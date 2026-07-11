Ciencia

La fruta que los nutricionistas advierten no consumir junto con el café

De acuerdo con especialistas, un cítrico puede hacer que la cafeína permanezca más tiempo en el organismo y, en quienes la metabolizan lentamente, provocar temblores, ansiedad, palpitaciones o dificultades para dormir

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Un tazón con gajos de naranja, rodajas de kiwi, medio pomelo, trozos de manzana y rodajas de plátano, junto a una taza de café con vapor, sobre una mesa de madera.
Especialistas en nutrición advirtieron que este cítrico puede alargar el efecto de la cafeína en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pomelo, el café y ciertos medicamentos forman una combinación que los dietistas recomiendan evitar: la fruta puede prolongar los efectos de la cafeína, favorecer la acidez e interferir con algunos fármacos, según especialistas en nutrición consultados por la revista Parade.

La recomendación no implica que el pomelo sea perjudicial para todo el mundo. El punto es prestar atención a cómo responde cada organismo y revisar con un profesional de la salud si existe riesgo de interacción con tratamientos en curso.

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Julia Zumpano, dietista registrada de Cleveland Clinic, aconsejó separar el pomelo de la cafeína al menos 10 horas para permitir que la mayor parte del estimulante salga del cuerpo por sí sola. Añadió que la cafeína puede tardar entre 25 y 30 horas en eliminarse casi por completo del organismo.

Zumpano precisó que esa recomendación cobra más importancia en las personas que metabolizan la cafeína con lentitud. En esos casos, si aparecen efectos adversos más intensos al consumir pomelo y cafeína el mismo día, planteó evitar esa combinación por completo.

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Taza de café humeante, medio pomelo rosado, cuchara plateada, mesa de madera clara.
La combinación de pomelo y cafeína puede provocar temblores, ansiedad, palpitaciones y dificultades para dormir en personas sensibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo el pomelo retrasa la eliminación de la cafeína

Una de las razones es el posible efecto del pomelo sobre la vía corporal conocida como CYP1A2. Malina Malkani, especialista en nutrición y directora de Malina Malkani Nutrition, explicó que esa vía participa en la descomposición de la cafeína y ayuda al cuerpo a eliminarla.

La evidencia científica disponible no es uniforme. Estudios realizados en la década del 90 sugirieron en algunos casos que el pomelo podía alargar el efecto de la cafeína, mientras que otros no encontraron ese resultado.

Malkani advirtió sobre el riesgo en quienes ya tienen baja tolerancia al estimulante: “Para las personas que ya son sensibles a la cafeína, hacer que permanezca más tiempo puede llevarlas a sentirse sobrecafeinadas: con temblores, ansiedad o como si el corazón les latiera con fuerza incluso horas después del último sorbo”.

También advirtió que ese efecto puede alterar el sueño si la cafeína no se eliminó por completo al llegar la noche. Aun así, aclaró que para la mayoría de las personas ese posible cambio en la eliminación suele ser sutil y muchas veces pasa inadvertido.

Taza de café oscuro humeante, vaso de precipitación de vidrio, medio pomelo rosado cortado, y mesa de madera clara.
El pomelo podría retrasar la eliminación de la cafeína al afectar la vía corporal CYP1A2, que participa en su descomposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pomelo puede interferir con fármacos y agravar la acidez

Chris Mohr, asesor de nutrición y actividad física de Garage Gym Reviews, explicó que esa misma enzima CYP1A2 también participa en la degradación de muchos medicamentos antes de que lleguen al torrente sanguíneo. Si queda bloqueada, dijo, una mayor cantidad del fármaco permanece en el organismo y puede acumularse por encima de lo previsto durante un par de días.

Entre los medicamentos con más probabilidad de verse afectados mencionó las estatinas para bajar el colesterol, algunos fármacos para la presión arterial y el ritmo cardíaco, medicamentos para trasplantes de órganos, ciertos ansiolíticos y algunos remedios para la alergia.

Zumpano recomendó consultar con el médico o con el farmacéutico para verificar si un medicamento específico se ve afectado por el pomelo y en qué cantidad podría consumirse, si es que puede consumirse. También sugirió revisar la información incluida con los medicamentos recetados y de venta libre para saber si otras frutas o jugos producen efectos similares.

Medio pomelo rosado, un blíster de pastillas blancas y varios comprimidos dispersos sobre una mesa de madera clara.
El pomelo también puede interferir con medicamentos como estatinas, fármacos para la presión arterial, ansiolíticos y remedios para la alergia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La otra consecuencia posible es digestiva. Mohr explicó que el café por sí solo puede causar acidez porque estimula al estómago a producir más ácido y, al mismo tiempo, la cafeína relaja la válvula que normalmente impide que ese ácido suba al esófago.

Si se suma el pomelo, una fruta naturalmente ácida, el efecto puede intensificarse, sobre todo a primera hora del día y sin otros alimentos que amortigüen esa carga. Por eso, el especialista indicó que las personas propensas a la acidez o al reflujo tienen más probabilidades de sentir molestias.

El consejo práctico para quienes de todos modos quieren combinar ambos alimentos fue simple: consumirlos junto con otra comida. La presencia de alimentos puede enlentecer la absorción de la cafeína y ofrecer cierta protección frente a la acidez.

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