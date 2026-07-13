Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 13 de julio de 2026

El organismo previsional continúa con el calendario de acreditaciones, con pagos escalonados según la prestación y la terminación del DNI, en el marco de una actualización mensual y refuerzos extraordinarios vigentes

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ANSES retoma el cronograma de pagos de julio de 2026 este lunes 13 de julio con haberes y asignaciones según la terminación del DNI (ANSES)

En el inicio de una nueva semana, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. Miles de beneficiarios esperan cada jornada la acreditación de sus haberes y asignaciones.

Hoy, lunes 13 de julio, se habilitan distintos pagos según la terminación del DNI y el tipo de prestación, en un contexto marcado por el aumento del 2,15% y la entrega de bonos extraordinarios para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

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Quiénes cobran hoy, 13 de julio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy, los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo y tienen su DNI terminado en 2 acceden al cobro de sus haberes. El pago corresponde al monto mínimo establecido para este grupo, más el bono extraordinario vigente en julio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

En la misma fecha, quienes perciben Pensiones No Contributivas y tienen documento finalizado en 4 o 5 también pueden cobrar. El monto total contempla tanto el haber mensual ajustado como el bono adicional de $70.000 dispuesto por el organismo.

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Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran hoy en ANSES si el DNI termina en 2, con el bono extraordinario de julio (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran hoy en ANSES si el DNI termina en 2, con el bono extraordinario de julio (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Durante esta jornada, titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo cuyos DNI finalizan en 2 disponen de sus pagos. Los beneficiarios reciben la suma mensual correspondiente a la asignación general, con valores diferenciados para hijos con discapacidad y según el rango de ingresos familiares.

Asignación por Embarazo

El pago de Asignación por Embarazo corresponde hoy a aquellas personas cuyo DNI termina en 0. El beneficio incluye el porcentaje mensual y el saldo restante sujeto a la acreditación de controles sanitarios.

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Desde el 13 de julio, y hasta el 11 de agosto, se encuentran habilitados los cobros de Asignaciones Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio, para todas las terminaciones de DNI. Los montos varían según el motivo de la asignación.

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La Asignación por Embarazo se acredita hoy en ANSES para DNI terminados en 0, con un 80% mensual y un 20% sujeto a controles sanitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Durante julio, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan para todas las terminaciones de DNI. El período de pago se extiende desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto, respetando el cronograma establecido por ANSES para este tipo de prestaciones.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

En julio de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan una actualización del 2,15% respecto al mes anterior, reflejando el ajuste correspondiente a la inflación de mayo. El haber mínimo se sitúa en $411.989,33, y quienes lo perciben acceden además a un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a cobrar es de $481.989,33.

Para los titulares que superan el haber mínimo, el pago mensual se ajusta con el incremento del 2,15% sobre el importe habitual, con un tope máximo de $2.772.298,06 para este mes.

El calendario de pagos se divide según la terminación del DNI: los beneficiarios con haberes mínimos cobran en la primera quincena de julio, mientras que quienes superan el mínimo comienzan a recibir sus acreditaciones a partir del 23 de julio.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales reflejan en julio un aumento del 2,15% respecto al mes anterior, según el ajuste oficial determinado para este período. Los valores actualizados se aplican automáticamente y mantienen la segmentación por tipo de prestación y nivel de ingresos familiares.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se abona este mes en $148.049 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $482.062. Para la Asignación Familiar por Hijo, quienes se encuentran en el primer rango de ingresos familiares reciben $74.033.

Las asignaciones familiares y universales de ANSES suben 2,15% en julio de 2026, con una AUH de $148.049 y una asignación por hijo de $74.033 en el primer rango de ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las asignaciones familiares y universales de ANSES suben 2,15% en julio de 2026, con una AUH de $148.049 y una asignación por hijo de $74.033 en el primer rango de ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene un monto total de $148.049. De esa suma, el 80% se paga mensualmente en mano ($118.439,20), mientras que el 20% restante se acredita una vez presentados los controles sanitarios requeridos.

La Asignación por Prenatal varía de acuerdo al ingreso declarado:

  • Hasta $1.146.199: $74.033
  • Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940
  • Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206
  • Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también mantienen sus valores actualizados:

  • Nacimiento: $86.295
  • Adopción: $515.930
  • Matrimonio: $129.209

La Prestación por Desempleo continúa ajustándose según el salario promedio y los meses aportados por cada beneficiario, conforme al régimen vigente.

El esquema de pagos se efectúa de manera automática, respetando la modalidad habitual y segmentando las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

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