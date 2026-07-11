El papa León XIV almorzó con un centenar de personas vulnerables y migrantes durante sus vacaciones en Castel Gandolfo

El papa León almuerza con personas vulnerables de la Diócesis de Roma en Borgo Laudato Si, en los jardines pontificios de Castel Gandolfo (REUTERS/Matteo Minnella)

El papa León XIV compartió este sábado un almuerzo con un centenar de pobres y migrantes en el Borgo Laudato Si’, un proyecto impulsado por el Vaticano para la defensa de la biodiversidad, en los Jardines Pontificios de Castel Gandolfo, lugar donde permanece de vacaciones. Durante el encuentro, expresó su deseo de que “se puedan eliminar las causas de la pobreza”.

Después de celebrar misa, el pontífice ocupó uno de los asientos en las mesas redondas dispuestas bajo los árboles del lugar, acompañado por personas en situación de vulnerabilidad, migrantes y cerca de 35 niños. Allí ofreció un discurso breve.

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Durante el encuentro, el pontífice expresó su deseo de que “se puedan eliminar las causas de la pobreza” (REUTERS/Matteo Minnella)

A su mesa se sentaron Irene, una refugiada de Tanzania con sus dos hijos pequeños; un ciudadano ucraniano acogido por una parroquia romana; Isabel, refugiada de Perú que estudia con el respaldo del Centro Astalli; y Condé, de Sudán, quien participó en un curso de formación en pastelería en el “Borgo Laudato Si’”.

El Papa manifestó: “Vengo sin discurso preparado, pero con hambre; con hambre de justicia, de auténtica caridad; con hambre de una Iglesia que sepa de verdad abrir las puertas, acoger y recibir a todos, donde haya amor para todos y donde nadie sea enemigo, donde nos conozcamos, vivamos la reconciliación, el perdón y la paz”.

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A su mesa se sentaron Irene, una refugiada de Tanzania con sus dos hijos pequeños; un ciudadano ucraniano acogido por una parroquia romana; Isabel, refugiada de Perú que estudia con el respaldo del Centro Astalli; y Condé, de Sudán (REUTERS/Matteo Minnella)

El pontífice abogó por una sociedad capaz de ofrecer justicia y eliminar tanto la pobreza como las injusticias presentes en el mundo.

Añadió su deseo de construir “un mundo diferente, un mundo de esperanza, un mundo que, a menudo, se ve destrozado por la violencia, el odio y la discriminación. Trabajemos juntos. Intentemos ser siempre esta experiencia de Iglesia de justicia, paz y amor”.

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El pontífice abogó por una sociedad capaz de ofrecer justicia y eliminar tanto la pobreza como las injusticias presentes en el mundo (REUTERS/Matteo Minnella)

Esta iniciativa ya se había celebrado el 17 de agosto de 2025, cuando el Papa almorzó con personas en situación de pobreza de la diócesis de Albano, a la que pertenece Castel Gandolfo. Este año, la invitación se extendió a la diócesis de Roma.

El evento prevé invitar cada año a una diócesis distinta junto a personas en situación vulnerable, refugiados y migrantes.

El menú incluyó pasta all’amatriciana, asado de ternera, achicoria y fresas con nata.

El evento prevé invitar cada año a una diócesis distinta junto a personas en situación vulnerable, refugiados y migrantes (REUTERS/Matteo Minnella)

León XIV llegó el pasado domingo al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, ubicado a unos 30 kilómetros de Roma, para iniciar un período de descanso hasta el 27 de julio. Durante estas semanas, se suspendieron todas las audiencias generales, privadas y especiales, limitando su agenda al rezo del ángelus los domingos en la Plaza de la Libertad.

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Las audiencias generales se retomarán el miércoles 5 de agosto.

El papa estadounidense repite sus vacaciones en la localidad, aunque esta vez reside en el palacio apostólico y no en la villa Barberini, lugar que utilizó el verano pasado y al que asiste los martes para su jornada de descanso.

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