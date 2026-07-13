La romántica historia de Harry Kane y su “mejor amiga”: la foto con David Beckham que los unió cuando eran niños

Harry Kane y su esposa Kate Goodland

El presente de Harry Kane en el Mundial de Estados Unidos trasciende lo deportivo. Mientras Inglaterra selló el pase a semifinales luego de vencer a Noruega y el delantero se sigue destacando en el torneo, en las tribunas una figura lo sigue de cerca: Katie Goodland, su esposa y compañera desde los primeros días de colegio en Londres.

La relación personal que sostiene el capitán inglés es, según sus propias palabras, la base sobre la que construyó su carrera.

La pareja se conoció en la escuela

La historia entre ambos comenzó en la Chingford Foundation School, una institución con fuerte tradición futbolera, donde también estudió David Beckham, con quien justamente tienen una anécdota: cuando Harry y su esposa tenían 11 años, mucho antes de que la fama entrara en sus vidas, una fotografía los reunió junto a Spice Boy, durante una inauguración de la academia de fútbol de Beckham.

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Kane se había inscrito en la Beckham Academy y aprovechó para sacarse esa foto con su ídolo, David Beckham. No posó solo, en ella se puede también a Katie, hoy su esposa.

Katie Goodland y Harry Kane, de niños, junto a David Beckham

Sobre ese momento, Kane reconoció tiempo después: “Ver esa foto ahora, conmigo, con él y con mi esposa, que entonces solo era una amiga... es algo increíble”, afirmó en diálogo con medios británicos.

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El futbolista y la mujer se pusieron de novios en la adolescencia

La conexión de infancia se transformó en un vínculo sentimental durante la adolescencia. “Fuimos juntos al colegio, así que ella ha visto toda mi carrera”, contó Kane a Esquire. Desde entonces, Kate -graduada en ciencias del deporte y entrenadora personal- prefirió un bajo perfil, acompañando a su pareja en cada etapa, tanto en el fútbol inglés como en la Bundesliga actualmente.

“Por supuesto, para ella es un poco loco. Creo que incluso ha salido un par de veces en los periódicos paseando a los perros”, agregó el delantero en declaraciones a The Sun sobre cómo Kate lidia con la exposición.

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Kane compartió una imagen del momento en que le pidió matrimonio a Kate

El compromiso llegó en una playa de las Bahamas en 2017. Allí, Kane le propuso matrimonio y compartió la noticia en redes sociales con la frase: “Ella dijo que sí”.

Dos años más tarde, la pareja celebró una boda íntima. “Por fin me casé con mi mejor amiga. Te amo”, escribió el goleador en sus cuentas oficiales, mientras Kate publicó tiempo más tarde: “Hace un mes me casé con mi alma gemela, uno de los mejores días de mi vida”.

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La pareja casó en junio de 2019

La familia creció con la llegada de la primera hija en 2017, otra niña al año siguiente y dos chicos más en 2020 y 2023. Para Kane, la paternidad representa un punto de apoyo esencial: “Ser padre es la mejor sensación del mundo. Mi familia es mi mayor orgullo y me da la fuerza para seguir adelante y rendir al máximo”, señaló.

El desembarco en el Bayern Múnich en 2023 implicó un cambio de país y de rutina. Un informe de Mirror detalló la importancia de Kate en el proceso de adaptación a la vida en Alemania y la integración familiar en la cultura bávara. El resultado deportivo fue inmediato: Kane se consagró campeón de Bundesliga y DFB-Pokal, obtuvo la Bota de Oro europea y marcó 61 goles en 51 partidos en la última temporada.

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Tienen cuatro hijos en común, la mayor de 9 años y el menor de 2

Durante el Mundial, la familia volvió a ser parte de la escena. Kate viajó a Estados Unidos junto a sus hijos y acompañó a Kane en los estadios, una postal repetida en cada competencia internacional.

El delantero, que ya suma más de 80 goles con Los Tres Leones y busca romper la sequía inglesa de títulos, insiste en el valor de la estabilidad doméstica.

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Kate acompaña el recorrido de Harry Kane en el Mundial

En palabras reproducidas por Evening Standard: “Si estuviera soltero ahora y conociera gente, nunca sabría si están conmigo por las razones correctas. ¿Es el dinero? Nunca lo sabrías. Así que tengo suerte de tener a mi novia de la infancia”.