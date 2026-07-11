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Ucrania atacó 21 buques de la flota fantasama rusa en el mar de Azov

El presidente Volodimir Zelensky ordenó al Ejército centrar los próximos ataques sobre refinerías de Rusia ante la escasez de combustible en el país. Durante la madrugada del sábado Moscú lanzó 121 drones sobre territorio ucraniano

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El ataque de drones ucranianos, según el ejército ucraniano, impactó a un petrolero ruso durante un ataque en el mar de Azov (Comandante de la Fuerza de Sistemas Aéreos No Tripulados/Distribución vía REUTERS)
El ataque de drones ucranianos, según el ejército ucraniano, impactó a un petrolero ruso durante un ataque en el mar de Azov (Comandante de la Fuerza de Sistemas Aéreos No Tripulados/Distribución vía REUTERS)

El Ejército de Ucrania ha anunciado ataques en las últimas horas contra 21 buques cisterna rusos en el mar de Azov, todos ellos según el Estado Mayor ucraniano parte de la llamada flota fantasma que emplea Rusia para evadir las sanciones comerciales internacionales.

En un comunicado, el Estado Mayor ucraniano también ha confirmado ataques contra cuatro remolcadores, dos buques de carga en seco y una draga, todos ellos empleados para “apoyo logístico militar, transportar carga y respaldar el funcionamiento de la infraestructura portuaria”.

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El Estado Mayor ucraniano está ahora mismo “determinando el alcance de los daños”.

Las autoridades rusas se han limitado a confirmar por el momento la muerte de al menos una persona y varios heridos tras un ataque ucraniano con drones contra cuatro embarcaciones rusas en la bahía de Taganrog, en el sur del país y cerca de la frontera común.

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Según ha asegurado el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, “un marinero de uno de los buques ha fallecido sin que haya habido ninguna otra víctima mortal”.

“En total, cuatro embarcaciones de distintos tipos fueron atacadas en la bahía de Taganrog, una de ellas un buque cisterna que transportaba metanol. Como consecuencia del ataque, un marinero del buque técnico falleció, pero no hubo otras víctimas”, ha informado el gobernador.

Según Sliusar, los buques han sufrido diversos daños, pero “no existe amenaza de derrame o fuga de metanol” tras el ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas, que habrían utilizado “15 drones” en total.

“Más de 15 drones fueron destruidos durante el ataque aéreo. La ciudad de Taganrog, así como los distritos de Azov y Neklinovski, fueron el objetivo”, ha concluido Sliusar.

Ucrania anuncia ataques contra 21 buques cisterna y cuatro remolcadores rusos en el mar de Azov
Ucrania anuncia ataques contra 21 buques cisterna y cuatro remolcadores rusos en el mar de Azov

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha ordenado a sus Fuerzas Armadas centrar los próximos ataques sobre refinerías de Rusia ante la escasez de combustible en el país, lo cual ha creado un malestar social entre la población, donde se han podido apreciar imágenes de largas filas de vehículos en las gasolineras, con enfrentamientos entre los ciudadanos incluidos en los últimos días.

Zelensky ha asegurado que la crisis de combustible en Rusia “se agudiza” por la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin a la guerra y ha advertido de que los ataques de largo alcance que han venido lanzando en las últimas semanas continuarán y para ello ha anunciado la creación de un “comando especial”.

Acuerdos de defensa antibalística

Zelenksy urgió este sábado a avanzar en los acuerdos de licencia para los misiles Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística tras el nuevo ataque nocturno de Rusia, que lanzó 121 drones y doce misiles, seis de ellos balísticos que Ucrania no pudo derribar.

“Esperamos que nuestros socios cumplan sus promesas en relación con los paquetes de ayuda acordados en la cumbre de la OTAN para ayudar a proteger a nuestra población. Debemos avanzar lo más rápidamente posible en los acuerdos de licencia para los Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística. En estos momentos, la máxima prioridad para todas nuestras instituciones es hacer que esto sea una realidad”, escribió el presidente ucraniano en X.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó desde las 18:00 horas del viernes seis misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, cuatro misiles aéreos guiados Kh-59/69 desde el espacio aéreo de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y dos misiles antirradar Kh-31 desde aguas del mar Negro.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. 18 de junio de 2026. REUTERS/Yves Herman
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. 18 de junio de 2026. REUTERS/Yves Herman

Además, en su ataque nocturno, Rusia usó contra Ucrania 121 drones de ataque Shaehd, Gerbera e Italmas y drones réplica Parodia, lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Mílerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, desde la zona ocupada en la región ucraniana de Donetsk, y desde Chauda y Gvardíiske, en Crimea, agrega el comunicado en Telegram.

“Nuestros defensores lograron derribar la mayoría de los objetivos, pero no los balísticos”, señaló Zelensky.

Así, según el parte de la Fuerza Aérea, hasta las 08:30 horas del sábado, la defensa antiaérea logro derribar o neutralizar dos misiles aéreos guiados Kh-59/69 y 111 drones enemigos en el norte, sur y este del país.

Se registraron impactos de misiles balísticos, de dos misiles aéreos guiados y de siete drones de ataque en once localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en tres.

Se está verificando la información sobre los dos misiles antirradar, agrega la Fuerza Aérea, que advertía a la hora de la publicación del parte que el ataque continuaba con la presencia de varios drones enemigos en el espacio aéreo.

Zelensky denunció que once personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en Kiev durante el ataque nocturno y agregó que incluso antes de que se emitiera la alerta aérea ya se registraron impactos contra infraestructuras civiles.

En la capital ucraniana resultaron dañados edificios de viviendas, oficinas y un seminario teológico.

También continúan las labores de desescombro en las regiones de Odesa, Sumi, Járkov y Cherníguiv, agregó el presidente.

(Con información de Europa Press y EFE)

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