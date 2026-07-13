Tom Brady reveló el hábito que cambió su carrera y lo convirtió en una leyenda de la NFL

Tom Brady repasó su carrera en el pódcast New Heights y atribuyó su éxito en la NFL a la preparación, la disciplina y el trabajo colectivo (Paul Rutherford-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Tom Brady participó en el pódcast New Heights y repasó los momentos que marcaron su carrera y debates sobre su trayectoria. En la charla con Jason Kelce y Travis Kelce, también habló de su oficio.

Brady atribuyó su éxito a la preparación, la disciplina y el trabajo colectivo, no a la improvisación ni a un heroísmo individual. Repasó su evolución en Michigan, su relación con varios compañeros y su trabajo actual en un consejo sobre educación financiera para atletas.

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Brady pasó de recordar sus siete títulos del Super Bowl a lecciones de liderazgo y anécdotas de vestuario. “No quiero sonar arrogante”, dijo al explicar por qué no elige un único título, antes de repasar cómo cada campeonato “cuenta una historia diferente”.

Al recordar la derrota frente a Philadelphia, Brady sorprendió con una reflexión: “Sigue siendo mi partido de fútbol favorito de todos en los que he estado”.

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Brady afirmó en New Heights que no elige un único Super Bowl porque cada campeonato cuenta una historia diferente (REUTERS/Mike Segar)

Brady añadió que aquel día el rival fue mejor y que su equipo pasó casi todo el encuentro por detrás en el marcador. “Nunca sientes que tienes el control si vas perdiendo”, dijo al recordar ese partido en New Heights.

Brady atribuye sus remontes a la preparación y no a la improvisación

Cuando Travis Kelce le preguntó qué lo hacía tan eficaz en los cierres apretados, Brady apartó la idea del genio espontáneo y atribuyó su eficacia al método: “Antes que nada, tuve grandes compañeros que jugaron muy bien en esas situaciones, y trabajamos en ello. Lo practicábamos, lo repasábamos caminando”.

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En ese tramo, explicó que los ataques de dos minutos le daban ritmo porque la defensa mostraba menos variantes y él podía apoyarse en la lectura previa. “Yo era alguien totalmente centrado en la preparación”, señaló Brady en New Heights.

“Siempre iba a encontrar al receptor abierto, porque podía leer muy bien las coberturas y siempre iba a tratar de lanzar al espacio blando de la defensa”, añadió.

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Brady explicó que su eficacia en los cierres apretados surgió del método, la lectura de coberturas y la práctica de los ataques de dos minutos (REUTERS)

“Mi mayor debilidad era mi falta de movilidad y mi falta de capacidad para escapar y hacer una jugada. Y de muchas maneras eso se convirtió en lo mejor que hice, que fue obligarme a prepararme de más”, dijo.

Brady llevó esa lógica hasta el detalle previo a cada jugada: “No tenía la opción de bajar el balón y correr, así que tenía que asegurarme de que teníamos hombres abiertos antes de que se pusiera el balón en juego”.

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El cambio de mentalidad que Brady sitúa en sus años en Michigan

El exmariscal de campo situó en sus años en Michigan el momento en que empezó a convertirse en el jugador que sería después, aunque el origen de ese cambio lo ubicó en Michigan. “Mis primeros tres años no jugué nada”, recordó.

Tom Brady sostuvo que su falta de movilidad en la NFL lo obligó a prepararse más y a identificar receptores abiertos antes de cada jugada (REUTERS/Andreas Gebert)

Brady describió esa etapa como una experiencia dura, lejos de California, en la que acumuló actitudes autodestructivas y excusas. En ese pasaje atribuyó un papel decisivo al psicólogo deportivo Greg Harden, a quien visitaba cada martes.

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“Tom, me gustas. Trabajas duro, pero tienes una actitud de mierda. ¿Qué te parece empezar a preocuparte por lo que puedes controlar?”, recordó Brady sobre una de aquellas conversaciones.

La lección, dijo, consistía en abandonar las excusas y aprovechar al máximo incluso las oportunidades mínimas: “Si te dan tres repeticiones, haz lo mejor con esas tres. Deja de quejarte porque solo te dieron tres o porque entras con los receptores suplentes. A nadie le importa”.

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Brady aseguró que ese giro cambió su energía y la manera en que sus compañeros lo percibían: “Mi energía empezó a mejorar mucho. Llevaba empuje. Tenía la actitud correcta”.

Tom Brady afirmó que aprendió a aprovechar cada oportunidad mínima, incluso cuando tenía pocas repeticiones y jugaba con receptores suplentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ahí, añadió, fue construyendo confianza, liderazgo y resistencia competitiva hasta que la parte física alcanzó a la mental. Más adelante, añadió: “Si de verdad quieres crecer, cárgalo todo sobre ti mismo. Solo di: ‘No, es mi culpa. Tengo que hacerlo mejor’”.

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Brady rechaza el debate sobre su relación con Belichick

Uno de los pasajes más directos llegó cuando Jason Kelce le planteó el viejo debate sobre cuánto del éxito correspondía al entrenador y cuánto al mariscal de campo. Brady respondió sin rodeos: “Creo que es una analogía tonta”.

La conversación derivó hacia el manejo emocional de los receptores, un área en la que dijo que el mariscal de campo debe invertir mucha energía. Según explicó, es la única posición del ataque que exige una atención extra porque puede alternar partidos con 11 recepciones y otros con apenas 3.

El exmariscal de campo explicó que construyó confianza, liderazgo y resistencia competitiva hasta equiparar la parte física con la mental (REUTERS/Eduardo Munoz)

En marzo, agregó, se incorporó a un consejo de JPMorgan Chase para ayudar a deportistas a tomar mejores decisiones económicas y promover educación financiera junto a figuras como Jalen Brunson, A’ja Wilson, Dwyane Wade y Megan Rapinoe.

“Queremos ser ese lugar al que la gente acuda para decir: ‘Bueno, ¿cómo me aseguro de no terminar mi carrera y no tener dinero?’”, afirmó Brady, de acuerdo con New Heights.