a ser un partido duro y especial. Ojalá lo podamos festejar y podamos estar otra vez en el lugar donde estos chicos merecen estar”, remarcó el guardavalla nacido en Rosario.

Nahuel Guzmán con los colores de Tigres de México (Foto REUTERS/Daniel Becerril)

La clasificación a semifinales volvió a instalar el debate sobre las obligaciones de un seleccionado que lleva varios años acostumbrando a los argentinos a pelear por todos los títulos. Sin embargo, Guzmán entiende que el equipo ya demostró estar a la altura de las circunstancias.

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“La vara la tiene demasiado alta. Está muy alta, y creo que el equipo está cumpliendo con lo que demuestra en la cancha. Más allá del resultado, el técnico fue muy acertado con lo que dijo y con lo que viene haciendo. Si a la Selección le toca quedar en el camino, creo que nadie puede reprocharse nada”, sentenció en la puerta de la entrada de la tribuna de prensa del estadio Arrowhead.

Al analizar el encuentro ante Suiza, Guzman insistió en que las dificultades tuvieron mucho que ver con el planteo del rival. “Fue uno de los partidos más difíciles desde lo táctico. Después, habrá que analizarlo con más detalle”, sostuvo dejando en claro que no fue un partido sencillo para Argentina.

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Incluso, el guardavalla elogió el trabajo realizado por el conjunto europeo. “Fue un equipo muy organizado desde lo táctico, y que se plantó con mucha autoridad en la cancha”. Consultado sobre qué debería corregir Argentina para enfrentar a Inglaterra, prefirió la prudencia. “No podría decírtelo en este momento. No vine tanto para hacer un análisis deportivo, sino a disfrutar del espectáculo y de todo lo que rodea al Mundial”, se excusó.

Tampoco, quiso anticipar qué tipo de partido propondrá el seleccionado inglés. “Entiendo que Suiza buscó bastante el partido y por eso también complicó a Argentina. Propuso mano a mano, presión muy alta e incomodó. Veremos qué pasa contra Inglaterra”, aseguró.

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Mientras miles de hinchas argentinos comienzan a vivir la previa de una nueva semifinal mundialista, la mirada de Guzmán resume buena parte del sentimiento que atraviesa al fútbol argentino. Desde la experiencia de haber defendido el arco de la Selección y su actualidad como uno de los arqueros más importantes del fútbol mexicano, el Patón entiende que este equipo construyó algo que va mucho más allá de los resultados: una identidad, una convicción y un vínculo humano que explica por qué vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo. Y, como cualquier argentino, cerró con un deseo compartido por millones de hinchas: “Ojalá gane Argentina y lo podamos festejar todos”.