Zelensky se reúne en París con la Coalición de los Voluntarios para reforzar la asistencia a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, participará este lunes en París de una cumbre de la Coalición de los Voluntarios, donde más de 25 jefes de Estado y de Gobierno reafirmarán su respaldo a Kiev, analizarán nuevas medidas de asistencia militar y buscarán aumentar la presión sobre Rusia para alcanzar un alto el fuego e impulsar nuevas negociaciones de paz, según informó la Presidencia francesa.

El encuentro, organizado por Francia y el Reino Unido, tendrá lugar un día antes de la celebración de la fiesta nacional francesa del 14 de julio. Tras la cumbre, Zelensky y otros líderes asistirán al tradicional desfile militar en los Campos Elíseos, que este año pondrá el foco en el apoyo internacional a Ucrania, indicó el Palacio del Elíseo.

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La Presidencia francesa sostuvo que la reunión se desarrolla en un momento de “renovada convergencia y unidad transatlántica” y también de “evoluciones más favorables sobre el terreno” para Ucrania.

Un asesor del presidente Emmanuel Macron afirmó que la reunión permitirá consolidar ese impulso político y enviar un mensaje a Moscú. En ese sentido, aseguró: “Demostrar que los partidarios de Ucrania siguen plenamente comprometidos con el pueblo ucraniano, que no existe absolutamente ningún signo de fatiga y que Rusia no puede contar con que aparezca esa fatiga”.

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La Coalición de los Voluntarios nació por iniciativa de Francia y el Reino Unido con el objetivo de coordinar el respaldo militar a Ucrania tras la invasión rusa a gran escala. Desde su creación en febrero de 2025, el grupo celebró más de quince reuniones para coordinar asistencia militar y diseñar un marco de garantías de seguridad para Kiev.

La Coalición de los Voluntarios nació por iniciativa de Francia y el Reino Unido con el objetivo de coordinar el respaldo militar a Ucrania tras la invasión rusa a gran escala (EP)

El 6 de enero, con la presencia de enviados estadounidenses, los miembros de la coalición aprobaron la Declaración de París, que establece garantías de seguridad destinadas a proteger a Ucrania frente a un nuevo ataque ruso y prevé mecanismos para supervisar un eventual alto el fuego.

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Uno de los principales anuncios previstos para la cumbre será la declaración oficial de que la Fuerza Multinacional para Ucrania está preparada para desplegarse una vez que termine el conflicto. Funcionarios franceses explicaron que ese contingente solo actuará cuando cesen los combates.

Los dirigentes también centrarán sus conversaciones en la cooperación para fortalecer la defensa aérea y antimisiles ucraniana. El programa incluye iniciativas para impulsar la producción bajo licencia de armamento dentro de Ucrania y la planificación de futuros ejercicios militares conjuntos, según adelantó Macron.

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Aunque Estados Unidos no integra formalmente la Coalición de los Voluntarios y descartó el envío de tropas terrestres, Washington participaría en la supervisión de un eventual alto el fuego, según el esquema presentado por los aliados.

Por su parte, Francia, el Reino Unido y España expresaron su disposición a desplegar tropas cuando finalice la guerra. Moscú rechazó esa posibilidad y advirtió que cualquier fuerza militar extranjera constituirá un “objetivo legítimo”.

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Las conversaciones se desarrollarán mientras un cese de las hostilidades todavía parece lejano debido a que los enfrentamientos continúan en distintos frentes.

Las conversaciones se desarrollarán mientras un cese de las hostilidades todavía parece lejano debido a que los enfrentamientos continúan en distintos frentes (AP)

En las últimas semanas, las defensas aéreas ucranianas enfrentaron una fuerte presión por los repetidos ataques rusos con misiles balísticos. Esa situación impulsó nuevos pedidos de Kiev para obtener sistemas adicionales de defensa antiaérea.

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Este mes, Washington autorizó a Ucrania la fabricación de sistemas de defensa aérea Patriot de diseño estadounidense, capaces de interceptar misiles balísticos. Sin embargo, las autoridades señalaron que la producción podría tardar varios meses antes de comenzar.

En los últimos días, Zelensky reiteró su solicitud de recibir más ayuda militar de los países aliados para reforzar la capacidad defensiva de Ucrania frente a la invasión rusa, que transita su quinto año.

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En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio señales de un mayor respaldo a Kiev durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia y en la reunión de la OTAN realizada esta semana en Turquía. Además, Washington avanzó la semana pasada con un proyecto de ley de apoyo bipartidista dirigido contra los países que compran energía rusa, una iniciativa que podría aumentar la presión económica sobre Moscú.

(Con información de AFP)