Guatemala: La policía de la DIPAFRONT incauta 180 mil cigarrillos de contrabando en Melchor de Mencos

Oficiales de la DIPAFRONT inspeccionan cajas de 180 mil cigarrillos de contrabando incautados en una zona boscosa, con un vehículo policial detrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de la DIPAFRONT incautó 180 mil cigarrillos de contrabando valorados en Q180 mil en el barrio El Arrollito, en Melchor de Mencos, Petén, en un operativo que se suma a una escalada de decomisos de tabaco ilegal en Guatemala y refuerza el foco oficial sobre las rutas de ingreso irregular por fronteras y aduanas.

El cargamento fue localizado abandonado a orillas de un río, luego de que los responsables huyeran al notar la presencia policial. El caso aparece poco después de otro decomiso de mayor escala informado por la Superintendencia de Administración Tributaria, que confiscó 30,3 millones de cigarrillos sin declarar en Puerto Quetzal.

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Según la SAT, ese operativo en la aduana del sur del país permitió estimar en Q9,5 millones los impuestos dejados de percibir. La institución sostuvo que la mercancía pretendía ingresar de manera irregular al país y vinculó el caso con delitos relacionados con la violación de derechos de propiedad intelectual y otros ilícitos asociados al comercio irregular.

Las cajas de cigarrillos con sellos de evidencia están apiladas al aire libre entre la vegetación. (PNCdeGuatemala)

Los decomisos muestran un aumento acelerado del contrabando de cigarrillos

De acuerdo con la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala, en enero y febrero de 2026 fueron incautadas 12.860.000 unidades de cigarrillos ilegales. La cifra equivale a casi cinco veces las 2.720.000 decomisadas durante todo 2025.

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Ese aumento también quedó reflejado en febrero, cuando autoridades guatemaltecas reportaron la incautación de 54.500 cajetillas, equivalentes a 1.090.000 cigarrillos, cerca de la frontera con El Salvador. El cargamento era transportado de forma ilegal en la aduana de Ciudad Pedro de Alvarado, en Moyuta, Jutiapa.

Personal de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la Policía Nacional Civil detectó la mercancía oculta en un furgón y arrestó al conductor, identificado como Juan “N”, ciudadano nicaragüense. Las autoridades indicaron que será presentado ante los tribunales por cargos relacionados con el transporte y la presunta comercialización ilícita.

El avance del comercio ilegal no se limitó al tabaco. La Comisión de Defensa del Comercio Formal indicó que en 2025 se documentaron más de 10.000 litros de licor incautados y que en los dos primeros meses de 2026 el total estimado subió a 44.000 litros.

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La SAT desplegó una fuerza de tarea con apoyo de Estados Unidos en aduanas clave

La respuesta oficial incluye un modelo interinstitucional iniciado en 2023 en Puerto Quetzal, según la Superintendencia de Administración Tributaria. En esa estrategia participan el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y representantes de marca, con apoyo de Estados Unidos.

La SAT indicó que la operación en Puerto Quetzal fue ejecutada por una fuerza élite integrada con Estados Unidos a través de la Fuerza de Tarea de Facilitación de Comercio. El esquema se apoya en análisis estratégico de riesgos, uso de tecnología no intrusiva y capacidad para emitir alertas a nivel nacional e internacional.

Por parte de Estados Unidos participan Aduanas y Protección Fronteriza, que brinda soporte operativo, y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que aporta asistencia en cooperación y estrategia. La institución guatemalteca sostuvo que este mecanismo busca combatir el comercio ilícito y proteger a la población.

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Las incautaciones recientes también coinciden con controles reforzados bajo el Estado de Prevención en Guatemala. Las medidas previstas para 2026 incluyen la restricción o disolución de reuniones públicas que pongan en riesgo el orden institucional, el control sobre la circulación y el estacionamiento de vehículos en áreas y horarios determinados, la autorización para disolver por la fuerza grupos armados o involucrados en hechos violentos, el despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército en operativos de alto impacto y la intervención directa sobre servicios públicos esenciales en caso de amenaza.